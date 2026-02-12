ETV Bharat / state

അത്യുത്തര കേരളത്തിലെ ആ ഏഴ് ഹോട്ട് സീറ്റുകള്‍ ആര് നേടും; ഉദ്വേഗം നിറയ്ക്കുന്ന പോരാട്ടം കാത്തിരിക്കുന്ന സീറ്റുകളെ അറിയാം

അത്യുത്തര കേരളത്തിലെ മൂന്ന് ജില്ലകള്‍. ജയം മാറി മറിയാനിടയുള്ള ഏഴ് സീറ്റുകള്‍. കേരള ഭരണം നിര്‍ണയിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണ്ണായകമാകാവുന്ന ഹോട്ട് സീറ്റുകള്‍ അറിയാം. ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകളില്‍ ആര് മുന്നില്‍. ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.

Northern Kerala hotseat Kerala Assembly Election 2026
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 12, 2026 at 2:14 PM IST

കേരള നിയമസഭയിലെ 140 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് പോരാട്ടമെങ്കിലും കേരളം ആരു ഭരിക്കണമെന്ന നിര്‍ണ്ണായക തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടും മാറി മറിയാവുന്ന നേര്‍ത്ത ഭൂരിപക്ഷമുള്ള അമ്പതില്‍ താഴെ സീറ്റുകളാണ്. ഡിസംബറില്‍ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അയ്യായിരമോ അതില്‍ താഴെയോ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ 45 മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ജനവിധി മാറി മറിയുകയോ ഭൂരിപക്ഷം അയ്യായിരത്തില്‍ താഴെ വരികയോ ചെയ്‌ത നാല്‍പ്പത്തിയൊന്ന് മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത്. ഈ സീറ്റുകളിലെ പോയ കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് 2026 ലെ സാധ്യതകള്‍ വിലയിരുത്തുകയാണിവിടെ.

ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ അത്യുത്തര കേരളത്തിലെ സാധ്യതകളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. കാസര്‍കോട്ടെ രണ്ടും കണ്ണൂരിലെ മൂന്നും വയനാട്ടിലെ രണ്ടും സീറ്റുകള്‍ ഹോട്ട് സീറ്റുകളുടെ ഗണത്തിലാണ്. കണക്കുകളില്‍ ഹോട്ട് സീറ്റിന്‍റെ ഗണത്തിലല്ലെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം വച്ച് ഫലം മാറി മറിയാവുന്ന ഒരു സീറ്റ് കൂടി മേഖലയിലുണ്ട്.

കാസര്‍കോട്ട് രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം . മഞ്ചേശ്വരവും ഉദുമയും. മഞ്ചേശ്വരത്ത് 2006 ല്‍ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു 4829 വോട്ടിന് ജയിച്ചതിനു ശേഷം 2011 മുതല്‍ യുഡി എഫാണ് നിരന്തരം ജയിക്കുന്നത് . കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ലീഗിലെ എ കെ എം അഷറഫ് ജയിച്ചത് 745 വോട്ടിനായിരുന്നു. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വന്നത് ബിജെപിയിലെ കെ സുരേന്ദ്രനായിരുന്നു. 2016 ല്‍ വെറും 89 വോട്ടിനായിരുന്നു ലീഗിലെ പിബി അബ്ദുള്‍ റസാഖ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് ജയിച്ചത്. അന്നും തൊട്ടടുത്ത എതിരാളി ബിജെപിയിലെ കെ. സുരേന്ദ്രനായിരുന്നു.

Northern Kerala hotseat Kerala Assembly Election 2026

2011 ലും പി ബി അബ്ദുള്‍ റസാഖ് തന്നെയായിരുന്നു വിജയി. എതിരാളി കെ സുരേന്ദ്രനും. ഭൂരിപക്ഷം 5828 വോട്ട്. നിലവിലെ എം എല്‍ എയായിരുന്ന സി പിഎമ്മിലെ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പുവിനെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളിയാണ് ഇവിടെ ബിജെപി രണ്ടാമതെത്തിയത്. ഇവിടെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില്‍ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മുന്നിലെത്തിയത് യു ഡി എഫായിരുന്നു. ബിജെപിയെ ബഹുദൂരം പിന്തള്ളി മണ്ഡലത്തില്‍ 20000ല്‍പ്പരം വോട്ടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൈ നേടാനായത് യു ഡി എഫിന് പ്രതീക്ഷ പകരുന്നു.

കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെത്തന്നെ ഉദുമ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇടതു മുന്നണിക്കൊപ്പം നിന്നതാണ് ചരിത്രമെങ്കിലും മികച്ച പോരാട്ടം നടന്നാല്‍ എങ്ങോട്ടും മറിയാവുന്ന സീറ്റാണ്. 2016 ല്‍ കെ സുധാകരന്‍ മല്‍സരിച്ചപ്പോള്‍ കേവലം 3832 വോട്ടിന്‍റെ മാത്രം ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് സിപിഎമ്മിലെ കെ കുഞ്ഞിരാമന്‍ ഉദുമയില്‍ ജയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞടുപ്പില്‍ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലം വിട്ട് മല്‍സരിച്ച സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു, യുഡി എഫിലെ ബാലകൃഷ്‌ണന്‍ പെരിയയെ തോല്‍പ്പിച്ചത് 13322 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനായിരുന്നു. 11380 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു 2011 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സിപിഎമ്മിലെ കെ കുഞ്ഞിരാമന് കിട്ടിയത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില്‍ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് യുഡിഎഫിനാണ്. കേവലം 685 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷമാണെങ്കിലും അത് നല്‍കുന്ന ആത്മ വിശ്വാസം വലുതാണ്.

Northern Kerala hotseat Kerala Assembly Election 2026

കാലാ കാലമായി ഇടതു മുന്നണിക്ക് മഹാ ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റുകള്‍ സംഭാവന ചെയ്‌തു പോന്ന ജില്ലയാണ് കണ്ണൂര്‍ . 2021 ല്‍ 9 സീറ്റുകളും 2016 ല്‍ എട്ടു സീറ്റുകളും കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് ഇടതു മുന്നണി നേടിയെടുത്തു. മൂന്ന് സീറ്റുകളാണ് കണ്ണൂരില്‍ ഹോട്ട് സീറ്റുകളുടെ പട്ടികയില്‍ ഉറപ്പിക്കാവുന്നത്. എന്നാല്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന മണ്ഡലങ്ങള്‍ മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം കൂടിയുണ്ട്.

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ മലയോരത്തെ ഇരിക്കൂര്‍ മണ്ഡലം കണക്കുകളില്‍ യുഡിഎഫിന്‍റെ കൈയില്‍ ഭദ്രമാണ്. എന്നും കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ സീറ്റാണെങ്കിലും മണ്ഡലം സിപിഎം ഏറ്റെടുത്ത് ശക്തനായ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ രംഗത്തിറക്കിയ 2006 ല്‍ കരുത്തനായ കെ സി ജോസഫിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷം വെറും 1831 ലേക്ക് ചുരുങ്ങിയതിനും ഇരിക്കൂര്‍ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു. അന്ന് എതിരാളി സി പിഎമ്മിലെ ജെയിംസ് മാത്യു ആയിരുന്നു. ഇടതു മുന്നണിയില്‍ സിപിഎം എന്നും ഘടകകക്ഷികള്‍ക്ക് വിട്ടു നല്‍കാറുള്ള ഇരിക്കൂറില്‍ 2011 ലും 2016 ലും സിപിഐ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളും 2021 ല്‍ കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുമാണ് മല്‍സരിച്ചത്. 2011ലും 2016 ലും കെ സി ജോസഫ് യഥാ ക്രമം 11757 ഉം 9647 ഉം വോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിനാണ് ജയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ സജീവ് ജോസഫ് 10010 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ഇരിക്കൂറില്‍ ജയിച്ചത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇവിടെ 31078 വോട്ടിന്‍റെ വന്‍ ഭൂരിപക്ഷം നേടാന്‍ യുഡി എഫിന് സാധിച്ചു.

Northern Kerala hotseat Kerala Assembly Election 2026

2006 ല്‍ കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചര്‍ 9099 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ വിജയിച്ച മണ്ഡലമായ പേരാവൂര്‍ കണ്ണൂരിലെ എന്തും സംഭവിക്കാവുന്ന സീറ്റുകളിലൊന്നാണ്. എ ഡി മുസ്‌തഫയെ കീഴടക്കി സിപിഎമ്മിനു വേണ്ടി മണ്ഡലം പിടിച്ച ശൈലജ ടീച്ചര്‍ക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും പേരാവൂര്‍ യുഡിഎഫിനൊപ്പമാണ്. 2011 ല്‍ ശൈലജ ടീച്ചറെത്തന്നെ 3440 വോട്ടിന് തോല്‍പ്പിച്ച് സണ്ണിജോസഫാണ് പേരാവൂര്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനു വേണ്ടി തിരിച്ചു പിടിച്ചത്. 2016 ല്‍ 7989 വോട്ടിന്‍റേയും 2021 ല്‍ 3172 വോട്ടിന്‍റേയും ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ സണ്ണി ജോസഫ് തന്നെ ഇവിടെ വിജയിച്ചു. ഇത്തവണ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും യുഡിഎഫിനാണ് പേരാവൂരില്‍ മേല്‍ക്കൈ കിട്ടിയത്. മണ്ഡല പരിധിയില്‍ 11233 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷം യുഡി എഫിനുണ്ടെന്നാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കുകള്‍ കാണിക്കുന്നത്.എന്നാല്‍ പിടിച്ചെടുക്കാവുന്ന മണ്ഡലമാണ് പേരാവൂരെന്ന് ഇടതു മുന്നണിയും വിശ്വസിക്കുന്നു. 2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പേരാവൂരില്‍ 7400 വോട്ടിന് ലീഡ് ചെയ്‌ത എല്‍ഡിഎഫ് ആറു മസത്തിനുള്ളില്‍ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 3172 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെട്ട ചരിത്രവും പേരാവൂരിനുണ്ട്.

Northern Kerala hotseat Kerala Assembly Election 2026

ഇന്നു കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്‍ഡിഎഫ് യുഡിഎഫ് മുന്നണി രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയതു മുതല്‍ എന്നും നേര്‍ത്ത ഭൂരിപക്ഷം മാത്രം നല്‍കിപ്പോരുന്ന മണ്ഡലമായ പേരാവൂരില്‍ മുന്നണികള്‍ മാറി മാറി ജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. 1982 ല്‍ ആന്‍റണി കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ഭാഗമായ കെ പി നൂറുദ്ദീന്‍ 126 വോട്ടിനും 1987 ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഐ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായ കെപി നൂറുദ്ദീന്‍ 126 വോട്ടിനും ജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് പേരാവൂര്‍. കോണ്‍ഗ്രസ് എസ് നേതാവ് രാമചന്ദ്രന്‍ കടന്നപ്പള്ളിയെയാണ് 87 ലും 91 ലും കെ പി നൂറുദ്ദീന്‍ കീഴടക്കിയത്. 1991 ല്‍ ഭൂരിപക്ഷം 1805 വോട്ടായിരുന്നു. 1996 ല്‍ കെപി നൂറുദ്ദീനെ 186 വോട്ടിന് വീഴ്ത്തി കോണ്‍ഗ്രസ് എസിലെ കെ ടി കുഞ്ഞഹമ്മദ് പേരാവൂര്‍ ഇടതിനൊപ്പം നിര്‍ത്തി. 2001 ല്‍ എഡി മുസ്‌തഫയിലൂടെ കോണ്‍ഗ്രസ് പേരാവൂര്‍ തിരിച്ചു പിടിച്ചു ഭൂരിപക്ഷം 1173. പിന്നെ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് മണ്ഡലം എല്‍ ഡി എഫിനൊപ്പം പോയത്.

കണ്ണൂര്‍ നിയമസഭാ സീറ്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും എല്‍ഡിഎഫിനൊപ്പമാണെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം നേര്‍ത്തതാണ്. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനമായ കണ്ണൂര്‍ മണ്ഡലം 2011 ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനൊപ്പമായിരുന്നു . 2021 ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ സതീശന്‍ പാച്ചേനിയെ രാമചന്ദ്രന്‍ കടന്നപ്പള്ളി പരാജയപ്പെടുത്തിയത് വെറും 1745 വോട്ടിനാണ്. 2016 ലും ഇവര്‍ തന്നെ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ കടന്നപ്പള്ളിയുടെ ജയം വെറും 1196 വോട്ടുകള്‍ക്കായിരുന്നു. 2020 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ട് നില വച്ച് 2021 ല്‍ ഇവിടെ യുഡിഎഫ് ജയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പില്‍ 299 വോട്ടിന് പിറകിലായിരുന്ന ഇടതു മുന്നണിക്ക് നാലുമാസം കഴിഞ്ഞ് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 1745 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായി. 2011 ല്‍ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി 6443 വോട്ടിന് കടന്നപ്പള്ളിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതും കണ്ണൂരിലായിരുന്നു. 2006 ല്‍ കെ സുധാകരന് കണ്ണൂരില്‍ കിട്ടിയ ഭൂരിപക്ഷം 8613 വോട്ടിന്‍റേതായിരുന്നു. 2001 ല്‍ സുധാകരന്‍ നേടിയ 19133 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു കണ്ണൂരിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ഭൂരിപക്ഷം. 1996 ല്‍ കെ സുധാകരന് കിട്ടിയത് 7862 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷം. ഇത്തവണ 2025 ഡിസംബറില്‍ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മേല്‍ക്കൈ കണ്ണൂരില്‍ യുഡി എഫിനായിരുന്നു. 8350 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡ്.

Northern Kerala hotseat Kerala Assembly Election 2026

തളിപ്പറമ്പും അഴീക്കോടുമാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അദ്ഭുതം സൃഷ്‌ടിച്ച മറ്റ് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങള്‍. എം വി ഗോവിന്ദന്‍ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡല പരിധിയില്‍ നേര്‍ത്തതെങ്കിലും ഡിസംബറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വലിയ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് യുഡിഎഫാണ്. മണ്ഡല പരിധിയില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന ഇടങ്ങളിലാകെ പരിഗണിച്ചാല്‍ യുഡി എഫിന് 2116 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇടതു മുന്നണി എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വാര്‍ഡുകളിലെ വോട്ട് ഷെയര്‍ കൂടി ചേരുമ്പോള്‍ മേല്‍ക്കൈ എല്‍ഡി എഫിനു തന്നെ ആകുമെങ്കിലും 1977 നു ശേഷം സി പിഎം മാത്രം ജയിച്ച സീറ്റില്‍ മല്‍സരം പൊടി പാറുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം.

Northern Kerala hotseat Kerala Assembly Election 2026

മാറി മാറി ഇരു മുന്നണികളേയും വരിച്ച ചരിത്രമാണ് അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിനുള്ളത് . 2021 ല്‍ കെ വി സുമേഷ് ജയിച്ചത് 6141 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു. 2016 ല്‍ 2287 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലും 2011 ല്‍ 493 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലും മുസ്ലീം ലീഗിലെ കെ എം ഷാജി വിജയിച്ച മണ്ഡലത്തില്‍ 2025 ഡിസംബറില്‍ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മേല്‍ക്കൈ യുഡിഎഫിനാണ്. 2019 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷം. 2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മണ്ഡല പരിധിയില്‍ ഇടതു മുന്നണിയായിരുന്നു മുന്നില്‍. അന്ന് എല്‍ഡിഎഫ് നേടിയ 8546 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷം തൊട്ടു പിറകേ വന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 6141 ആയി കുറഞ്ഞെങ്കിലും സീറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ ഇടതു മുന്നണിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നതും കൂട്ടി വായിക്കണം.

വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാല്‍ ശ്രദ്ധേയമാകാനിടയുള്ള മറ്റ് ചില മണ്ഡലങ്ങള്‍ കൂടി കണ്ണൂരിലുണ്ട്.രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് വിവാദത്തില്‍ ആരോപണ വിധേയനായി നില്‍ക്കുന്ന പയ്യന്നൂര്‍ സിറ്റിങ്ങ് എംഎല്‍എ ടി ഐ മധുസൂദനന്‍റെ ഭാവിയാണ് അതിലൊന്ന്. നേതൃത്വത്തിനെതിരെ തിരുത്തല്‍ ശക്തിയാകുന്ന അണികള്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്ന പയ്യന്നൂരില്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ സാധ്യതകളെ വിവാദങ്ങള്‍ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുമെന്നത് കൗതുകത്തോടെയാണ് കേരളം വീക്ഷിക്കുന്നത്. സിപിഎമ്മിലെ രണ്ടു ടേം നിബന്ധനയില്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ പലരും കളം ഒഴിയുമ്പോള്‍ മല്‍സര ചിത്രം എന്താവുമെന്നതും കൗതുകത്തോടെ കാണേണ്ടി വരും. എം വി ഗോവിന്ദന്‍ എ എന്‍ ഷംസീര്‍ എന്നിവര്‍ മാറുമ്പോള്‍ പകരക്കാര്‍ ആരെന്നതും ചോദ്യമാണ്. കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറുടെയും ഇപി ജയരാദജന്‍റേയും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വവും കണ്ണൂരില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്.

ജയം ഇരുപക്ഷത്തേക്കും മാറി മറിഞ്ഞ ചരിത്രമാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ മാനന്തവാടി സീറ്റിനുള്ളത്. 2011 ല്‍ യുഡി എഫിലെ പി കെ ജയലക്ഷ്‌മിയെ ജയിപ്പിച്ച മണ്ഡലം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലായി ഇടതു പക്ഷത്തോടൊപ്പമാണ്. 2021 ല്‍ ഈ സംവരണ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒ ആര്‍ കേളു പിന്നീട് മന്ത്രിയായി. 9282 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനായിരുന്നു മുന്‍ മന്ത്രി കൂടിയായ പി കെ ജയലക്ഷ്‌മിയെ കേളു തോല്‍പ്പിച്ചത്. 2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 2937 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ ഇടതു മുന്നണി അത് മെച്ചപ്പെടുത്തിയാണ് വിജയത്തിലെത്തിയത്. 2016 ലും ഇതേ എതിരാളികള്‍ തമ്മിലായിരുന്നു മല്‍സരം അന്നും കേളുവിനായിരുന്നു ജയം. ഭൂരിപക്ഷം 1307. 2011 ലാണ് പികെ ജയലക്ഷ്‌മിയെ മുന്‍ നിര്‍ത്തിയുള്ള യുഡിഎഫ് പരീക്ഷണം മാനന്തവാടിയില്‍ വിജയിച്ചത്. 12734 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ ജയിച്ച ജയലക്ഷ്‌മി മന്ത്രിയുമായി. ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പില്‍ മാനന്തവാടി നഗരസഭയിലും അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളിലും ഭരണം പിടിച്ച യുഡിഎഫ് മണ്ഡലത്തില്‍ 11548 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തില്‍ മാത്രമാണ് എല്‍ഡിഎഫിന് ലീഡ് ലഭിച്ചത്. അതും 2200 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡ്.

Northern Kerala hotseat Kerala Assembly Election 2026

വയനാട് ജില്ലയിലെ തന്നെ സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി 1996 ലും 2006 ലും മാത്രമാണ് സിപിഎമ്മിനൊപ്പം നിന്നത്. 2011 മുതല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഐ സി ബാലകൃഷ്‌ണനാണ് എംഎല്‍എ. 2011 ല്‍ 7583 വോട്ടിന്‍റേയും 2016 ല്‍ 11198 വോട്ടിന്‍റേയും 2021 ല്‍ 11822 വോട്ടിന്‍റേയും ലീഡ് നേടിയ യുഡി എഫ് ഇത്തവണ സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മണ്ഡല പരിധിയില്‍ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേടിയിരിക്കുന്ന ലീഡ് കേവലം 2781 വോട്ടിന്‍റേതാണ്. 2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും 2542 വോട്ടിന്‍റെ മാത്രം ലീഡുണ്ടായിരുന്ന യുഡിഎഫ് നാലു മാസത്തിനപ്പുറം നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞടുപ്പില്‍ ഭൂരിപക്ഷം 11822 ലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു എന്നത് യുഡിഎഫിന് ആശ്വസിക്കാവുന്ന ചരിത്രമാണ്. എങ്കിലും സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരിയില്‍ നിന്ന് ഉയരുന്ന അപായ സൂചന ഗൗരവമുള്ളതാണ്.

Northern Kerala hotseat Kerala Assembly Election 2026

കാസര്‍ഗോഡ് മുതല്‍ വയനാട് വരെയുള്ള മൂന്ന് ജില്ലകളിലെ 19 സീറ്റുകളില്‍ 2026 ല്‍ ശ്രദ്ധേയ പോരാട്ടം നടക്കാനിടയുള്ള ഹോട്ട് സീറ്റുകളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇടം പിടിക്കുന്ന ഏഴ് സീറ്റുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തത്. അപ്രതീക്ഷിത കുതിപ്പുകള്‍ക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഒന്നുരണ്ട് സീറ്റുകള്‍ ഇതിനു പുറമേയുമുണ്ട്. അത്യുത്തര കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയവും വിഷയങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഭിന്നമാണ്. മറ്റിടങ്ങളില്‍ അവസാന മണിക്കൂര്‍ വരെ വോട്ടെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ പ്രധാനമാകാറുള്ളപ്പോള്‍ അത്യുത്തര കേരളത്തിലെ വോട്ടര്‍മാര്‍ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം നേരത്തേ കൈക്കൊള്ളാറുണ്ടെന്നതാണ് പ്രധാന വ്യത്യാസം. എന്നിരുന്നാലും അവസാന നിമിഷം മുന്നണികള്‍ പുറത്തെടുക്കുന്ന അടവുകളും ഫലം നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതില്‍ ചെറിയൊരളവോളം സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഇടതു മുന്നണിയുടെ നാല് സിറ്റിങ്ങ് സീറ്റുകളാണ് ഹോട്ട് സീറ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത്. മലബാറില്‍ നിന്ന് ഇടതു മുന്നണി നേടുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്‌ക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങുന്ന യുഡിഎഫിനും അടി തെറ്റാനിടയുള്ള മണ്ഡലങ്ങള്‍ മൂന്നെണ്ണം മേഖലയിലുണ്ട് .

ആകെയുള്ള 140 സീറ്റുകളില്‍ പകുതി ഇടങ്ങളില്‍ ഇരു മുന്നണികള്‍ക്കും നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റുന്ന കണക്കുകളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. മലബാര്‍ മേഖലയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള 13 ഹോട്ട് സീറ്റുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ കൂടി കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കേരളം എങ്ങോട്ട് ചായുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണ്ണായകമാണ്. മുന്നണികള്‍ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പിടിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള 70 സീറ്റുകളില്‍ 57 എണ്ണവും ഇടതു മുന്നണിയുടെ സിറ്റിങ്ങ് സീറ്റുകളാണ്. വിശദാംശങ്ങള്‍ രണ്ടാം ഭാഗത്ത്.

