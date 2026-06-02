നിയമസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ; വിജയം 99 വോട്ടുകൾക്ക്
എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ 34 വോട്ടുകൾ നേടി.
Published : June 2, 2026 at 6:39 AM IST|
Updated : June 2, 2026 at 9:49 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: പതിനാറാം നിയമസഭയുടെ പുതിയ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ ഇവർ 99 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. പ്രതിപക്ഷമായ എൽഡിഎഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥി മുഹമ്മദ് മുഹ്സിന് 34 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു.
രാവിലെ നിയമസഭയിൽ നടന്ന പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ രഹസ്യ ബാലറ്റിലൂടെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. അരൂർ എംഎൽഎയാണ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ. പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്നുള്ള സിപിഐ പ്രതിനിധിയാണ് മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ. നിലവിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം യുഡിഎഫിന് സഭയിൽ 102 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. അതുവഴി മികച്ച ഭൂരിപക്ഷമുള്ളതിനാൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ്റെ വിജയം മുൻകൂട്ടി ഉറപ്പിച്ചതായിരുന്നു. മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വലിയ സസ്പെൻസുകൾ ഇല്ലാതെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ പൂർത്തിയായത്.
വോട്ടെടുപ്പ് സമയത്ത് മൂന്ന് ബിജെപി അംഗങ്ങൾ സഭയിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാതെ വിട്ടുനിന്നു. ചട്ടപ്രകാരം സഭാ സമ്മേളനം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന സ്പീക്കറായ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ വോട്ട് ചെയ്തില്ല. കൂടാതെ സികെ ഹരീന്ദ്രൻ, ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ, പാലക്കാട് എംഎൽഎ സന്ദീപ് വാര്യർ എന്നിവർ സഭയിൽ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ എത്താത്തതിനാൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല.
ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു
സഭയിലെ വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം പുതിയ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ചേർന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നതാണ് കാലങ്ങളായുള്ള സഭാചട്ടം. ഇതനുസരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും ഒരുമിച്ചെത്തി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുടെ കസേരയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചിരുത്തി. ഭരണഘടനാപരമായ ഈ സുപ്രധാന പദവിയിലെത്തുന്നവർക്ക് സഭയെ അതീവ നിഷ്പക്ഷമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വലിയ ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇരുനേതാക്കളും സ്പീക്കറുടെ ഇരിപ്പിടത്തിന് സമീപം ഓർമിപ്പിച്ചു.
എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും തുല്യ നീതി കാണിക്കാൻ കഴിയണമെന്നും നേതാക്കൾ ആശംസിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ നാമനിർദേശ പത്രിക നൽകിയത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, സിപിഐ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് കെ രാജൻ എന്നിവർ നൽകിയ പിന്തുണയോടെയാണ് മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്.
നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച തുടങ്ങി
പുതിയ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചുമതലയേറ്റതിന് പിന്നാലെ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ സഭയിൽ നടത്തിയ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൻമേലുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമായി. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും ക്ഷേമപദ്ധതികളും പൂർണമായി വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു സംസ്ഥാന ഗവർണറുടെ പ്രസംഗം. ഭരണ, പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വലിയ വാഗ്വാദങ്ങൾക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിയമസഭ വേദിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടക വീട്ടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.
ഈ സുപ്രധാന വിഷയം സഭയിൽ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കാനും അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാനുമാണ് എൽഡിഎഫ് തീരുമാനം. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ബോധപൂർവം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ വേട്ടയാടുന്നു എന്നാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം.
ഇതുകൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തെ രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം, പൊലീസിൻ്റെ വീഴ്ചകൾ, ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം വരും ദിവസങ്ങളിൽ സഭയിൽ ഉന്നയിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഈ ആരോപണങ്ങളെ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ശക്തമായി നേരിടാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് പുറമെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരമാവധി പ്രാധാന്യം നൽകി സഭാ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read:- പിണറായിക്കെതിരെ വിമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധം; അന്വേഷണ സംഘം സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച് കോടതി