പിഎം ശ്രീ: മുന്നണിയിൽ ഭിന്നത, ഒടുവിൽ അനുമതി; പദ്ധതിയും വിശദാംശങ്ങളും അറിയാം
സംസ്ഥാനത്ത് തർക്കത്തിലായിരുന്ന പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിക്ക് ഒടുവിൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗം അനുമതി നൽകി. സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാൻ ഫണ്ട് ലഭിക്കാനാണ് പദ്ധതി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
Published : October 22, 2025 at 10:40 PM IST
പാഠ്യപദ്ധതിയേയും പരിഷ്കരണങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പതിവാണെങ്കിലും, സംസ്ഥാന പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, കേരളത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട പദ്ധതികളും ഫണ്ടുകളും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് അധ്യയന വർഷങ്ങളായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്നതായി വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നാളുകളായി തർക്കത്തിലായിരുന്ന പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിക്ക് കേരളം ഒടുവിൽ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാൻ പ്രകാരം ലഭ്യമാകേണ്ട ഫണ്ട് ഉറപ്പാക്കാനാണ് പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അവകാശപ്പെടുന്നത്. സിപിഎം നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാറിൻ്റെ കടുത്ത നിലപാടുകൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും ശേഷമാണ് പിഎംശ്രീ പദ്ധതി സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടാനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
സിപിഐയുടെ എതിർപ്പും പദ്ധതി തുടരുന്നതും
ഭരണ മുന്നണിയിലെ ഘടക കക്ഷിയായ സിപിഐ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിക്കെതിരെ ശക്തമായ എതിർപ്പുമായി രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ സിപിഐയുടെ പരസ്യമായ എതിർപ്പ് ഉയർന്നിരുന്നു. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കാരണവശാലും നടപ്പിലാക്കില്ലെന്നാണ് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം പ്രതികരിച്ചത്. എന്നിട്ടും എന്തു കൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാന പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പിഎം ശ്രീയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? എന്തായിരിക്കും സിപിഐ ഈ പദ്ധതിയെ കേരളത്തിലെ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം?
എന്താണ് പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി?
പ്രധാൻ മന്ത്രി സ്കൂൾസ് ഫോർ റൈസിങ് ഇന്ത്യ (Pradhan Mantri Schools for Rising India) എന്നതാണ് പിഎം ശ്രീ (PM SHRI) പദ്ധതി. രാജ്യത്തെ നിലവിലുള്ള സ്കൂളുകളെ ശാക്തീകരിക്കുക, 2020-ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയ മാതൃകകളായി ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 14,500 സ്കൂളുകളെ മികച്ചതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നിന്നും പരമാവധി രണ്ട് സ്കൂളുകളെയാകും പദ്ധതിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക. സ്ഥിരമായ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും നവോദയ സ്കൂളുകൾക്കും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാൻ സാധിക്കും.
വിവാദങ്ങൾ ഉയരുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?
പിഎം ശ്രീയിൽ ചേർന്നാൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പാക്കേണ്ടി വരുമെന്നതായിരുന്നു കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രധാന വാദം. പഞ്ചാബും ഡൽഹിയും തുടക്കം മുതൽ എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ, ബംഗാളും തമിഴ്നാടുമാണ് ഇപ്പോഴും പദ്ധതിയിൽ ചേരാൻ വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കാവിവത്കരണം കുട്ടികളുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നതാണ് പ്രധാന തർക്ക വിഷയം.
വർഗീയ അജണ്ടകൾ കുട്ടികളിൽ കുത്തിവയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന നയം കൊണ്ട് പ്രതിരോധം തീർക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ വരുതിയിലാക്കാനുള്ള സംഘപരിവാർ ബുദ്ധിയുടെ ഉത്പന്നമാണ് പിഎം ശ്രീ എന്ന് വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസിലാകുമെന്ന് ഓൾ കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ഒ കെ ജയകൃഷ്ണൻ സിപിഐ മുഖപത്രമായ ജനയുഗത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യമായി ആമുഖത്തിൽത്തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്, ഇതിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം നടപ്പാക്കുമെന്നാണ്.
ഫണ്ടും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളും
രാജ്യത്തെ 14,500 സ്കൂളുകളിൽ അടിസ്ഥാനശേഷികൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി 27,360 കോടി രൂപ ചെലവാക്കുമെന്നാണ് വാഗ്ദാനം. അതായത് ഒരു ബ്ലോക്കിൽ രണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങൾ വീതം ഉൾപ്പെടും, ഒരു സ്കൂളിന് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു കോടി പത്തുലക്ഷം രൂപവരെ ലഭിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ, പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി തീരാൻ ഒരു വർഷം മാത്രം അവശേഷിക്കുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം വിഹിതമായ 1,300 കോടി രൂപയോളം കേന്ദ്രസർക്കാർ തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ഒ കെ ജയകൃഷ്ണൻ ലേഖനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കേരളത്തിന് അർഹമായ വിദ്യാഭ്യാസ വിഹിതം നിഷേധിക്കുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും നേടിയെടുക്കുകയുമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടതെന്നും അല്ലാതെ ആർഎസ്എസിൻ്റെ തിട്ടൂരത്തിന് വഴങ്ങി രാഷ്ട്രീയ നിലപാടും നയവും ബലികഴിക്കുകയല്ല ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഒ കെ ജയകൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
പ്രതിപക്ഷ വിമർശനവും സിപിഐ നിലപാടും
പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് സിപിഎം ബിജെപി ഡീലാണ് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചത്. രാജ്യം അതിവേഗം മുന്നേറുമ്പോൾ അവസരവാദവും ഇരട്ടത്താപ്പും ഉപേക്ഷിച്ച് കേരളം പുരോഗതിക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ പഠിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മുരളീധരൻ പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം, പിഎം ശ്രീയിൽ ചേരാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും ഇടതു സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നു.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ട് ലഭിക്കട്ടെയെന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ വാദം ബിനോയ് വിശ്വം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തത്.
