മെസ്സിയെ കൊണ്ടുവരാൻ 126 കോടി; എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപാടിൽ വൻ അഴിമതി
റിപ്പോർട്ടിൽ അന്തിമ തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിയെടുക്കുമെന്ന് കായിക യുവജനകാര്യ രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. ഒജെ ജനീഷ്
Published : August 11, 2026 at 10:45 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ലയണൽ മെസ്സിയെയും അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ ടീമിനെയും കേരളത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ നടത്തിയ ഇടപാടുകളിൽ കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടന്നതായി കണ്ടെത്തൽ. കായികവകുപ്പിൻ്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഗുരുതര ചട്ടലംഘനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിദേശനാണയ വിനിമയ ചട്ടലംഘനം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന് (എഎഫ്എ) 1.5 കോടി യുഎസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 126 കോടി രൂപ) നൽകിയതായി സ്പോൺസർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പണം കൈമാറിയതിൻ്റെയോ എഎഫ്എ അത് സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെയോ യാതൊരു രേഖകളും സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എഎഫ്എയും സംസ്ഥാന സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള കരാറിൻ്റെ രേഖയോ സ്പോൺസറും സർക്കാരും തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ടതിൻ്റെ രേഖകളോ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. കായികവകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി എൻ പ്രശാന്ത് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് തുടർനടപടികൾക്കായി മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് കൈമാറി.
റിപ്പോർട്ടിൽ അന്തിമ തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിയെടുക്കുമെന്ന് കായിക യുവജനകാര്യ രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. ഒജെ ജനീഷ് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ കായിക വകുപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഗൗരവകരമാണ്. ഈ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് കായിക മന്ത്രി ഒജെ ജനീഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
പണം പോയ വഴി അവ്യക്തം
അർജൻ്റീനയിലേക്ക് പണം കൈമാറുന്നതിനായി യുഎസ് ആസ്ഥാനമായ ഒരു ഏജൻസി വഴി ഇടപാട് നടത്താൻ സ്പോൺസർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിലൂടെ കേന്ദ്രാനുമതി തേടിയിരുന്നു. അനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും പണം യഥാർഥത്തിൽ കൈമാറിയതിൻ്റെ രേഖകളൊന്നും സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചില്ല. ഇടപാടിന് ഉപയോഗിക്കാനിരുന്ന യുഎസ് ഏജൻസി സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നേരിടുന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട്. അർജൻ്റീന ടീമിൻ്റെ കേരള സന്ദർശനം വൈകിയതിനെ തുടർന്ന് കരാർ ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ സ്പോൺസർക്ക് രണ്ടുതവണ നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പണം കൈമാറിയതിൻ്റെ രേഖകൾ പിന്നീട് പോലും സർക്കാരിന് ലഭിച്ചില്ല.
എഎഫ്എയുടെ ഉറപ്പില്ലാതെ കേന്ദ്രത്തിന് കത്ത്
അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ ടീമിൽനിന്ന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് കൊച്ചിയിൽ പ്രദർശന മത്സരം നടത്തുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ചത്. വിദേശത്തേക്ക് പണം കൈമാറുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രാനുമതിയും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തേടി. ടീമിൻ്റെ സന്ദർശനം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ തലത്തിൽ വ്യക്തമായ കരാറോ ഔദ്യോഗിക ഉറപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 126 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടിന് 22.68 കോടി രൂപ സേവനനികുതി അടയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജിഎസ്ടി വകുപ്പ് സ്പോൺസർക്ക് അടുത്തിടെ സമൻസ് നൽകിയതും സംശയങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നു.
സംഭവത്തിൽ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൻ്റോ അഗസ്റ്റ്യൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ജിഎസ്ടി കാര്യാലയത്തിൽ ഹാജരായി മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. വിദേശ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം അയച്ചതിനാൽ റിവേഴ്സ് ചാർജ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തിയാണ് സേവന നികുതിയടക്കാൻ ജിഎസ്ടി വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മെസ്സി കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്നും അതിനാൽ സേവന നികുതി അടക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ലെന്നുമാണ് മൊഴി നൽകിയത്. എന്നാൽ പണം കൈമാറിയ സ്ഥിതിക്ക് ജിഎസ്ടി തുക ഒഴിവാകില്ലെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്.
ജിഎസ്ടിയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഏത് യൂണിറ്റിനും പരിധിയില്ലാതെ പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്താനും തുടർ നടപടികളെടുക്കാനും അനുവാദമുണ്ട്. കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ഒരു ഓഫിസർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ പണം കൈമാറിയതായി ബോധ്യപ്പെടുകയും സേവന നികുതി അടച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മനസിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേത്തുടർന്ന് ആദ്യം നോട്ടിസും പിന്നീട് സമൻസും അയച്ചു. അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റി. ഇതോടെ ഫയൽ ചുവപ്പുനാടയിലായി. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയതോടെയാണ് വീണ്ടും സമൻസ് അയച്ച് മൊഴിയെടുത്തത്.
എഎഫ്എ പ്രതിനിധിയുമായി അന്നത്തെ കായികമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് നടത്തിയ ഇ-മെയിൽ ആശയവിനിമയങ്ങളാണ് സർക്കാരിൻ്റെ കൈവശമുള്ള പ്രധാന രേഖകൾ. എന്നാൽ ഈ ഇ-മെയിലുകൾ പോലും ഇടപാടുകൾ നടന്നതിന് രണ്ടുവർഷത്തിനുശേഷമാണ് കായികവകുപ്പിൻ്റെ ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. നിർണായക രേഖകൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇ-മെയിൽ ആശയവിനിമയം മാത്രം ഔദ്യോഗിക ഇടപാടിന് മതിയായ രേഖയാണോയെന്ന ചോദ്യവും റിപ്പോർട്ട് ഉയർത്തുന്നു.
20 ദിവസം പഴക്കമുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് 126 കോടിയുടെ ഇടപാട്
അർജൻ്റീന ടീമിനെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാനും മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനും തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ച് കളമശ്ശേരി ആസ്ഥാനമായ ഗോട്ട് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ എന്ന സ്ഥാപനം 2023 ജൂലൈയിലാണ് സർക്കാരിന് ആദ്യ കത്ത് നൽകിയത്. എന്നാൽ കത്ത് നൽകുന്നതിന് വെറും 20 ദിവസം മുൻപാണ് സ്ഥാപനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. അന്ന് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൂലധനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രമായിരുന്നു.
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പിന്നീട് സ്പോൺസറായി രംഗത്തെത്തിയ റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിയുടെ അതേ മേൽവിലാസമാണ് ഗോട്ട് ആൻഡ് ഗ്ലോബലിനുമുണ്ടായിരുന്നത്. ടെൻഡർ നടപടികളൊന്നുമില്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമായി സ്പോൺസറെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിലും കായികവകുപ്പ് വീഴ്ച കണ്ടെത്തി.
സ്പെയിൻ യാത്രയുടെ രേഖകളില്ല
അർജൻ്റീന ടീമിനെ കേരളത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിനായി മുൻ കായികമന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാൻ 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ സ്പെയിൻ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ കായികവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി പ്രണബ് ജ്യോതിനാഥ്, ഡയറക്ടർ പി വിഷ്ണുരാജ് എന്നിവരും മന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. സംഘം ഒരാഴ്ചയോളം സ്പെയിനിൽ ചെലവഴിച്ചു. എന്നാൽ എഎഫ്എയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് യാത്ര നടത്തിയതെന്നതിന് സർക്കാരിൻ്റെ കൈവശം രേഖകളൊന്നുമില്ല. യാത്രയ്ക്കിടെ മന്ത്രി ആരുമായാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതെന്നും എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്തതെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകളും ലഭ്യമല്ല.
കേന്ദ്ര ഏജൻസികളിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളുമോ
126 കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് യഥാർഥത്തിൽ നടന്നോ എന്നതടക്കം വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദേശത്തേക്ക് പണം കൈമാറുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ, കേന്ദ്രാനുമതി നേടിയത്, സ്പോൺസറുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി, യുഎസ് ഏജൻസിയുടെ പങ്ക്, സർക്കാർ സ്പോൺസർ ബന്ധം എന്നിവയെല്ലാം അന്വേഷണ വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദേശനാണയ വിനിമയ ചട്ടലംഘനവും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കാൻ വിജിലൻസിനും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കും അന്വേഷണം നൽകണമെന്ന ശുപാർശയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെ തീരുമാനം നിർണായകമാകും.
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