വോട്ടിങ് ട്രെൻഡ് വ്യക്തമാക്കി ജനവിധി; നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജാതി അടിസ്ഥാന വോട്ടുകളിങ്ങനെ
2026 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച 12 ജാതി അടിസ്ഥാന സംവരണ സീറ്റുകളിലെ പാർട്ടി തിരിച്ചുള്ള വിജയികളുടെ അവലോകനം.
Published : May 7, 2026 at 3:13 PM IST
കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ മുന്നണികളുടെ സാമൂഹിക പ്രാതിനിധ്യം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. ജാതിയും മതവും വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായകമായെന്ന് 2026ലെ ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സമുദായവും മതവും കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എക്കാലവും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥാനാർഥികളുടെ ജയപരാജയങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഇവയ്ക്കുള്ള പങ്ക് ചെറുതല്ല. മുൻകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രവും ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മതനേതാക്കളുടെ ആഹ്വാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി ജനം വോട്ട് ചെയ്ത സംഭവങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ജാതിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പുതിയ ഫലങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നു. മെയ് നാലിനാണ് രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കിയ കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നത്. ജനറൽ, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ മണ്ഡലങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പുതിയ വോട്ടിങ് പ്രവണതയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളിലും ജനറൽ സീറ്റുകളിലും ഇത്തവണ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് നടന്നത്. യുഡിഎഫ്, എൽഡിഎഫ്, എൻഡിഎ മുന്നണികൾ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച പ്രധാന പാർട്ടികൾക്കെല്ലാം ചുരുങ്ങിയത് ഓരോ സ്ഥാനാർഥികളെ എങ്കിലും നിയമസഭയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഓരോ മുന്നണിക്കും ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് കൂടുതൽ സാമൂഹിക അടിത്തറ ഉള്ളതെന്ന് ഫലം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ, ജനറൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥികളുടെ കണക്കുകൾ ഇക്കാര്യം അടിവരയിടുന്നു.
മൂന്ന് സീറ്റിൽ ബിജെപി
ജാതി തിരിച്ചുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കുകൾ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിയൊരുക്കുന്നത്. ഈ കണക്കുകൾ വരും കാലങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഇത്തവണ എൻഡിഎ സഖ്യത്തിൽ ബിജെപി കേരളത്തിൽ മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ചു. മൂന്നും ജനറൽ സീറ്റുകളിലാണ് എന്നതാണ് ഇതിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത. തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടത്ത് നിന്നാണ് വി മുരളീധരൻ നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
കടുത്ത ത്രികോണ പോരാട്ടമാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. നേമം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മികച്ച വിജയം നേടി. കൊല്ലം ചാത്തന്നൂരിൽ നിന്ന് ബി ബി ഗോപകുമാർ ആണ് ബിജെപി പ്രതിനിധിയായി നിയമസഭയിൽ എത്തുന്നത്. സംവരണ സീറ്റുകളിൽ ഒരിടത്തും വിജയിക്കാൻ ഇത്തവണ ബിജെപിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മുന്നേറ്റമാണ് ബിജെപി നടത്തിയത്.
ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ തിളക്കം
സംവരണ സീറ്റുകളിൽ എല്ലാ മുന്നണികളും മികച്ച പോരാട്ടം കാഴ്ചവച്ചു. എന്നാൽ ജനറൽ സീറ്റുകളിലാണ് എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ വിജയങ്ങൾ നേടാനായത്. ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട 124 സ്ഥാനാർഥികളാണ് നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത സ്വാധീനം നിലനിർത്താൻ മുന്നണികൾ ശ്രമിച്ചു. ഇതിനിടയിലും ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ വലിയ അട്ടിമറികളാണ് ഉണ്ടായത്. ജനറൽ സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച സിഎംപി സ്ഥാനാർഥി ഇത്തവണ നിയമസഭയിൽ എത്തി. സിപിഐ ഏഴ് ജനറൽ സീറ്റുകളിലാണ് വിജയിച്ചത്.
|പാർട്ടി
|ജനറൽ
|എസ് ടി
|എസ് സി
|ആകെ
|ബിജെപി
|3
|3
|സിഎംപി
|1
|1
|സിപിഐ
|7
|1
|8
|സിപിഎം
|22
|4
|26
|ഐ എൻ സി
|53
|2
|8
|63
|ഐ എൻ ഡി
|4
|4
|ഐ യു എം എൽ
|22
|22
|കോൺഗ്രസ് (എം)
|7
|7
|കെ സി (ജെ)
|1
|1
|ആർ ജെ ഡി
|1
|1
|ആർ എസ് പി
|2
|1
|3
|ആർ എം പി ഐ
|1
|1
|ആകെ
|124
|2
|14
|140
സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികളായി മത്സരിച്ച 22 പേർ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. യുഡിഎഫിൽ കോൺഗ്രസിനാണ് ജനറൽ സീറ്റുകളിൽ കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായത്. ജനറൽ സീറ്റുകളിൽ നിന്ന് 53 കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾ ഇത്തവണ വിജയിച്ചു.
ഇന്ത്യ മുന്നണി പിന്തുണച്ച നാല് പേർ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 22 സ്ഥാനാർഥികളെയാണ് വിജയിപ്പിച്ചത്. കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളും കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് പേരും വിജയിച്ചു. ആർജെഡി, ആർഎംപിഐ എന്നിവർക്ക് ഓരോ സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചു. ആർഎസ്പി ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടി.
സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ ആകെ 14 സ്ഥാനാർഥികളാണ് ഇത്തവണ നിയമസഭയിലെത്തുന്നത്. ഈ സംവരണ സീറ്റുകളിൽ സിപിഐയിൽ നിന്ന് ഒരാളാണ് വിജയിച്ചത്. സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് നാല് പേർ പട്ടികജാതി സംവരണ സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ചു. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് എട്ട് പേർ ഈ വിഭാഗത്തിൽ വിജയിച്ചു.
യുഡിഎഫിന് ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ആർഎസ്പിയിൽ നിന്ന് ഒരാളും പട്ടികജാതി സംവരണ സീറ്റിൽ മികച്ച വിജയം നേടി. പട്ടികവർഗ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേരാണ് നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ രണ്ട് സീറ്റുകളിലും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികളാണ് വിജയിച്ചത്. സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ വിജയ കണക്കുകൾ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. പാർട്ടികളുടെ യഥാർഥ സ്വാധീനവും ജനവിധിയുടെ ദിശയും ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗതമായി ലഭിച്ചിരുന്ന വോട്ടുകളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മുന്നണികൾ പരിശോധിക്കും. സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവരാണ് ഇത്തവണ മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
Also Read: കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി ആര്? കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിർണായക നിയമസഭാകക്ഷി യോഗം ആരംഭിച്ചു