നിയമസഭാ പുസ്തകോത്സവം അന്താരാഷ്ട്ര ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവലാകും, എംഎല്എ മാര്ക്ക് താമസിക്കുന്നതിനുള്ള പമ്പ ബ്ലോക്ക് 26ന് തുറക്കുമെന്നും സ്പീക്കര്
നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഒക്ടോബര് 12 മുതല്, ആകെ 9 ദിവസം
Published : October 9, 2026 at 8:28 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭയിൽ കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി നടന്നു വരുന്ന നിയമസഭാ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം അടിമുടി മാറ്റാനൊരുങ്ങുകയാണെന്ന സൂചന നൽകി സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ. മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചെലവ് പരമാവധി ചുരുക്കിയായിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ പുസ്തകോത്സവമെന്ന് ഒക്ടോബർ 12 ന് ആരംഭിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു.
പുസ്തകോത്സവം എന്നത് ഇനി മുതൽ കേരള ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇന്റർനാഷണൽ ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നായിരിക്കും അറിയപ്പെടുക. 2027 ജനുവരി 7 മുതൽ 13 വരെ നിയമസഭയിലാണ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ അഞ്ചാം പതിപ്പ് പതിവു പോലെ നടക്കുക. അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ച് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ 170 പ്രസാധകരും 282 സ്റ്റാളുകളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന വൻതോതിൽ പണം മുടക്കിയുള്ള കലാപരിപാടികൾക്ക് ഇത്തവണ നിയന്ത്രണമുണ്ടാകുമെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു. നിയമസഭാ സാമാജികർക്ക് താമസിക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഉള്ള 64 ഫ്ലാറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്.
പമ്പ ബ്ലോക്ക് പൊളിച്ച് പുതിയ ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശം ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കുകയും 2013-ലെ ഗവർണറുടെ പ്രസംഗത്തിൽ അക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും അന്ന് പണി ആരംഭിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. 15-ാം കേരളനിയമസഭയുടെ കാലയളവിൽ 2023-ൽ പമ്പാ ബ്ലോക്കിന്റെ പണി ആരംഭിക്കുകയും അതിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ഫ്ലാറ്റിന്റെ പണി പൂർണതോതിൽ പൂർത്തീകരിച്ചത് ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ്. 60 ഫ്ലാറ്റുകൾ ഉള്ള പമ്പാ ബ്ലോക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ സാമാജികർക്കും താമസിക്കുന്നതിന് സൗകര്യപ്രദമായ ഫ്ലാറ്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും.
2026 ഒക്ടോബർ 26-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4.30-ന് പ്രസ്തുത ഫ്ലാറ്റുകളുടെ താക്കോൽ കൈമാറ്റ ചടങ്ങ് നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 16-ാം കേരളനിയമസഭയുടെ രണ്ടാം സമ്മേളനം ഒക്ടോബർ 12 മുതൽ 29 വരെ ചേരുന്നതിനാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു. കലണ്ടർ പ്രകാരം 9 ദിവസമാണ് സഭ ചേരുന്നത്. ഒക്ടോബർ 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29 തീയതികൾ ഗവൺമെന്റ് കാര്യത്തിനായും ഒക്ടോബർ 16-ാം തീയതി അനൗദ്യോഗിക അംഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിനായും ഒക്ടോബർ 26-ാം തീയതി പുതുക്കിയ ബജറ്റിലേക്കുള്ള ഉപധനാഭ്യർത്ഥനകളേയും 2017 മുതലുള്ള 5 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ അധിക ധനാഭ്യർത്ഥനകളേയും സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയും വോട്ടെടുപ്പിനുമായി നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപധനാഭ്യർത്ഥനകളേയും അധിക ധനാഭ്യർഥനകളേയും സംബന്ധിക്കുന്ന ധനവിനിയോഗ ബില്ലുകൾ ഒക്ടോബർ 29 ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. പ്രധാനമായും നിയമനിർമ്മാണകാര്യത്തിനായിട്ടാണ് ഈ സഭ സമ്മേളിക്കുന്നതെന്നും സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു.
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