അമ്പലപ്പുഴ ഇടതിന് 'സലാം' പറയുമോ..? തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ വോട്ടർമാർക്കും ചിലത് പറയാനുണ്ട്
Published : March 20, 2026 at 2:01 PM IST
ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ മത്സരത്തിന് പ്രത്യേകതകള് ഏറെയുണ്ട്. അടുത്തകാലം വരെ ഒരേ പാര്ട്ടിയിലായിരുന്ന രണ്ട് പേര് ബദ്ധ ശത്രുക്കളായി പടക്കളത്തില് ഏറ്റുമുട്ടുകയാണിവിടെ. അമ്പലപ്പുഴയുടെ മുന് ജനപ്രതിനിധിയും ആലപ്പുഴക്കാരുടെ പ്രിയങ്കരനായ മന്ത്രിയുമൊക്കെയായ ജി സുധാകരന് പാര്ട്ടിയിലെ അനീതികള്ക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച് സ്വതന്ത്രനായി അങ്കം കുറിക്കുകയാണ്. അമ്പലപ്പുഴയില് ജി സുധാകരൻ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമ്പോള് ഇന്നലെ വരെ ഹൃദയത്തില് കൊണ്ടു നടന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിനു വേണ്ടി സിറ്റിങ് എംഎല്എ എച്ച് സലാം കളത്തിലിറങ്ങുന്നു.
കേരളത്തിലെ സിപിഎം രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഉര കല്ലായേക്കാവുന്ന മണ്ഡലമാണ് അമ്പലപ്പുഴ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് സിപിഎമ്മിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറികള് കണ്ണൂരിലും ആലപ്പുഴയിലുമാണ് വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴി വെച്ചത്. എന്നാല് അമ്പലപ്പുഴയില് അത് വിജയ പരാജയങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്ന നിര്ണ്ണായക പരീക്ഷണമാണ്. 2006 മുതൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായ അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലം, സിപിഎമ്മിലെ പൊട്ടിത്തെറികള് കാരണം ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്.
ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് തവണ എംഎൽഎയായിരുന്ന മുതിർന്ന നേതാവ് ജി. സുധാകരൻ ഇത്തവണ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ മത്സരം ഏറെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിക്കുന്നു. ഏത് പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നാലും അമ്പലപ്പുഴയിലെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
''എണ്ണമറ്റ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴയുടെ വടക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള വേമ്പനാട് കായലിന് (പെരുമ്പലം ദ്വീപ്) കുറുകെ 1.5 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം ഞാൻ നിർമ്മിച്ചു, ചേർത്തല പ്രധാന ഭൂപ്രദേശവുമായി ഇത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ ഒറ്റ പാലത്തിന് 100 കോടി രൂപ ചിലവായി. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാലമാണിത്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയും, അവർക്ക് അത് മനസിലാകും. അവർ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നെ മനസിലാക്കുന്നു. അവർ രാഷ്ട്രീയമോ മതമോ ജാതിയോ പരിഗണിക്കാതെ എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും.
ഇതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ? രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ധാർമ്മികതയുണ്ടോ? ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സേവനത്തിന് പണമോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ അല്ല, എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലമുണ്ടോ? അതിനാൽ എൻ്റെ എളിയ അഭ്യർത്ഥന, എന്നെ ഒരു എംഎൽഎയാക്കുക എന്നതാണ്. അഴിമതിക്കെതിരെയും, രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും, രാഷ്ട്രീയ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയും ഞാൻ നിയമസഭയിൽ പോയി നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പോരാടും'' എന്നാണ് സുധാകരൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്.
ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സുധാകരനെ പിന്തുണക്കുമോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. എന്നാൽ സുധാകരൻ വിജയിക്കുമെന്നാണ് യുഡിഎഫ് പാളയത്തിൽ പരക്കെ സംസാരം. എന്നാൽ എതിർ സ്ഥാനാർഥിയാകട്ടെ യുവ വോട്ടർമാരെ ആകർഷിക്കുകയാണ്. എതിരാളിക്കുള്ള യുഡിഎഫിൻ്റെ പിന്തുണയെക്കുറിച്ച് സലാമിന് ആശങ്കയില്ല. വോട്ടർമാർ ഇടതുമുന്നണിയെ വിശ്വസിക്കുമെന്നാണ് എച്ച്. സലാമിൻ്റെ ഉറപ്പ്.
"സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാവി വികസനത്തിനായി, കിഫ്ബി പോലുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലും വികസനത്തിലും ഞങ്ങൾ ഗണ്യമായ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൽഫലമായി, അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം ഏകദേശം 2,000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എംഎൽഎയായി അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വികസന രാഷ്ട്രീയമാണ് ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത്'' എന്നാണ് സലാം പറയുന്നത്.
യുഡിഎഫിൻ്റെ പിന്തുണ എതിർ സ്ഥാനാർഥിക്ക് ഗുണകരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? എന്ന ചോദ്യത്തിനും സലാം ആത്മ വിശ്വാസത്തോടെ മറുപടി പറയുന്നു.
''ഇത് വ്യക്തിപരമോ വാക്കാലുള്ളതോ ആയ മത്സരമായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാട്, വികസന അജണ്ട, ഇടതുപക്ഷ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്നിവ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഇത് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം"
അതേസമയം എച്ച്. സലാം വിജയിക്കുമെന്നാണ് മണ്ഡലത്തിലെ ചില വോട്ടർമാരും വിശ്വസിക്കുന്നത്.
"ജി സുധാകരൻ ഒരു മന്ത്രിയും എംഎൽഎയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ എച്ച്. സലാം ഒരു നേതാവാണ് ജനങ്ങൾക്ക്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ എംഎൽഎയാണ്. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കുടുംബവും ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആര് മത്സരിച്ചാലും, ഞങ്ങളുടെ വോട്ട് എച്ച്. സലാമിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ പോകും" - ജയദേവൻ പറയുന്നു.
എന്നാൽ സുധാകരൻ്റെ കടുംപിടിത്തം അണികള്ക്കിടയിൽ കാര്യമായ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കെതിരെ മത്സരിക്കാനുള്ള സുധാകരൻ്റെ തീരുമാനം, അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം നൽകിയ പാർട്ടിയോടുള്ള വഞ്ചനയാണെന്ന് ചില വോട്ടർമാർ പറയുന്നു.
"തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി എൽഡിഎഫ് അധികാരത്തിലുണ്ട്. എൽഡിഎഫിൽ മാത്രമേ ആളുകൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ളൂ. മുന്നണി 110 സീറ്റുകൾ പോലും നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു'' - പൊന്നപ്പൻ പറയുന്നു.
''നിലവിലെ അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വോട്ടർമാർ ഇങ്ങനെ പറയും. സുധാകരൻ എട്ട് തവണ നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നിരവധി തവണ എംഎൽഎ ആയിട്ടുണ്ട്, രണ്ടുതവണ മന്ത്രിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 80 വയസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും, അധികാരത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർത്തി ഇതുവരെ കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ, ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിർത്താൻ അമ്പലപ്പുഴയിലെ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു'' - എന്നാണ് രതി പറയുന്നത്.
എന്നാൽ ജി സുധാകരൻ്റെ മനം മാറ്റത്തിലുള്ള നിരാശ വോട്ടർമാർ മറച്ച് വയ്ക്കുന്നില്ല. ''അദ്ദേഹം ഒരു ഉറച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. വളരെക്കാലമായി അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചേരുന്നു, അത് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. നമ്മളിൽ പലരും നിരാശരാണ്. വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു, അതിനാൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം ആളുകൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഇത് തീർച്ചയായും പരാജയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ്'' - ഷാജി പറയുന്നു.
ഏതായാലും അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലം ഇടതിനൊപ്പം ചേരുമോ ... സ്വതന്ത്രനൊപ്പം പോകുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.
