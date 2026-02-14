കേരളം ആഗോള ഗ്രഫീൻ ഹബ്ബാകും; പുതിയ നയത്തിന് അംഗീകാരം, കളമശ്ശേരിയിൽ ഇന്നൊവേഷൻ സെൻ്റർ ഒരു മാസത്തിനകം
സംരംഭകർക്ക് ആദ്യ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് 100 ശതമാനം വൈദ്യുതി ഡ്യൂട്ടി ഇളവ്, ഐപിഒ സഹായം, ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെലവുകൾക്ക് റീ ഇംബേഴ്സ്മെൻ്റ് എന്നിവ ലഭിക്കും.
Published : February 14, 2026 at 8:09 PM IST
എറണാകുളം: കേരളത്തെ ഗ്രഫീൻ മേഖലയിലെ ആഗോള കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതിയ ഗ്രഫീൻ നയത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയതായി വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ്. വ്യവസായ സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം ലക്ഷ്യമിടുന്നതാണ് ഈ നയമെന്ന് കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അത്ഭുതവസ്തു എന്ന് ലോകം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രഫീൻ്റെ ഗവേഷണം, വികസനം, വ്യവസായിക ഉത്പാദനം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ ഭൂപടം മാറ്റിമറിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത്.
മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഗ്രഫീൻ വികസന പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യപടിയായി കളമശ്ശേരി കിൻഫ്ര പാർക്കിൽ 87 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിക്കുന്ന ഇന്നൊവേഷൻ സെൻ്റർ ഫോർ ഗ്രഫീൻ ഒരു മാസത്തിനകം പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇതിൻ്റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഗ്രഫീൻ പൈലറ്റ് പ്ലാന്റും ഗ്രഫീൻ അറോറ പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കും. മൂന്നാം ഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും വൻതോതിലുള്ള ഉത്പാദനം ലക്ഷ്യമിട്ട് കിൻഫ്രയുടെ സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേക ഗ്രഫീൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് തന്നെ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
പുതിയ സംരംഭങ്ങളെയും വൻകിട നിക്ഷേപകരെയും ആകർഷിക്കുന്നതിനായി ആകർഷകമായ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഗ്രഫീൻ നയത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ആദ്യ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് 100 ശതമാനം വൈദ്യുതി ഡ്യൂട്ടി ഇളവ് നൽകും. കൂടാതെ ഐപിഒ വഴി ഫണ്ട് സമാഹരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക സഹായവും സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കും. ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടാനുള്ള ചെലവ് ഭാഗികമായി റീ ഇംബേഴ്സ് ചെയ്യാനും നയത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും സുസ്ഥിരവുമായ വ്യവസായവത്കരണത്തിനാണ് കേരളം മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നാനോ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കരുത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഭദ്രമാക്കാനാണ് ഈ നയം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഇടതുപക്ഷം തകർന്നാൽ കേരളം തകരും
കേരളത്തിൽ ഭരണമാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുടെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യം ഇടതുപക്ഷത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തലാണ്. തുടർച്ചയായ ഭരണം വരുമ്പോൾ ജാഗ്രത വേണമെന്നാണ് സാംസ്കാരിക നായകൻ സച്ചിദാനന്ദൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും എന്നാൽ ഇതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ബിജെപിക്കാണ് ഗുണം ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് ജയിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർഥത്തിൽ അപകടം തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. പലയിടങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചാലും ഒടുവിൽ ഭരണം ബിജെപിക്ക് കൈമാറുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ തനിമയും പുരോഗതിയും നിലനിൽക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇടതുപക്ഷം തകർന്നാൽ അത് കേരളത്തിൻ്റെ തകർച്ചയിലേക്കാകും വഴിതെളിക്കുകയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ശബരിമല കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ അങ്കലാപ്പ്
ശബരിമല കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ നടക്കുന്ന കോടതി മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള എസ്ഐടി അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അന്വേഷണം മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യവും മന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു. അന്വേഷണത്തിലൂടെ യഥാർഥ വസ്തുതകൾ പുറത്തുവരുമെന്ന ഭയമാണ് ചില കേന്ദ്രങ്ങളെ അങ്കലാപ്പിലാക്കുന്നത്. വസ്തുതകൾ മറച്ചുവയ്ക്കാൻ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ ഫലം കാണില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന മൗനത്തെ മന്ത്രി വിമർശിച്ചു. ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രധാന പ്രതിയുടെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായും ആ പണം ഒരു പ്രമുഖ ജനപ്രതിനിധിക്ക് ലഭിച്ചതായും വിവരങ്ങളുണ്ട്. ആരോപണവിധേയനായ ജനപ്രതിനിധി കേസിലെ മൂന്ന് പ്രതികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനോടകം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഗുരുതരമായ തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടും മാധ്യമങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാത്തതെന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചു. സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം തെളിവുകൾ കൂടി പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
