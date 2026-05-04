സംസ്ഥാനത്ത് താമര വിരിഞ്ഞു; മൂന്ന് സീറ്റുകളുടെ തിളക്കത്തിൽ ബിജെപി, അടിത്തറയിളകി എൽഡിഎഫ് കോട്ടകൾ
രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വിജയിച്ചു 3800 വോട്ടുകൾക്കാണ് ശിവൻ കുട്ടിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ബിബി ഗോപകുമാർ 4402 എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ച് വിജയിച്ചു
Published : May 4, 2026 at 4:00 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അപ്രതീക്ഷിത ഫലങ്ങൾ. ഭരണത്തുടർച്ചയെന്ന എൽഡിഎഫ് മോഹം തകർത്ത് യുഡിഎഫ് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിലെത്തുകയാണ്. നേമം, കഴക്കൂട്ടം, ബേപ്പൂർ, അമ്പലപ്പുഴ, ചാത്തന്നൂർ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വലിയ അട്ടിമറി സംഭവിച്ചു. ഈ വിജയത്തോടെ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ ബിജെപി നിർണായകമായ പുതിയ കാൽവെപ്പ് നടത്തി.
നേമത്ത് താമര വിരിഞ്ഞു
ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ നേമത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനം എന്ന ഒറ്റ അജണ്ടയുമായാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തവണ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്. സിറ്റിങ് എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായ വി ശിവൻകുട്ടിയെ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തി. കൃത്യം 3800 വോട്ടുകൾക്കാണ് ശിവൻകുട്ടിയെ അദ്ദേഹം പിന്നിലാക്കിയത്.
ഇതോടെ നിയമസഭയിൽ സാന്നിധ്യമറിയിക്കുക എന്ന ബിജെപിയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം സഫലമായി. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഘടനാ മികവാണ് ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്. ഈ മുന്നേറ്റം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി ദേശീയ തലത്തിൽ കൂടുതൽ ശോഭനമാക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വലിയ സംഘടനാ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇത് കാരണമാകും. ഈ ഉജ്വല വിജയം എൻഡിഎ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വൻ ആവേശം സൃഷ്ടിച്ചു. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ അടിത്തറ വികസിപ്പിക്കാൻ ഈ ഭരണ നേട്ടം സഹായകമാകും.
കഴക്കൂട്ടത്തും ചാത്തന്നൂരും അട്ടിമറി
തലസ്ഥാനത്തെ കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിലും ബിജെപി അവിശ്വസനീയമായ വിജയം കൊയ്തു. കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ബി മുരളീധരൻ 265 വോട്ടുകൾക്ക് സിറ്റിങ് എംഎൽഎ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഈ വിജയം ഉൾപ്പടെ സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിക്ക് മൂന്ന് സീറ്റുകൾ കിട്ടി.
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ സുപ്രധാന മണ്ഡലമായ ചാത്തന്നൂരിലും ബിജെപി അട്ടിമറി ജയം നേടി. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ബിബി ഗോപകുമാർ 4402 വോട്ടുകൾക്ക് അവിടെ അനായാസം വിജയിച്ചു. ഇത് കൂടി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ നേട്ടമായി ഡൽഹി നേതൃത്വം വിലയിരുത്തും. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോർഡിനേഷൻ നയിക്കേണ്ട ചുമതല അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നേമത്തിന് പുറമെ കഴക്കൂട്ടത്തും ചാത്തന്നൂരിലും കൃത്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ഇത് താഴെത്തട്ടിൽ പാർട്ടിയുടെ വോട്ട് ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി.
വികസനത്തിൽ ഊന്നിയ പ്രചാരണം
സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ഒപ്പം നിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ്റെ ലളിതമായ ശൈലിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രചാരണങ്ങളിൽ പിന്തുടർന്നത്. കോർപ്പറേറ്റ് പശ്ചാത്തലമുള്ള വ്യവസായിയാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന പരിമിതി അദ്ദേഹം അതിവേഗം മറികടന്നു. ഈ വലിയ മാറ്റം ജനകീയ ഗുണമായി മാറിയെന്ന് പാർട്ടി അണികൾ വിലയിരുത്തുന്നു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹം ഗ്രാമീണ ജനങ്ങളിലെത്തിച്ചു. ഇതിന് പൂർണ പിന്തുണ ഡൽഹിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. മികച്ച സംഘടനാ മികവാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ പ്രകടമാക്കിയത്. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഐക്യം വലിയ വിജയങ്ങൾക്ക് സഹായകമായി. കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന തൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ അദ്ദേഹം വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചു. കൃത്യമായ ജനകീയ ഇടപെടലുകളിലൂടെ എൻഡിഎ വലിയ സ്വീകാര്യത വർധിപ്പിച്ചു.
നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ മുൻപത്തേക്കാൾ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ ബിജെപിക്ക് കഴിഞ്ഞു. താഴെത്തട്ടിലുള്ള വാർഡ് തല സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രവർത്തകർ തിളങ്ങി. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രാദേശിക ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വേഗം ഇടപെട്ടു. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് പ്രവർത്തകരെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചു. മിക്ക പോളിങ് ബൂത്തുകളിലും പാർട്ടി ഏജൻ്റുമാരെ നിയമിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ വലിയ സംഘടനാ മാറ്റമായി നിരീക്ഷകർ ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു. ഇത്തവണ എൻഡിഎ മികച്ച വിജയം നേടുമെന്ന് ആർഎസ്എസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ നിലപാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോൾ പൂർണമായും പ്രതിഫലിച്ചു. എബിവിപി, യുവമോർച്ച നേതാക്കൾക്ക് പാർട്ടി അർഹിച്ച പ്രാതിനിധ്യം നൽകി. വ്യവസായ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പ്രമുഖർക്കും വലിയ പ്രാമുഖ്യം നൽകി. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസന രാഷ്ട്രീയമാണ് ബിജെപി കേരളത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചത്.
രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ നാൾവഴികൾ
രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വരവ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ 1964 മെയ് മാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം. എം കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ മകനായ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽനിന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടി. ഇൻ്റൽ കമ്പനിയിൽ ഡിസൈൻ എൻജിനീയറായി തൻ്റെ കരിയർ തുടങ്ങി. കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പിൻ്റെ നിർമാണത്തിൽ അദ്ദേഹം സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. അദ്ദേഹം 1991ൽ ജോലി പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ടെലികോം മേഖലയിൽ 1994ൽ അദ്ദേഹം ബിപിഎൽ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു. സിം കാർഡുകൾ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ജനങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
പിന്നീട് ബിസിനസ് വിറ്റ് അദ്ദേഹം പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായി. രാജ്യസഭാംഗമായി പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഭരണത്തിൽ കൃത്യമായി ഇടപെട്ടു. അദ്ദേഹം 2018ലാണ് ഔദ്യോഗികമായി പാർട്ടി അംഗത്വം എടുത്തത്. വൈകാതെ പാർട്ടിയുടെ മാധ്യമ വക്താവായി അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ചുമതല ലഭിച്ചു. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ 2021ൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലും നിർണായക പദവിയിലെത്തി.
വിവരസാങ്കേതിക, കേന്ദ്ര നൈപുണ്യ വികസന വകുപ്പുകളുടെ സഹമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ 2025 മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായത്. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക കുതിപ്പിന് മികച്ച നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. നവകേരളം എന്ന പുതിയ ആശയവുമായാണ് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചത്. സാങ്കേതികവിദ്യയും തന്ത്രങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലി ഇവിടെ ഫലിച്ചു. വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവ ജനങ്ങൾ ഈ നയങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തു.
ബേപ്പൂരിൽ കോട്ട കാത്ത് സിപിഎം
മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ടു. എന്നാൽ ബേപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ജനവിധി എൽഡിഎഫിന് ഇത്തവണ വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകിയത്. നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന സിപിഎമ്മിൻ്റെ അജയ്യമായ കോട്ടയാണ് ബേപ്പൂർ. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസിനോട് 7487 വോട്ടുകൾക്ക് പി വി അൻവർ തോറ്റു. പിണറായി സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് റിയാസ്. മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. യുഡിഎഫ് സ്വാധീനമുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ അനുകൂലമാക്കാൻ പി വി അൻവറിന് കഴിഞ്ഞില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ അടുത്ത കുടുംബ ബന്ധു കൂടിയാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസ്. നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിർണായക ശക്തിയായി മാറും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
മന്ത്രിയുടെ ഈ മികച്ച വിജയം ബേപ്പൂരിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനകീയ സ്വാധീനത്തെ കാട്ടിത്തരുന്നു. വിമതനായി പോയ പി വി അൻവറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയിൽ ഇത് കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാക്കും. ഈ വാർത്ത ഇടതു ക്യാമ്പിൽ വലിയ ആഘോഷമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഇത്തവണ അനായാസം വിജയിക്കുമെന്ന് സിപിഎം കണക്കുകൂട്ടിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുതിയ ജനവിധിയിൽ അത് ശരിവെച്ചു. സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വികാരത്തെ ജനങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അൻവറിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അതിസൂക്ഷ്മമായ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ നീക്കമാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് നടത്തിയത്. മലബാറിലെ പരമ്പരാഗത ന്യുനപക്ഷ വോട്ടുകൾ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിൽ അൻവർ പരാജയപ്പെട്ടു.
അൻവറിൻ്റെ പരാചയ കാരണങ്ങൾ
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പി വി അൻവറിൻ്റെ പരാജയം ശ്രദ്ധേയമായ സംഭവമാണ്. മലപ്പുറത്തെ നിലമ്പൂരിൽ വലിയ വികസനം കൊണ്ടുവന്ന ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്നു അൻവർ. അവിടെ നിന്നാണ് നേതൃത്വത്തോട് പിണങ്ങി അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പാർട്ടി വിട്ടത്. പിന്നീട് നിയമസഭയിൽ സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎ ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എതിരെ ഉൾപ്പെടെ കടുത്ത ആരോപണങ്ങൾ അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഉന്നയിച്ചു. പുതിയ സംഘടനാ വേദി രൂപീകരിച്ച് അദ്ദേഹം സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്കിറങ്ങി. എന്നാൽ വളരെ ചെറിയ ജനപിന്തുണയോടെ കോഴിക്കോട്ടെ ബേപ്പൂരിൽ അദ്ദേഹം മോശം മത്സരം കാഴ്ചവച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ വലിയ നിർണായക പിന്തുണ നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പരമ്പരാഗതമായ ഉറച്ച ഇടത് വോട്ടുകളിൽ യാതൊരു വിള്ളലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
മുഖ്യമന്ത്രിയെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന മോശം പ്രചാരണങ്ങൾക്കാണ് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയത്. കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് മന്ത്രി റിയാസ് രഹസ്യ യോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പരാജയപ്പെട്ടാൽ സ്വയം വേദിയിൽ തലമൊട്ടയടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചു. മറുവശത്ത് മന്ത്രി റിയാസ് ഇതിന് തയ്യാറാകുമോ എന്നും അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിൽ പരസ്യമായി ചോദിച്ചു. അൻവറിൻ്റെ ഈ പുതിയ ശൈലി യുവ വോട്ടുകളെ ഏകോപിപ്പിക്കുമെന്ന് പലരും കരുതി. എന്നാൽ ശക്തനായ എതിരാളിക്ക് മുന്നിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ അപ്പാടെ തകർന്നു വീണു. ഇത് മലബാർ മേഖലയിൽ പി വി അൻവറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഗണ്യമായി കുറച്ചു. സ്വർണക്കടത്ത് വിഷയത്തിൽ അൻവർ നടത്തിയ ഗൗരവമുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വോട്ടായി മാറിയില്ല.
അമ്പലപ്പുഴയിലെ മഹാ അട്ടിമറി
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം എൽഡിഎഫിനെ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചു. അമ്പലപ്പുഴ തീരദേശ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഭരണകക്ഷിയായ സിപിഎമ്മിന് തിരിച്ചടിയുണ്ടായത്. സംസ്ഥാനത്തെ അഴിമതിരഹിതനായ മുൻ മന്ത്രിയും സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഉന്നത നേതാവുമായിരുന്നു ജി സുധാകരൻ. അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് സ്വന്തം കാർത്തികക്ഷിയായ പാർട്ടി വിട്ടു പുറത്തുവന്നു. യുഡിഎഫ് അനുകൂല കൂട്ടായ്മ പിന്തുണയോടെ അമ്പലപ്പുഴയിൽ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്ര ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരത്തിനിറങ്ങി. ജി സുധാകരൻ എച്ച് സലാമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് 22,000 വോട്ടുകൾക്കാണ്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തെ കരുത്തുറ്റ ഈറ്റില്ലമാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ല. അനുഭവസമ്പന്നനായ ഒരു പ്രമുഖ നേതാവ് സ്വന്തം പതാക ഉപേക്ഷിച്ച് വമ്പിച്ച വിജയം വരിച്ചു. ഇത് രാജ്യത്തെ ഇടത് രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടായ ചരിത്രത്തിലെ വലിയ പിളർപ്പായി വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു ഭരണ അട്ടിമറിയായി ഈ സംഭവം മാറി. ആലപ്പുഴയിലെ ഈ വലിയ തോൽവി ഘടകകക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൽഡിഎഫിന് ആഘാതമായി. കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ കടന്നുവന്ന പ്രതിബദ്ധതയുള്ള നേതാവാണ് സുധാകരൻ. പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് തൻ്റെ കഠിനാധ്വാനംകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ വേഗം മുൻനിരയിൽ ഉയർന്നു. പിണറായി ഭരണകാലത്ത് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ അദ്ദേഹം നിയമസഭയിലേക്ക് വിജയിച്ചു. മണ്ഡലത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കായി അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുമറിയാം. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൽ മികച്ച പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായും അദ്ദേഹം പേരെടുത്തു. സംശുദ്ധ പ്രതിച്ഛായ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ജനപിന്തുണ നൽകി.
സുധാകരനെ യുഡിഎഫ് തുണച്ചു
അപ്രതീക്ഷിതമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തവണ വീണ്ടും ജനവിധി തേടാൻ പാർട്ടി സീറ്റ് നിഷേധിച്ചു. ഇതോടെയാണ് പാർട്ടിയുമായി അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ മാനസിക അകൽച്ചയുണ്ടായത്. പുതിയ വിദ്യാർഥി നേതാക്കൾ തന്നെ ബോധപൂർവം ഒതുക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി തുറന്നടിച്ചു. കഴിവും ജനസമ്മതിയുള്ള നേതാവായിട്ടും പാർട്ടി തന്നെ അവഗണിച്ചുവെന്നും സുധാകരൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. വ്യക്തിയെക്കാൾ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ കരുത്തിൽ മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് എൽഡിഎഫ് വിശ്വസിച്ചു. പാർട്ടി ഒന്നടങ്കം പ്രവർത്തിക്കുകയും യുവ സ്ഥാനാർഥിക്കായി പ്രചാരണം നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് സമാന്തരമായി എൻഡിഎയും വലിയ ഡിജിറ്റൽ പ്രചാരണം അവിടെ അഴിച്ചുവിട്ടു. ഇത് അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ അതിശക്തമായ ഒരു വാശിയേറിയ മത്സരത്തിന് വഴിയൊരുക്കി.
എന്നാൽ ഈ ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിൽ ജനപ്രിയനായ ജി സുധാകരൻ വലിയ മേധാവിത്വം പൂർണ്ണമായി നേടി. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥിയെ ഈ പോരാട്ടത്തിൽനിന്ന് പെട്ടെന്ന് പിൻവലിച്ചു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎമ്മിന് ലഭിച്ച സ്ഥിരം വോട്ടുകളും സുധാകരന് ലഭിച്ചു. ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ വീണ വോട്ടുകളിൽ പകുതിയോളവും അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് അനായാസം സ്വന്തമാക്കി. വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മികച്ച നിലയിൽ വീണ്ടും നിയമസഭയിലേക്ക് പോയത്. യുഡിഎഫിൻ്റെ പരമ്പരാഗത കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികളുടെ വോട്ടുകളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു.
ഒപ്പം വിശാല മേഖലയിലെ മറ്റ് സ്വതന്ത്ര വോട്ടർമാരുടെ പിന്തുണയും വലിയ വിജയം സഹായകമായി. സിപിഎമ്മിൻ്റെ പുതിയ സംഘടനാ ബൂത്ത് സംവിധാനത്തിന് ജനകീയമായ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന തിരിച്ചടിയാണിത്. ജി സുധാകരൻ്റെ മുൻകാല ജനകീയ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾക്കും വികസനത്തിനും വോട്ടർമാർ അംഗീകാരം നൽകി. സംസ്ഥാനത്തെ നിരവധി പാർട്ടി കുടുംബങ്ങൾ പരസ്യമായി സുധാകരനൊപ്പം നിന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. വരും നാളുകളിൽ ഈ ചരിത്ര പരാജയം വിശദമായി പഠിക്കാൻ സിപിഎം പരിശോധന നടത്തും. അധികാരത്തിൽ എത്തുന്ന പുതിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൽ ജി സുധാകരൻ്റെ പങ്ക് നിർണായകമായിരിക്കും. മുമ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ നിശിത ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സുധാകരന് വകുപ്പുകൾ നൽകാൻ യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം തയ്യാറാകുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം.
എൽഡിഎഫിന് പാളിച്ചകൾ
തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുടനീളം പാർട്ടിക്ക് സംഭവിച്ച ഈ അപ്രതീക്ഷിത പരാജയം ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഭരണ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കി. ആലപ്പുഴയിലെ പാർട്ടിയുടെ ദശാബ്ദങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഉറച്ച കോട്ട പൂർണമായി അവിടെ തകർന്നു. അമ്പലപ്പുഴയിലെ ജനവിധി മുൻപുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പാളിച്ചകൾ ഗൗരവമായി ഇരുന്ന് കാണുകയെന്ന സമീപനം സിപിഎം വേഗം സ്വീകരിക്കും. മുന്നണിയിലുള്ള എല്ലാ ഘടകകക്ഷികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ വലിയ നിരാശയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന് ഭരണത്തിൽ വളരെ വലിയ തോതിൽ അനുകൂലമാകും. സുധാകരനെയും വിമതരെയും സംരക്ഷിച്ച് ഒപ്പം നിർത്തുകയെന്നതും അവർക്ക് വളരെ നിർണായകമായ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ മുന്നണികൾക്കും ശക്തമായ താക്കീതാണ് നൽകിയത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ദ്വികക്ഷി രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിൽ ബിജെപി ഉണ്ടാക്കിയ വിള്ളൽ വളരെ വലുതാണെന്ന് തെളിയിച്ചു. ചരിത്രപരമായ ഈ ദിനം കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. യുവാക്കൾക്കും അടിസ്ഥാന വിഭാഗങ്ങൾക്കും സർക്കാരിൽ കൂടുതൽ പരിഗണന പുതിയ കാലത്ത് നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നിലനിർത്തി വികസനം യാഥാർഥ്യമാക്കുക എന്ന വലിയ ജോലിയാണ് മുന്നിലുള്ളത്. ഈ നിർണായക സന്ദർഭം യുഡിഎഫിന് തങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ഭരണ വൈദഗ്ധ്യം തെളിയിക്കാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ്. ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷമായി ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ എൽഡിഎഫ് മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടി വരും. ഭരണമാറ്റം കേരളത്തിൻ്റെ സമഗ്ര പുരോഗതിക്ക് തിരിതെളിക്കുമെന്ന് ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള പൊതുസമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.