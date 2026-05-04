സമുദായ വോട്ടുകള്‍ തുണച്ചോ? ന്യൂനപക്ഷ ഏകീകരണം വന്ന മണ്ഡലങ്ങള്‍

സമുദായ വോട്ടുകള്‍ സ്ഥാനാർഥികളുടെ വിജയത്തെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. സമുദായ വോട്ടുകളില്‍ ചില സാഹചര്യത്തില്‍ മത സമുദായ നേതാക്കള്‍ക്ക് സ്വാധീനം ചെലുത്താനാകാറില്ല. നേതാക്കളുടെ ആഹ്വാനത്തിന് എതിരായി വോട്ട് ചെയ്‌ത ചരിത്രമുണ്ട്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 4, 2026 at 6:45 PM IST

ജാതി മത സമുദായങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് കേരളത്തില്‍ ഏറെക്കുറെ പരിചിതമാണ്. മത സമുദായ നേതാക്കളുടെ ആഹ്വാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി സമുദായം വോട്ട് ചെയ്‌ത സംഭവങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജാതി മത സമവാക്യങ്ങള്‍ കേരളത്തിന്‍റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇന്നും കൃത്യമായൊരു ഉത്തരമില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ മുഴുവൻ സമുദായ വോട്ടർമാരെയും സ്വാധീനിക്കാൻ നേതാക്കള്‍ക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിലും ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ നിർണായകമാകാറുണ്ട്.

ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം അത്രമേല്‍ പ്രകടമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമായിരുന്നു ഇത്തവണത്തേത്. അതിനൊപ്പം ന്യൂപക്ഷ ഏകീകരണം കൂടി പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ഉണ്ടായതോടെ ഫലം മാറിമറിഞ്ഞു. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടര്‍മാര്‍ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം. ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ മലപ്പുറത്തെ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ മുന്നണികള്‍ക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആകില്ല എന്ന് സാരം. മുസ്ലീം ലീഗിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലപ്പുറത്ത് സ്വാധീനം ഏറെയാണ്. ലീഗിന്‍റെ സ്വാധീന വലത്തില്‍ നിന്ന് മലപ്പുറത്തെ പ്രബല മുന്നണിയായി യുഡിഎഫ്.

എന്നാല്‍ ഇടതിനൊപ്പം ചേർന്ന ചുരുക്കം ചില മണ്ഡലങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ ഒന്നാണ് തവനൂർ. കെടി ജലീലാണ് 2011 മുതല്‍ തവനൂരില്‍ നിന്ന് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച് നിയമസഭയില്‍ എത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ ട്രെൻഡ് മാറി. കെടി ജലീലിനെതിരെ മത്സരിച്ച ജില്ലാ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ വിഎസ് ജോയിയാണ് വിജയിച്ചത്. മണ്ഡലം രൂപംകൊണ്ട ശേഷം ആദ്യമായാണ് തവനൂർ യുഡിഎഫ് പിടിക്കുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷ ഏകീകരണം നടന്നതായാണ് നിരീക്ഷണം.

താനൂരാണ് മറ്റൊരു മണ്ഡലം. 1957 മുതല്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സജീവമായ താനൂരില്‍ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്‍റേത് അല്ലാത്തൊരു നേതാവ് ഭരണം പിടിക്കുന്നത്. എൻഎസ്‌സിയുടെ വി അബ്‌ദുറഹിമാൻ എല്‍ഡിഎഫ് ടിക്കറ്റില്‍ മത്സരിച്ച് 2016ല്‍ താനൂരിന്‍റെ എംഎല്‍എ ആയി. 2012ലും വിജയം ആവർത്തിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗിന്‍റെ പികെ ഫിറോസ് ആയിരുന്നു എതിരാളി. 2026ല്‍ അബ്‌ദുറഹിമാനിലൂടെ നേടിയ മണ്ഡലം നിലനില്‍ത്താൻ ടി മുഹമ്മദ് സമീറിനെയാണ് രംഗത്തിറക്കിയത്. എന്നാല്‍ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്‍റെ പികെ നവാസ് താനൂരില്‍ വിജയിച്ചത്.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പേരാമ്പ്രയിലാണ് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകള്‍ വിജയത്തില്‍ സ്വാധീനിച്ച മറ്റൊരു കാഴ്‌ച കാണാനായത്. എല്‍ഡിഎഫിന്‍റെ ഉറച്ച കോട്ടയായി മുന്നണി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന മണ്ഡലത്തില്‍ പക്ഷേ ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചത് മുതല്‍ സമുദായം ചർച്ചാവിഷയമായിരുന്നു. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയ സമുദായം പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചോദിച്ചതും പിന്നാലെ വന്ന എല്‍ഡിഎഫിന്‍റെ വിവാദ അനൗണ്‍സ്‌മെന്‍റും പ്രചാരണ ചർച്ചകളെ വിവാദത്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു. എന്നാല്‍ ഫലം വന്നപ്പോള്‍ ജനവിധി തഹ്‌ലിയക്കെപ്പമായിരുന്നു. എല്‍ഡിഎഫ് കണ്‍വീനർ ആയ ടിപി രാമകൃഷ്‌ണന്, അതും പാർട്ടി കോട്ടയില്‍ തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു.

കോഴിക്കോട്ടെ തിരുമ്പാടി മണ്ഡലം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി എല്‍ഡിഎഫ് കുത്തകയായിരുന്നു. 1977 മുതല്‍ 91 വരെ കോണ്‍ഗ്രസ് വിജയിച്ച് കയറിയ മണ്ഡലത്തില്‍ പിന്നീട് 1991 മുതല്‍ 2006 വരെ മുസ്‌ലിം ലീഗാണ് ജയിച്ചത്. 2006ല്‍ സിപിഎമ്മിന്‍റെ മത്തായി ചാക്കോ ആണ് മണ്ഡലം ആദ്യമായി ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് ചേർത്തത്. 2007ല്‍ മണ്ഡലം എല്‍ഡിഎഫിന്‍റെ ജോർജ് എം തോമസും നിലനിർത്തി. 2011ല്‍ മുസ്‌ലിം ലീഗിന്‍റെ മോയിൻ കുട്ടിയാണ് തിരുവമ്പാടിയില്‍ നിന്ന് എംഎല്‍എ ആയത്. 2016ല്‍ ജോർജ് എം തോമസ് മണ്ഡലം വീണ്ടും പിടിച്ചു. 2021ലാണ് ലിന്‍റോ ജോസഫ് തിരുവമ്പാടിയില്‍ വിജയിക്കുന്നത്. രണ്ടാം മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങിയ ലിന്‍റോ ജോസഫിന് എതിരാളിയായി വന്നത് ലീഗ് നേതാവ് ലീഗ് നേതാവ് സികെ കാസിം ആണ്. മുസ്‌ലിം ഭൂരിപക്ഷ മണ്ഡലമാണ് തിരുവമ്പാടി. ക്രൈസ്‌തവരും ഏറെയുണ്ട്. ഇത്തവണ തിരുവമ്പാടിയിലും ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകള്‍ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടെന്നാണ് നിരീക്ഷണം.

ന്യൂനപക്ഷ സ്വാധീനം ഏറെയുള്ള മണ്ഡലമാണ് കാസർകോടും മഞ്ചേശ്വരവുമൊക്കെ. രണ്ടും ലീഗിന് മുൻതൂക്കമുള്ള മണ്ഡലങ്ങള്‍. കാസർകോട് നിന്ന് ഇത്തവണ വിജയിച്ചത് ലീഗിന്‍റെ വിഇ അബ്‌ദുല്‍ ഗഫൂറാണ്. 16312 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഗഫൂറിന്‍റെ വിജയം. യുഡിഎഫിന്‍റെ എകെഎം അഷ്റഫാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് വിജയിച്ചത്. 29252 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് വിജയം. ഗുരുവായൂരും പറഞ്ഞുവരുമ്പോള്‍ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടർമാർ ഏറെയുള്ള മണ്ഡലമാണ്. മുൻ കാലങ്ങളില്‍ മുസ്ലിം ലീഗിന് വേരോട്ടമുള്ള മണ്ണായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ. എന്നാല്‍ 2006 ഇടതുപക്ഷത്തിന്‍റെ കെവി അബ്‌ദുല്‍ ഖാദർ ഗുരുവായൂരില്‍ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച ശേഷം മണ്ഡലം ഇടതോരം ചേർന്നു. 2006ന് ശേഷം മൂന്ന് തവണ അബ്‌ദുല്‍ ഖാദർ ഗുരുവായൂരില്‍ നിന്ന് വിജയിച്ച് നിയമസഭയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എല്‍ഡിഎഫിന്‍റെ എൻകെ അക്‌ബർ ആണ് വിജയിച്ചത്. 1998 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് അക്‌ബറിന് ലഭിച്ചത്.

1956 മുതല്‍ 2011 വരെ കെഎം മാണിയെ തുടർച്ചയായി വിജയിപ്പിച്ച മണ്ഡലമാണ് പാല. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടർമാർ ഏറെയുള്ള മണ്ഡലം. 2019ലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ആദ്യമായി പാല മാണി ഗ്രൂപ്പിന് നഷ്‌ടമാകുന്നത്. അന്ന് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എമ്മിനായി മത്സരിച്ച ജോസ് ടോം പുളിക്കലാണ് മാണി സി കാപ്പനോട് പരാജയം സമ്മതിച്ചത്. ഇത്തവണയും പാലയില്‍ മാണി സി കാപ്പൻ തന്നെയാണ് വിജയി. 2991 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡിനാണ് ജയം. കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എമ്മിന്‍റെ ജോസ് കെ മാണിയെ തോല്‍പ്പിച്ചാണ് മാണി സി കാപ്പൻ വിജയിച്ചത്. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകള്‍ സ്വാനാർഥിയുടെ വിജയത്തില്‍ സ്വാധീനിക്കന്നൊരു മണ്ഡലമാണ് പാലായും.

ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കില്‍ സമസ്‌ത കേരള ജം ഇയത്തുല്‍ ഉലമ അഥവാ സമസ്‌തയുടെ ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്‍റെ പിന്തുണ ലഭിച്ചു പോരുന്ന മുസ്ലീം ലീഗും ക്രൈസ്‌തവ സഭകളുടെ പിന്തുണയുള്ള കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് വിഭാഗങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദശകം വരെ യുഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു. കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് മാണി വിഭാഗം ഇടതു മുന്നണിക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്നതോടെയാണ് സമീപകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ ജാതി മത സമവാക്യങ്ങള്‍ മാറിയത്. സുന്നി വിഭാഗത്തില്‍ പ്രബലരായ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര്‍ മുസല്യാര്‍ നയിക്കുന്ന സമസ്‌ത എ പി വിഭാഗം കാലങ്ങളായി ഇടതു മുന്നണിക്കൊപ്പമാണ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ ഭൂരിപക്ഷമല്ലെങ്കിലും നിര്‍ണ്ണായക ശക്തിയായ കോഴിക്കോട്, കാസര്‍കോട്, കണ്ണൂര്‍, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലും മുന്നണികള്‍ മതാഭിമുഖ്യം നോക്കി സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതി പിന്തുടരുകയാണ്.

