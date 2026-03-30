ETV Bharat / state

വാർധക്യം തളർത്താത്ത രാഷ്‌ട്രീയം... വീട്ടിൽ വോട്ട് ആരംഭിച്ചു, സമ്മതിദാനം രേഖപ്പെടുത്തി ഗോപി ആശാനും

പണ്ട് ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ വോട്ട് ചെയ്‌ത ഓർമകളൊക്കെയും ഇന്നീ ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ സമ്മതിദാനം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ഇവർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും.

Kerala Assembly Election 2026 Home voting begins in Kerala (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 30, 2026 at 4:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

''1957ലാണ് ആദ്യമായി വോട്ട് ചെയ്‌തത്... കേരളം പിറവിയെടുത്ത അന്ന് മുതൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നിപ്പോള്‍ 87 വയസായി... ബൂത്തിൽ പോയി വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ 85 കഴിഞ്ഞവർക്ക് വീട്ടിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു... ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിലെത്തി,'' - നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയോടെ ജി ധർമ രാജൻ പറയുന്നു.

അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു വോട്ടുപോലും പാഴാക്കാതെ സമ്മതിദാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഓർമകള്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്‌ക്കുകയാണ് ജി ധർമ രാജൻ. എവിടെയാണേലും ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. രാഷ്‌ട്രീയവും വ്യക്തികളുമെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമാണ്. വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന കാലം മുതൽ രാഷ്‌ട്രീയമുണ്ട്. എസ്‌എഫ്ഐയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലമെല്ലാം അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നുണ്ട്. മോഡൽ സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച അധ്യാപകനാണ് ജി ധർമ രാജൻ.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി തൻ്റെ വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്താന്‍ വീട്ടിലെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആവേശത്തോടെയാണ് എണ്‍പത്തേഴുകാരന്‍ ധര്‍മരാജന്‍ സ്വീകരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്‌ച പകല്‍ പതിനൊന്നോടെയാണ് മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരുടേയും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെയും വോട്ട് വീട്ടിലെത്തി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് ശാസ്‌തമംഗലം ബൂത്തിലെ ജി ധർമ രാജൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്. കന്നി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ അതേ സൂക്ഷമതയോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിച്ച് പത്തു മിനിറ്റു നീണ്ടുനിന്ന നടപടികള്‍ക്കൊടുവില്‍ ദേവരാജന്‍ തൻ്റെ ആദ്യത്തെ 'വീട്ടിലെ വോട്ട്' രേഖപ്പെടുത്തി.

Kerala Assembly Election 2026 Home voting begins in Kerala (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അങ്ങനെ വാർധക്യം തളർത്താത്ത മനസും ഉറച്ച രാഷ്‌ട്രീയ ബോധവുമെല്ലാം ഉയർത്തിക്കാട്ടി കേരളത്തിലെ വയോജനങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വോട്ട് ആരംഭിച്ചു. പണ്ട് ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ വോട്ട് ചെയ്‌ത ഓർമകളൊക്കെയും ഇന്നീ ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ സമ്മതിദാനം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ഇവർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും.

85 വയസിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ക്കും 40 ശതമാനത്തിലധികം ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്കുമുള്ള വീട്ടില്‍ വോട്ടാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഏപ്രില്‍ നാലുവരെ വീട്ടിലെത്തി വോട്ടുകള്‍ ശേഖരിക്കും. മൊബൈല്‍ പോളിങ് ടീമിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണിത് നടത്തുന്നത്. പോളിങ് ഓഫിസര്‍, രണ്ട് അസിസ്റ്റൻ്റുമാര്‍, മൈക്രോ ഒബ്‌സര്‍വര്‍, വിഡിയോഗ്രാഫര്‍, പൊലീസ് എന്നിവർക്ക് പുറമെ പാര്‍ട്ടികളുടെ ബൂത്ത് ഏജൻ്റുമാരും ഒപ്പമുണ്ടാകും.

ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആദ്യം സമ്മതിദായകരുടെ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം, നിയോജക മണ്ഡലം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ലോഗോ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയ താത്കാലിക ബൂത്ത് ഒരുക്കും. വോട്ടിൻ്റെ രഹസ്യാത്മകത സൂക്ഷിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ബൂത്ത് സജ്ജീകരിക്കുന്നത്. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാല്‍ ബാലറ്റ് സീല്‍ ചെയ്‌ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പക്കലുള്ള സീല്‍ചെയ്‌ത പെട്ടിയില്‍ നിക്ഷേപിക്കും. സീല്‍ ചെയ്‌ത പെട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വൈകീട്ട് അതത് ഇലക്ഷന്‍ ഓഫീസുകളില്‍ ഏല്‍പ്പിക്കും.

ആദ്യഘട്ടമെന്നോണം പോളിങ് സംഘം വീട്ടില്‍ എത്തുന്ന തീയതിയും സമയവും മുന്‍കൂട്ടി അറിയിക്കും. ആദ്യ അവസരത്തില്‍ വോട്ടറില്ലെങ്കില്‍ രണ്ടാം അവസരത്തിന് തീയതിയും സമയവും നിശ്ചയിക്കും. നിയോജക മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഹോം വോട്ടിന് അർഹരായവരുടെ പട്ടിക രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിക്കും സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്കും നല്‍കും. ബിഎൽഒമാർ വഴി മുൻകൂട്ടി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചവർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യാനാവുക. നിയോജകമണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോം വോട്ടിന് അർഹരായവരുടെ പട്ടിക രാഷ്ട്രീയ പാർടികൾക്കും സ്ഥാനാർഥികൾക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രമുഖരുമുണ്ട്. കലാമണ്ഡലം ഗോപി ആശാനും വീട്ടിൽ വോട്ട് രേഖപെടുത്തി. പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ 12 മണിയോടെ കലാമണ്ഡലം ഗോപി ആശാൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം, സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 1,45,592 മുതിർന്ന പൗരന്മാരും 62,220 ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വോട്ടർമാരും വീട്ടിൽ വോട്ടുചെയ്യാൻ അർഹരാണ്.

കോഴിക്കോട് എലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 49ാം നമ്പർ ബൂത്തിലെ തയ്യുള്ളതിൽ ഗോപാലൻ, പേരാമ്പ്രയിലെ 102ആം ബൂത്ത് മരുതേരിയിലെ നടുക്കണ്ടി ശിവദാസൻ, മുച്ചിട്ട പറമ്പത്ത് പാത്തുമ്മ എന്നിവരും ഹോം വോട്ടിങ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് സമ്മതിദാനാവകാശം നിർവ്വഹിച്ചു.

രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങുന്നത്. വീട്ടില്‍ വോട്ടു ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിന് അനുസരിച്ച് രണ്ടു മൂന്നു ദിവസം വരെ വോട്ട രേഖപ്പെടുത്തല്‍ നീളാം. പത്തില്‍ താഴെ വോട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ ശാസ്‌തമംഗലം ബൂത്തിലെ വോട്ടുകള്‍ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടു പൂര്‍ത്തിയാക്കി. എന്നാല്‍, കൂടുതല്‍ വോട്ടുള്ള വാര്‍ഡുകളില്‍ മൂന്നും നാലും ദിവത്തേക്കു പ്രക്രിയ നീളാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

TAGGED:

HOME VOTING
ASSEMBLY ELECTION
KERALA ELECTION
GOPI ASHAN HOME VOTE
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.