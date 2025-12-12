നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; പൾസർ സുനി അടക്കം 6 പ്രതികൾക്കും 20 വർഷം കഠിനതടവ്
എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ഹണി എം വർഗീസാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. കൂട്ടബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിന് 50,000 രൂപ പിഴയും പ്രതികൾ ഒടുക്കണം. വിചാരണ തടവ് ശിക്ഷയായി പരിഗണിക്കും.
എറണാകുളം: കൊച്ചിയിൽ നടിയെ ആക്രമിച്ച് അപകീർത്തികരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയെന്ന കേസിൽ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആറ് പ്രതികൾക്കും 20 വർഷം കഠിനതടവും പിഴയും വിധിച്ച് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി. ജഡ്ജി ഹണി എം വർഗീസാണ് തിങ്കളാഴ്ച കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പ്രതികൾക്ക് നിർണായകമായ ശിക്ഷാവിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തൃശൂർ വിയ്യൂർ ജയിലിൽനിന്ന് കോടതിയിൽ എത്തിച്ചാണ് പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
ഒന്നാം പ്രതി എൻഎസ് സുനിൽ (പൾസർ സുനി), മാർട്ടിൻ ആൻ്റണി, ബി മണികണ്ഠൻ, വിപി വിജീഷ്, എച്ച് സലിം (വടിവാൾ സലിം), പ്രദീപ് എന്നിവർക്കാണ് ജയിൽ ശിക്ഷ ലഭിച്ചത്. 20 വർഷം തടവിന് പുറമേ 50,000 രൂപ വീതം പിഴയും പ്രതികൾ ഒടുക്കണം. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൂടി കഠിനതടവ് അനുഭവിക്കണം. ഐടി വകുപ്പ് പ്രകാരം പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അഞ്ച് വർഷം തടവ് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശിക്ഷ ഒന്നിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതിയാകും.
വിചാരണ കാലയളവിൽ പ്രതികൾ അനുഭവിച്ച തടവ് ശിക്ഷയായി പരിഗണിക്കും (Set off allowed). എന്നാൽ ബാക്കി കാലയളവ് പ്രതികൾ 20 വർഷത്തെ കഠിനതടവായി അനുഭവിക്കണം. പ്രതികളിൽ മിക്കവരും ഏഴ് വർഷം വരെ തടവ് അനുഭവിച്ചവരാണ്. ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡ്, മൊബൈൽ ഫോൺ, പെൻഡ്രൈവ് തുടങ്ങിയ തൊണ്ടിമുതലുകൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും അപ്പീൽ കാലാവധിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഇവ നശിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈടാക്കുന്ന പിഴത്തുക ഇരയായ സ്ത്രീക്ക് (PW1) നൽകണമെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്.
ശിക്ഷാവിധി ഇങ്ങനെ
ഐപിസി സെക്ഷൻ 376(D) (കൂട്ടബലാത്സംഗം) പ്രകാരമാണ് പ്രതികൾക്ക് 20 വർഷം കഠിനതടവും 50,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചത്. കൂടാതെ ഐപിസി സെക്ഷൻ 342 (അന്യായമായി തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുക) പ്രകാരം ഒരു വർഷം വെറും തടവും (Simple Imprisonment), ഐപിസി സെക്ഷൻ 357 പ്രകാരം ഒരു വർഷം തടവും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐപിസി 366 പ്രകാരം 10 വർഷം കഠിനതടവും 25,000 രൂപ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ. ഇതിൽ പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം കൂടി തടവ് അനുഭവിക്കണം. ഐപിസി സെക്ഷൻ 366, 354(B) തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾക്ക് പ്രത്യേക ശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടില്ല. വിവിധ കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷകൾ പ്രതികൾ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതിയാകും.
പ്രത്യേക ശിക്ഷയായി ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനിക്ക് ഐടി ആക്ട് സെക്ഷൻ 66E പ്രകാരം മൂന്ന് വർഷം കഠിനതടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും (അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം തടവ്), ഐടി ആക്ട് സെക്ഷൻ 67A പ്രകാരം അഞ്ച് വർഷം കഠിനതടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും (അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം തടവ്) വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം പ്രതി മാർട്ടിന് ഐപിസി സെക്ഷൻ 201 (തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ) പ്രകാരം മൂന്ന് വർഷം കഠിനതടവും 25,000 രൂപ പിഴയും (അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം തടവ്) ലഭിച്ചു.
കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം
ശിക്ഷ വിധിക്കുമ്പോൾ കുറ്റകൃത്യം ഇരയിലും സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതം കോടതി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ജഡ്ജി നിരീക്ഷിച്ചു. ശിക്ഷ സമൂഹത്തോടും കുറ്റവാളിയോടും നീതി പുലർത്തുന്ന രീതിയിൽ സന്തുലിതമായിരിക്കണം. കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം, പ്രതി തിരുത്തപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത, ശിക്ഷയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയും പരിഗണിക്കണം. കോടതി വികാരങ്ങൾക്ക് അടിപ്പെടാനോ പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറാനോ പാടില്ല.
പ്രതികളുടെ പ്രവൃത്തി സ്ത്രീയുടെ അന്തസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത കോടതിക്ക് പരിഗണിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇരയായ സ്ത്രീയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനുള്ള അവകാശം ലംഘിക്കപ്പെടുകയും അവരിൽ ഭയവും അപമാനവും നിസ്സഹായതയും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് അവർക്ക് മാനസികമായ ആഘാതവും നൽകി. സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുംവഴിയാണ് അവർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതും മുൻകൂട്ടി കാണാതെയുള്ള സംഭവമായിരുന്നു ഇതെന്നതും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
നിർഭയ കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 2013ലെ ഭേദഗതിയിൽ ബലാത്സംഗം സംബന്ധിച്ച നിർവചനങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്ന കാര്യവും കൂട്ടബലാത്സംഗ കുറ്റമാണ് തെളിഞ്ഞതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം നൽകണമെന്ന് സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അജ കുമാർ വാദിച്ചിരുന്നു. നിർഭയ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസക്തമാണെന്നും സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അവരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിൻ്റെ വികാസത്തെയും ബാധിക്കുന്നുവെന്നും വിധിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ലിംഗ നീതിയെക്കുറിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധവത്കരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും വിധിയിലുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രതികളുടെ പ്രായം (എല്ലാവരും 40 വയസ്സിൽ താഴെ), അവരുടെ കുടുംബ സാഹചര്യം, ഒന്നാം പ്രതിയൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മറ്റ് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലെന്ന വാദം എന്നിവ പരിഗണിച്ചാണ് ജീവപര്യന്തം നൽകണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യം കോടതി നിരസിച്ചത്.
പ്രോസിക്യൂഷനോട് നിർണായക ചോദ്യങ്ങൾ
ശിക്ഷാവിധിക്ക് മുൻപായി കോടതി പ്രോസിക്യൂഷനോട് നിർണായകമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനിയാണ് നടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതെന്നും ബാക്കിയുള്ള പ്രതികൾ ഈ കൃത്യത്തിന് കൂട്ടുനിന്നതു കൊണ്ടാണ് അവർക്കെതിരെയും കൂട്ടബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തിയതെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൃത്യം നേരിട്ട് ചെയ്ത പൾസർ സുനിക്കും മറ്റ് പ്രതികൾക്കും ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിന് ഒരേ ശിക്ഷ എങ്ങനെ നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന ചോദ്യമാണ് കോടതി ഉന്നയിച്ചത്. പ്രതികളുടെ മുൻകാല ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതികൾ ഒരു ദയയും അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂട്ടർ മറുപടി നൽകി. യഥാർഥ കുറ്റവാളി ഇപ്പോഴും മറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ പരാമർശിച്ചു.
പ്രതികൾക്ക് മാനസാന്തരമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി വിധിയെഴുതണമെന്നാണോ പറയുന്നതെന്നും കോടതി പ്രോസിക്യൂഷനോട് ചോദിച്ചു. ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് പൾസർ സുനിയുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചെങ്കിലും നിസഹായയായ സ്ത്രീയോട് ചെയ്ത ക്രൂരതയ്ക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് കോടതി മറുപടി നൽകി. ശിക്ഷാവിധിക്ക് മുൻപ് അതിജീവിതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോയെന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞെങ്കിലും അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷക ഹാജരായിരുന്നില്ല. പുറത്ത് നടന്ന വാഗ്വാദങ്ങൾ ഒന്നും വിധി പ്രസ്താവത്തെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
കോടതിയിൽ അരങ്ങേറിയ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ
ശിക്ഷാവിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കോടതി മുറിക്കുള്ളിൽ നാടകീയമായ രംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. തങ്ങൾ നിരപരാധികളാണെന്നും കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ തങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതികൾ ഓരോരുത്തരും കോടതിയിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അപേക്ഷിച്ചു. ഇതിനിടെ കോടതി നടപടികൾ തടസപ്പെടുത്തുകയോ വാർത്തകൾ തെറ്റായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജഡ്ജി ഹണി എം വർഗീസ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ശിക്ഷാവിധിക്ക് മുൻപ് പ്രതികൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോടതി ആരാഞ്ഞു. പ്രായമായ മാതാവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ താൻ മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നും അതിനാൽ ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് നൽകണമെന്നും ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി അപേക്ഷിച്ചു.
കോടതിയിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ രണ്ടാം പ്രതി മാർട്ടിൻ ആൻ്റണി താൻ നിരപരാധിയാണെന്നും ചെയ്യാത്ത തെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ അഞ്ചര വർഷം ജയിലിൽ കിടന്നതായും ബോധിപ്പിച്ചു. തൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പെറ്റി കേസ് പോലും നിലവിലില്ലെന്നും വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളുള്ള മാതാപിതാക്കളെ നോക്കാൻ താനല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ലെന്നും മാർട്ടിൻ പറഞ്ഞു.
മറ്റ് പ്രതികളുമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മനഃപൂർവം കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അബദ്ധത്തിൽ പെട്ടുപോയതാണെന്നും മൂന്നാം പ്രതി ബി മണികണ്ഠൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തനിക്ക് ഭാര്യയും ഒമ്പത് വയസുള്ള മകളും രണ്ടര വയസുള്ള മകനും അടങ്ങുന്ന കുടുംബമാണുള്ളത്. താൻ മാത്രമാണ് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക ആശ്രയം. തൻ്റെ പേരിൽ മറ്റ് പെറ്റി കേസുകൾ പോലുമില്ലെന്നും വെറും ഒന്നര സെൻ്റ് സ്ഥലത്താണ് കുടുംബം താമസിക്കുന്നതെന്നും മണികണ്ഠൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് തനിക്ക് കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ മാത്രമേ നൽകാവൂ എന്നും കോടതിക്ക് തന്നോട് കനിവുണ്ടാകണമെന്നും മണികണ്ഠൻ അപേക്ഷിച്ചു. ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് വേണമെന്നും തന്നെ കണ്ണൂർ ജയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കണമെന്നുമാണ് നാലാം പ്രതി വിപി വിജീഷ് കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും തനിക്ക് ഭാര്യയും ഒരു വയസുള്ള മകളുമുണ്ടെന്നും കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക ആശ്രയം താനാണെന്നും അഞ്ചാം പ്രതി വടിവാൾ സലിം എന്ന എച്ച് സലിം പറഞ്ഞു. ആറാം പ്രതി പ്രദീപും വിധിപ്രസ്താവത്തിന് മുൻപായി കോടതിക്ക് മുൻപാകെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു.
കേസിൻ്റെ നാൾവഴികൾ
2017 ഫെബ്രുവരി 17നായിരുന്നു അങ്കമാലിക്ക് അടുത്ത് വച്ച് നടിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്നത്. തൃശൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന യുവ നടിയെ തടഞ്ഞുനിർത്തി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. അതിക്രമവേളയിൽ തന്നെ ഇതൊരു ക്വട്ടേഷനാണെന്ന് ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഈ സംഭവം തന്നെ കേസിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് എന്നതിലേക്കുള്ള ശക്തമായ സൂചനയായിരുന്നു. പിന്നീട് പൾസർ സുനി ജയിലിൽ നിന്ന് ദിലീപിനെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായി മാറിയത്. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് നടൻ ദിലീപിനെ ആലുവ പൊലീസ് ക്ലബിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തി 13 മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തത്. തുടർന്ന് 2017 ജൂലൈ 10ന് ദിലീപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 85 ദിവസത്തെ ജയിൽ വാസത്തിനൊടുവിലായിരുന്നു അന്ന് ദിലീപിന് ഹൈക്കോടതി ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
കേസിൽ പിന്നീട് അസാധാരണമായ നിരവധി സംഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. വിചാരണ നടപടികൾ വൈകുന്നതിന് പ്രധാന കാരണമായത് ദിലീപ് അമ്പതിലേറെ തവണ വിവിധ ഹർജികളുമായി കോടതികളെ സമീപിച്ചതായിരുന്നു. ഇതിനിടെ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായിരുന്ന പി സുരേഷൻ രാജി വയ്ക്കുകയും അഭിഭാഷകൻ അനിൽ കുമാർ പുതിയ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി ചുമതലയേൽക്കുകയും ചെയ്തു. താമസിയാതെ അനിൽ കുമാറും രാജി വച്ചതോടെ അജ കുമാറാണ് നിലവിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡിവൈഎസ്പി ബൈജു പൗലോസിനെ വധിക്കാൻ എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടർന്ന് ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൾക്കെതിരെ പുതിയൊരു കേസ് കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒമ്പത് വർഷം പൂർത്തിയാകാൻ രണ്ട് മാസവും 12 ദിവസവും മാത്രം അവശേഷിക്കെയാണ് കേസിൽ വിചാരണ കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന നടൻ ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെ വിചാരണ നേരിട്ട നാലുപേരെ വിചാരണ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു.
