ഷാഫി പടുത്തുയർത്തിയ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉരുക്ക് കോട്ട തകരുമോ? പിഷാരടിയും ശോഭ സുരേന്ദ്രനും പാലക്കാട് നേർക്കുനേർ
ഇരുവരും നേർക്കുനേരെയുള്ള ഈ മത്സരം കുറച്ച് കടുപ്പമാകും. പ്രഖ്യാപനത്തിനു മുൻപേ തന്നെ പ്രചാരണത്തില് സജീവമായി തുടങ്ങിയതാണ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ.
Published : March 18, 2026 at 1:07 PM IST
പാലക്കാട്: ബിജെപിയുടെ തേരോട്ടമുള്ള പാലക്കാട് നഗരസഭ മണ്ഡലത്തിൽ രമേഷ് പിഷാരാടിയെ പോലുള്ള സിനിമാ താരത്തിന് മിന്നുന്ന വിജയം സാധ്യമാകുമോ എന്നത് അത്ര എളുപ്പമാകില്ല. മണ്ഡലത്തിൽ ചലച്ചിത്രതാരം രമേഷ് പിഷാരടിയെ സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രചാരണം ആരംഭിക്കുകയായി. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച മണ്ഡലം നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് സിനിമ താരത്തെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മത്സരസന്നദ്ധത അറിയിച്ച് അടൂർ പ്രകാശ്, കെ സുധാകരൻ എന്നിവർ രംഗത്ത് വന്നെങ്കിലും എംപിമാർ മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ഹൈക്കമാൻ്റ് തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് അവർക്ക് സീറ്റ് നൽകിയില്ല. ജില്ലാ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരാളെ പോലും പരിഗണിക്കാതെ രമേഷ് പിഷാരടിയെ പോലെ ഒരാളെ എത്തിച്ചതിന് കാരണം ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറിയും പാലക്കാട് മണ്ഡലം എന്ഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥിയുമായ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ തന്നെയാണ്.
ഇരുവരും നേർക്കുനേരെയുള്ള ഈ മത്സരം കുറച്ച് കടുപ്പമാകും. മുൻപ് മത്സരിച്ച എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും വോട്ട് കൂട്ടിയ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ പ്രത്യേക പരിചയപ്പെടുത്തലുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ്. പ്രഖ്യാപനത്തിനു മുൻപേ തന്നെ പ്രചാരണത്തില് സജീവമായി തുടങ്ങിയിരുന്നു ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ. പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം കൂടെ കഴിഞ്ഞതോടെ വൻ റാലിയോടി കൂടിയുള്ള മണ്ഡല പ്രചാരണം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ.
വലിയ തോതിലുള്ള സ്ത്രീപക്ഷ വോട്ടുകളും ഒപ്പം തന്നെ ഹിന്ദു ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളും സമാഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം. 2015 ശേഷം ബിജെപിയെ പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ച ഒരു സ്ഥാനാർഥി കൂടിയായിരുന്നു ശോഭ. ഇന്ന് പത്തു വർഷം മറികടക്കുമ്പോൾ ബിജെപിക്ക് ശക്തമായ വോട്ട് ബാങ്കും, ഭരണമുള്ള ഒരു നഗരസഭയും ബിജെപിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നതും വലിയ നേട്ടമാണ്.
പാലക്കാടിനെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശക്തികേന്ദ്രമാക്കിയ ഷാഫി പറമ്പിൽ
മണ്ഡലത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശക്തികേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയതിൽ ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ പങ്ക് പാലക്കാടൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. സിപിഎം ഉരുക്കു കോട്ടയായി കൊണ്ട് നടന്ന പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തെ 2011 ലാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ 7403 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ആദ്യമായി വിജയിച്ചു കയറുന്നത്. അന്ന് ഷാഫി നേടിയത് 47,641 വോട്ടുകൾ ആയിരുന്നു. സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച കെ കെ ദിവാകാരൻ ആവട്ടെ 40,238 വോട്ടുകൾ നേടി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.
പാലക്കാട് നഗരസഭയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം ശക്തിയാർജിച്ച ബിജെപിയിൽ അന്ന് മത്സരിച്ചത് സി ഉദയഭാസ്കർ ആയിരുന്നു. 22317 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് അന്ന് ബിജെപിക്ക് പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും നേടാനായത്. വർഷം അഞ്ചു കഴിഞ്ഞ് 2016 ൽ വീണ്ടും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശക്തി എന്തെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചു. ഷാഫി പറമ്പിൽ 17483 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ആയിരുന്നു അന്ന് വിജയിച്ചത്.
മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ആദ്യമായി പാലക്കാട് മത്സരരംഗത്ത് എത്തിയതും 2016 ലായിരുന്നു. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ബിജെപിയെ 2016 ൽ 40076 വോട്ടോടെ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ രണ്ടാമത് എത്തിച്ചു. സിപിഎമ്മിൻ്റെ എൻഎൻ കൃഷ്ണദാസ് 38675 വോട്ട് നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. 2021ലും പാലക്കാട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉരുക്ക് കോട്ടയെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്ന മത്സരം ആയിരുന്നു. മെട്രോമാൻ ഈ ശ്രീധരനും ഷാഫി പറമ്പിലും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരം കാഴ്ചവച്ചപ്പോഴും വിജയം ഷാഫിക്കൊപ്പമായി.
മെട്രോമാനെ പിന്തള്ളി 3859 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഷാഫി ഹാട്രിക് വിജയം സ്വന്തമാക്കി ഒരിക്കൽക്കൂടി പാലക്കാടിനെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കുത്തകമണ്ഡലം ആക്കി മാറ്റി. 54079 വോട്ട് ഷാഫി പറമ്പിൽ നേടിയപ്പോൾ ഈ ശ്രീധരൻ 50220 വോട്ട് നേടിയാണ് രണ്ടാമത് എത്തിയത്. സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച സിപി പ്രമോദിന് 36433 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. ഷാഫി പറമ്പിൽ വടകര എംപിയായി വിജയിച്ചതോടെ പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ വീണ്ടും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി, 2024ലും പാലക്കാട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പൊളിച്ചാൽ പൊളിയാത്ത കോട്ടയെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുന്ന വർഷമായിരുന്നു അത്.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ മുൻനിർത്തി ഷാഫി പറമ്പിൽ നയിച്ച പ്രാചാരണത്തിൽ ഷാഫിയെക്കാൾ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിജയിച്ചു കയറി. 58389 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് രാഹുൽ 2024 മിന്നും ജയം നേടിയത്. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച സി കൃഷ്ണകുമാർ 39549 വോട്ടുകൾ നേടി രണ്ടാമത് എത്തി. ബിജെപിയുടെ കോട്ടകളിലായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ലീഡ് ഉയർത്തിയത്. സി കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ 18,840 വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു രാഹുലിൻ്റെ ജയം.
കൃഷ്ണകുമാറിനോടുള്ള ബിജെപിക്കാരുടെ എതിർപ്പും ബിജെപിയിലെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം പാലക്കാട് നഗരസഭ പരിധിയിലെ ബിജെപിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വോട്ട് വലിയ തോതിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനു പോയി. കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ഇടതു പാളയത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയ ഡോക്ടർ പി സരിൻ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചപ്പോൾ ആകെ നേടിയത് 37293 വോട്ടുകൾ ആണ്.
എന്നാൽ എംഎൽഎയായിരിക്കെ രാഹുൽ ബലാത്സംഗക്കേസിൽ കുടുങ്ങിയത് കോൺഗ്രസിന് ആകെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കി. ഇതോടെ രാഹുലിനെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽനിന്ന് കോൺഗ്രസ് പുറത്താക്കി. എന്നാൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കാൻ രാഹുൽ തയാറായില്ല. രമേഷ് പിഷാരടിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചോദിക്കാൻ ഇത്തവണ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ ഉണ്ടാവില്ല എന്നതും ജനങ്ങൾ നോക്കി കാണും. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉരുക്ക് കോട്ടയാണ് പാലക്കാടെന്ന് തന്നെയാണ്.
