കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച അമൃത് ഭാരത് എക്‌സ്‌പ്രസ് ട്രെയിനുകളുടെ സമയവും റൂട്ടും ഇതാ...

യാത്രക്കാർക്ക് ഇനി തിക്കിലും തിരക്കിലും പെടാതെ സുഖകരമായ യാത്ര ചെയ്യാം. ടിക്കറ്റ് നിരക്കും മറ്റ് വിവരങ്ങളും വിശദമായി അറിയാം....

Amrit Bharat Express (Getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 21, 2026 at 7:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

കേരളത്തിന് പുറത്ത് പഠിക്കുന്നവര്‍ക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും സന്തോഷ വാർത്തയുമായി റെയില്‍വേ. നാട്ടിലേയ്‌ക്കും മടക്കയാത്രയ്‌ക്കും ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതെ വലയുന്നവര്‍ക്ക് ഇനി സുഗമമായി യാത്ര ചെയ്യാം. ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, മംഗലാപുരം തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തുള്ള മലയാളികൾക്കാണ് കോളടിച്ചത്. ജനുവരി 23 മുതല്‍ ഈ റൂട്ടില്‍ ഇനി മൂന്ന് അമൃത് ഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകള്‍ സര്‍വീസ് നടത്തും.

രാജ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രമുഖ നഗരങ്ങളില്‍ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് ട്രെയിനുകള്‍ പ്രധാനമായും സര്‍വീസ് നടത്തുക. വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ സമാന പ്രത്യേകതകളും സൗകര്യങ്ങളുമള്ള ട്രെയിനാണ് അമൃത് ഭാരത് എക്‌സ്‌പ്രസ്. സംസ്ഥാനത്തിന് പുതുതായി അനുവദിച്ച നാല് ട്രെയിനുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം അമൃത് ഭാരത് ട്രെയിനുകളും ഒരെണ്ണം പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുമാണ്. ഈ ട്രെയിനുകള്‍ക്ക് മാവേലിക്കര, ചെങ്ങന്നൂര്‍, ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്‌റ്റേഷനുകളില്‍ സ്‌റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Amrit Bharat Express Inside (Getty image)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രധാനമായും നാഗർകോവിൽ - മംഗലാപുരം, തിരുവനന്തപുരം -ചർലപ്പള്ളി (ഹൈദരാബാദ്) അമൃത് ഭാരത് എക്‌സ്‌പ്രസ് ട്രെയിനുകളാണ് കോട്ടയം വഴി പോകുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അമൃത് ഭാരത് എക്‌സ്‌പ്രസ് ട്രെയിനുകളുടെ സമയക്രമം പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തുന്ന റൂട്ട് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും. എന്നിരുന്നാലും സർവീസ് നടത്താൻ സാധ്യതയുള്ള റൂട്ടുകളാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ടിക്കറ്റ് നിരക്കും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും.

(ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ ഏകദേശ കണക്കുകളാണ്, കാരണം റെയിൽവേ നിരക്കുകൾ സീസണനുസരിച്ചും ക്ലാസ് അനുസരിച്ചും വ്യത്യാസപ്പെടാം).

1. നാഗർകോവിൽ - മംഗലാപുരം അമൃത് ഭാരത് എക്‌സ്‌പ്രസ്

റൂട്ട്: ഈ ട്രെയിൻ നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോട്ടയം വഴി എറണാകുളം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, മംഗലാപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തും എന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്‌റ്റേഷനുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന റൂട്ടാണിത്.

സമയം: നാഗർകോവിലിൽനിന്ന് മംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള അമൃത് ഭാരത് (16329) ചൊവ്വാഴ്‌ചകളിൽ രാവിലെ 11.40ന് പുറപ്പെട്ട് ബുധനാഴ്‌ച രാവിലെ അഞ്ചിന് മംഗളൂരുവിലെത്തും. തിരിച്ച് (16330) മംഗളൂരു ജങ്ഷനിൽനിന്ന് രാവിലെ എട്ടിന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 10.05-ന് നാഗർകോവിലിലെത്തും.

ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്: അമൃത് ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ നോൺ-എസി സ്ലീപ്പർ, ജനറൽ ക്ലാസ് കോച്ചുകളുള്ള ദീർഘദൂര സർവീസുകളാണ്. സാധാരണ എക്‌സ്‌പ്രസ് ട്രെയിനുകളേക്കാൾ അല്പം കൂടുതലായിരിക്കും നിരക്ക് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

2. തിരുവനന്തപുരം -ചർലപ്പള്ളി (ഹൈദരാബാദ്) അമൃത് ഭാരത് എക്‌സ്‌പ്രസ്

റൂട്ട്: തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോട്ടയം, എറണാകുളം, പാലക്കാട് വഴി ഹൈദരാബാദിലേക്കുള്ള ദീർഘദൂര സർവീസാണിത്.

സമയം: ഹൈദരാബാദ് അമൃത് ഭാരത് എക്‌സ്‌പ്രസ്(17041) ചർലപ്പള്ളിയിൽനിന്ന് ചൊവ്വാഴ്‌ചകളിൽ രാവിലെ 7.15-ന് പുറപ്പെട്ട് ബുധനാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.45-ന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. തിരിച്ച് (17042)ബുധനാഴ്‌ച വൈകീട്ട് 5.30ന് പുറപ്പെട്ട് വ്യാഴാഴ്‌ച രാത്രി 11.30ന് ചർലപ്പള്ളിയിലെത്തും.

ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്: ദീർഘദൂര ട്രെയിൻ ആയതിനാൽ സ്ലീപ്പർ ക്ലാസിന് ഏകദേശം ₹600 മുതൽ ₹1500 വരെയും, ജനറൽ ടിക്കറ്റിന് ഏകദേശം ₹300 മുതൽ ₹800 വരെയും (ദൂരത്തിനനുസരിച്ച്) നിരക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

3. തിരുവനന്തപുരം - താമ്പരം (ചെന്നൈ) അമൃത് ഭാരത് എക്‌സ്‌പ്രസ്

റൂട്ട്: ഈ ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നാഗർകോവിൽ വഴി തമിഴ്‌നാട്ടിലെ താമ്പരം (ചെന്നൈയ്ക്കടുത്തുള്ള പ്രധാന സ്റ്റേഷൻ) ലേക്കാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, മധുര, നാഗർകോവിൽ വഴിയാണ് യാത്ര.

സമയം: തിരുവനന്തപുരം അമൃത് ഭാരത് എക്‌സ്‌പ്രസ് (16121) ബുധനാഴ്‌ചകളിൽ വൈകീട്ട് 5.30ന് പുറപ്പെട്ട് വ്യാഴാഴ്‌ച രാവിലെ എട്ടിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും. തിരിച്ച് (16122) വ്യാഴാഴ്‌ച രാവിലെ 10.40-ന് പുറപ്പെട്ട് അന്നു രാത്രി 11.45-ന് താംബരത്തെത്തും.

ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്: തിരുവനന്തപുരം-ചെന്നൈ റൂട്ടിലെ സ്ലീപ്പർ, ജനറൽ ക്ലാസ് നിരക്കുകൾക്ക് സമാനമായ നിരക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

4. ഗുരുവായൂർ - തൃശൂർ പാസഞ്ചർ (MEMU)

റൂട്ട്: ഇത് ഗുരുവായൂരിനെയും തൃശൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹ്രസ്വദൂര, പ്രതിദിന പാസഞ്ചർ (MEMU) സർവീസാണ്.

സമയം: വൈകിട്ട് 6.10ന് ഗുരുവായൂരില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിന്‍ 6.50ന് തൃശൂരിലെത്തും. രാത്രി 8.10നാണ് മടക്കയാത്ര. ഇത് 8.45ന് ഗുരുവായൂരില്‍ അവസാനിക്കും.

ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്: ഇത് ഒരു പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ആയതിനാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കായിരിക്കും

അമൃത് ഭാരത് എക്‌സ്‌പ്രസിലെ പ്രധാന യാത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്:

ആധുനിക കോച്ചുകൾ: ഈ ട്രെയിനുകൾക്ക് ആധുനിക ലിങ്ക് ഹോഫ്മാൻ ബുഷ് (LHB) കോച്ചുകളാണുള്ളത്. ഇത് മികച്ച യാത്രാസുഖവും സുരക്ഷയും നൽകുന്നു.

കുലുക്കമില്ലാത്ത യാത്ര: ഷോക്ക് ഫ്രീ കപ്ലറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ യാത്രയിൽ കുലുക്കം വളരെ കുറവായിരിക്കും, ഇത് സുഖകരമായ യാത്രാനുഭവം നൽകുന്നു.

ആധുനിക ഇരിപ്പിടങ്ങൾ: സീറ്റുകളും ബർത്തുകളും കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായി പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ചാർജിംഗ് പോയിൻ്റുകൾ: മൊബൈൽ ഫോണുകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഓരോ സീറ്റിനടുത്തും ആവശ്യത്തിന് ചാർജിംഗ് പോയിൻ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മെച്ചപ്പെട്ട ടോയ്‌ലറ്റുകൾ: പഴയ ട്രെയിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട ഫിറ്റിംഗുകളോടും ശുചിത്വത്തോടും കൂടിയ ആധുനിക ടോയ്‌ലറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്.

പാസഞ്ചർ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം: യാത്രക്കാർക്ക് തത്സമയ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന സംവിധാനം ട്രെയിനിലുണ്ട്.

ഭക്ഷണശാല : ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർക്കായി ഭക്ഷണം ചൂടാക്കാനും വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു പാന്ട്രി കാർ കോച്ചും ഇതിലുണ്ട്.

സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ:

  • എല്ലാ കോച്ചുകളിലും സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • തീപിടിത്തം തടയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട്.
  • ഗാർഡുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള എമർജൻസി ടോക്ക്-ബാക്ക് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട്

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

