കേരളം ആർക്കൊപ്പം? 140 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 883 സ്ഥാനാര്ത്ഥികള്, മുന്നില് തലസ്ഥാനം
Published : April 7, 2026 at 7:07 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളം ആര് ഭരിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിർണായകമായ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലായി 140 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഭരണകക്ഷിയായ എൽ.ഡി.എഫും, അധികാരം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യു.ഡി.എഫും, ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാകാൻ എൻ.ഡി.എയും നേർക്കുനേർ പോരാടുകയാണ്.
സംസ്ഥാനത്താകെ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലായി മത്സരരംഗത്തുള്ളത് 883 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ്. ഇതില് പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾക്ക് പുറമെ നിരവധി സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളും ജനവിധി തേടുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെയെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കേരളത്തിൻ്റെ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തെ ഗതി നിർണയിക്കും.
സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് തലസ്ഥാന ജില്ലയായ തിരുവനന്തപുരം ആണ്. 14 സീറ്റുകളിലായി 105 പേരാണ് ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നത്. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് (13 സീറ്റിൽ 100 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ), മലപ്പുറം (16 സീറ്റിൽ 95 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ) എന്നീ ജില്ലകളിലും ശക്തമായ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കുറവ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരരംഗത്തുള്ളത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ്. വെറും 3 സീറ്റുകൾ മാത്രമുള്ള ഇവിടെ 21 പേരാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. മധ്യകേരളത്തിൽ എറണാകുളത്ത് 14 സീറ്റുകളിലായി 85 സ്ഥാനാർത്ഥികളും, തൃശൂരിൽ 13 സീറ്റുകളിലായി 77 സ്ഥാനാർത്ഥികളും പോരാട്ടവീര്യം കൂട്ടുന്നു.
പ്രധാന മത്സരങ്ങള്
- തെക്കൻ കേരളം: തിരുവനന്തപുരം (105 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ), കൊല്ലം (59 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ) ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിനാണ് സാധ്യത. പത്തനംതിട്ടയിലും (25 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ) ഇടുക്കിയിലും (27 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ) കുറഞ്ഞ സ്ഥാനാർത്ഥികളാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം അതിശക്തമാണ്.
- മധ്യകേരളം: കോട്ടയം (60 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ), ആലപ്പുഴ (48 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ) എന്നീ ജില്ലകളിൽ പരമ്പരാഗത വോട്ടുകൾ നിലനിർത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് മുന്നണികൾ. പാലക്കാട് (71 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ) ഇത്തവണ വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം.
- വടക്കൻ കേരളം: കണ്ണൂർ (78 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ), കാസർകോട് (32 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ) ജില്ലകളിൽ പതിവുപോലെ രാഷ്ട്രീയ വീറും വാശിയും തെല്ലും കുറവല്ല.
മുന്നണി തിരിച്ചുള്ള സീറ്റ് വിഭജന കണക്കിങ്ങനെ...
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുന്നണി തിരിച്ചുള്ള സീറ്റ് വിഭജന കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം പൂർണമായിരിക്കുകയാണ്. 140 മണ്ഡലങ്ങളിലായി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും, ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും, എൻ.ഡി.എയും തങ്ങളുടെ കരുത്തുറ്റ പോരാളികളെയാണ് അണിനിരത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി (എല്ഡിഎഫ് )
ഭരണത്തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട് എൽ.ഡി.എഫ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത് സിപിഎമ്മിൻ്റെ കരുത്തിലാണ്. ആകെ 75 സീറ്റുകളിലാണ് സിപിഎം ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നത് (കഴിഞ്ഞ തവണ ഇത് 77 ആയിരുന്നു). രണ്ടാം കക്ഷിയായ സിപിഐ 25 സീറ്റുകളിൽ പോരാടുന്നു. കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തിന് ഇത്തവണയും 12 സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചു. ഐ എസ് ജെഡി, എൻസിപി, ആർജെഡി, ഐഎൻഎൽ എന്നിവർ 3 സീറ്റുകൾ വീതം വിഭജിച്ചെടുത്തു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ്, കേരള കോൺഗ്രസ് (ബി), ആർഎസ്പിഎൽ, എൻഎസ്സി എന്നിവർ ഓരോ സീറ്റിൽ വീതം മത്സരിക്കുമ്പോൾ, ഇടതുപക്ഷത്തിന് കരുത്തേകാൻ 12 സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളും രംഗത്തുണ്ട്.
ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി (യുഡിഎഫ്)
അധികാരം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഉറച്ചാണ് യു.ഡി.എഫ് ഇത്തവണ കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മുന്നണിയിലെ പ്രധാന കക്ഷിയായ ഐ.എൻ.സി (കോൺഗ്രസ്) 96 സീറ്റുകളിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ മൂന്ന് സീറ്റുകൾ അധികം കോൺഗ്രസ് ഇത്തവണ ഏറ്റെടുത്തു. മുസ്ലിം ലീഗ് തങ്ങളുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായ 27 സീറ്റുകളിൽ വോട്ട് തേടുന്നു. കേരള കോൺഗ്രസ് (ജോസഫ് വിഭാഗം) 8 സീറ്റുകളിലും, ആർഎസ്പി 4 സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കുന്നു. കൂടാതെ കെഡിപി, കേരള കോൺഗ്രസ് (ജേക്കബ്), സിഎംപി, ആർഎംപി, ടിഎംസി എന്നിവർ ഓരോ സീറ്റുകളിൽ വീതം യുഡിഎഫ് ബാനറിൽ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നു.
നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസ് (എൻഡിഎ)
കേരളത്തിൽ നിർണായക ശക്തിയാകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന എൻ.ഡി.എയിൽ ബിജെപിയാണ് ഭൂരിഭാഗം സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കുന്നത്. ആകെ 98 സീറ്റുകളിലാണ് ബിജെപി പോരാളികൾ അണിനിരക്കുന്നത്. ബിഡിജെഎസ് 23 സീറ്റുകളിലും ടിടിപി 19 സീറ്റുകളിലും ജനവിധി തേടുന്നു. ബിജെപി ഇത്തവണ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ വലിയ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കും തന്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കും മുന്നണികൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. 140 മണ്ഡലങ്ങളിലും ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേരളം ഉടനീളം കാണുന്നത്. വടക്കൻ മലബാറിൽ സിപിഎം-യുഡിഎഫ് പോരാട്ടം കടുക്കുമ്പോൾ, തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യകേരളത്തിലും ബിജെപിയുടെ സാന്നിധ്യം മുന്നണികളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിക്കുമോ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
നിയമസഭാ പോരാട്ടത്തിൽ 95 വനിതാ പോരാളികൾ
കേരളത്തിലെ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശം കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കെ, മത്സരരംഗത്തെ വനിതാ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധേയമായ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നൽകിയ അവസരങ്ങളും സ്വതന്ത്രരായി രംഗത്തുള്ളവരും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 95 വനിതകളാണ് നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത്. വനിതകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവസരം നൽകിയ മുന്നണിയായി എൻ.ഡി.എ മാറി.
ബിജെപി 14 സീറ്റുകളിൽ വനിതകളെ അണിനിരത്തിയപ്പോൾ സഖ്യകക്ഷിയായ ട്വൻ്റി 20 മൂന്ന് വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും രംഗത്തിറക്കി. ആകെ 17 സീറ്റുകളിലാണ് എൻ.ഡി.എ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കിയത്. ഇടതുമുന്നണിയിൽ ഭരണകക്ഷിയായ സിപിഎം 12 വനിതകളെയാണ് മത്സരരംഗത്തിറക്കിയത്. സിപിഐ 5 സീറ്റുകളിലും കേരള കോൺഗ്രസ് (മാണി) ഒരു സീറ്റിലും വനിതകളെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നു.
ആകെ 18 സീറ്റുകളിൽ എൽ.ഡി.എഫ് വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജനവിധി തേടുന്നു. യു.ഡി.എഫിൽ കോൺഗ്രസ് 9 വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗ് 2 സീറ്റുകളിൽ വനിതകൾക്ക് അവസരം നൽകി. ആകെ 11 സീറ്റുകളിലാണ് യു.ഡി.എഫ് ബാനറിൽ വനിതകൾ പോരാടുന്നത്. പ്രധാന മുന്നണികൾക്ക് പുറമെ എസ്.യു.സി.ഐ (SUCI) 9 വനിതകളെയും, ബി.എസ്.പി (BSP) 8 പേരെയും, ആം ആദ്മി പാർട്ടി (AAP) 4 പേരെയും മത്സരരംഗത്തിറക്കി. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ 21 വനിതകളാണ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളായി ഇത്തവണ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്.
