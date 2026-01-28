തിരുവനന്തപുരം - കാസർകോട് പുതിയ അതിവേഗ പാതയ്ക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം
സിൽവർലൈനിന് ബദലായി ആർആർടിഎസ് പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെയാണ് പാത. തൂണുകളിലൂടെയുള്ള നിർമ്മാണം 12 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കും.
Published : January 28, 2026 at 8:52 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെ 583 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ റീജിയണൽ റാപിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റം (ആർആർടിഎസ്) പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകി. സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിക്ക് ബദലായാണ് പുതിയ അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. പദ്ധതിക്കായി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ താത്പര്യം അറിയിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഔപചാരികമായി കത്ത് നൽകും.
സിൽവർലൈൻ (കെ-റെയിൽ) പദ്ധതി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവെയുടെ സാങ്കേതിക എതിർപ്പുകൾ കാരണവും ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം കാരണവും മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. സംസ്ഥാനം സമർപ്പിച്ച ഡിപിആറിന് റെയിൽവേയുടെ അനുമതി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നീക്കം. ആർആർടിഎസ് പ്രായോഗികവും സാമൂഹികവുമായി അംഗീകരിക്കാവുന്ന അതിവേഗ റെയിൽവേ സംവിധാനമാണെന്നാണ് സർക്കാർ വിലയിരുത്തൽ. കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം തത്വത്തിലുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടും.
തൂണുകളിലൂടെ പാത
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രതയും പരിസ്ഥിതി പരിരക്ഷയും കണക്കിലെടുത്ത് തറനിരപ്പിൽ കൂടിയുള്ള (എംബാങ്ക്മെന്റ്) രീതിക്ക് പകരം തൂണുകൾ വഴിയുള്ള (എലിവേറ്റഡ് വയഡക്ട്) രീതിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഭൂമിയേറ്റെടുപ്പ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുവാനും പ്രകൃതിദത്ത ജലപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും. മണിക്കൂറിൽ 160 മുതൽ 180 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആർആർടിഎസ്. ഡൽഹി - മീററ്റ് ആർആർടിഎസ് കോറിഡോർ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയ മാതൃകയാണ് കേരളത്തിലും സ്വീകരിക്കുന്നത്.
ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിർമാണം
പദ്ധതി ഘട്ടങ്ങളായി നടപ്പിലാക്കാനാണ് തീരുമാനം. ആദ്യഘട്ടമായി തിരുവനന്തപുരം മുതൽ തൃശൂർ വരെ ഉള്ള ട്രാവൻകൂർ ലൈൻ (ഫേസ് - 1) നിർമിക്കും. 284 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ആദ്യഘട്ടം 2027ൽ നിർമാണം ആരംഭിച്ച് 2033ൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം മെട്രോയും കൊച്ചി മെട്രോയുടെ സംയോജിപ്പിക്കലും നടക്കും. രണ്ടാംഘട്ടമായി തൃശൂർ മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെ മലബാർ ലൈനും കോഴിക്കോട് മെട്രോയും നടപ്പിലാക്കും. മൂന്നാംഘട്ടമായി കോഴിക്കോട് മുതൽ കണ്ണൂർ വരെയും അവസാന ഘട്ടമായി കണ്ണൂർ മുതൽ കാസർകോട് ലൈനും പൂർത്തിയാക്കും. 12 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്
പദ്ധതിച്ചെലവിൻ്റെ 20 ശതമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാരും 20 ശതമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരും ശേഷിക്കുന്ന 60 ശതമാനം അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പയായും കണ്ടെത്തും. ആർആർടിഎസ് നഗര മെട്രോ പദ്ധതികളുമായി സംയോജിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള കൊച്ചി മെട്രോയുമായും ഭാവിയിൽ വരുന്ന തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് മെട്രോ സംവിധാനങ്ങളുമായും ആർആർടിഎസ് സ്റ്റേഷനുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ പാലക്കാട് വഴി കോയമ്പത്തൂരിലേക്കും തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും കന്യാകുമാരിയിലേക്കും കാസർകോട് വഴി മംഗലാപുരത്തേക്കും ഭാവിയിൽ പാത വികസിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമുണ്ട്.
