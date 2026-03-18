കെ. കേളപ്പന്റെ കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച കൈകൾ; ദാമോദരൻ മാസ്റ്ററുടെ ശേഖരം അമൂല്യം
ദാമോദരന്റെ മരണ ശേഷം ഭാര്യ വണ്ണാടിൽ സരോജിനിയാണ് പുസ്തകം നിധി പോലെ കൊണ്ടു നടന്നത്
Published : March 18, 2026 at 5:23 PM IST
കണ്ണൂർ: പയ്യന്നൂരിന്റെ കായിക ചരിത്രത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത പേരുകാരൻ വി എം ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ചരിത്രത്തെ തേടി നടന്ന ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ നിധി പോലെ സൂക്ഷിച്ചു വച്ച ഈ പുസ്ക ശേഖരങ്ങളിൽ നിന്നാണ്.
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ തീക്ഷണമായ അവസാനനാളുകളും കടന്നു പോയ സമര പാതകൾ ഓർമ്മകളും അതേ തീവ്രതയോടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി കെ കേളപ്പന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എസ് വി ഗോവിന്ദൻ എഴുതിചേർത്തപ്പോൾ പയ്യന്നൂരുകാർ ഒരിക്കലും കരുതിട്ടുണ്ടാകില്ല അവ പയ്യന്നൂരില് തിരികെയെത്തുമെന്ന. ആ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി ഇന്നും അമൂല്യ ശേഖരമായി സുരക്ഷതിമാണ് കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരിൽ.
മുൻകാല കായിക അധ്യാപകനും റിട്ടയേർഡ് യൂത്ത് വെൽഫെയർ ഓഫീസറും ആയിരുന്ന പയ്യന്നൂരിലെ പരേതനായ വി എം ദാമോദരന്റെ പുസ്തക ശേഖരത്തിൽ ആണ് കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുള്ളത്. വി എം ദാമോദരൻ കേളപ്പൻ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ഘട്ടത്തിൽ വാർഷിക സുവനീർ തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലേഖനം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കെ കേളപ്പന്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. പിന്നീട് സുവനീർ പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും ഡയറി തിരിച്ചു നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ദാമോദരന്റെ മരണ ശേഷം ഭാര്യ വണ്ണാടിൽ സരോജിനിയാണ് പുസ്തകം നിധി പോലെ കൊണ്ടു നടന്നത്. 1947 മാർച്ച് 19 മുതൽ 1959 ജനുവരി 25 വരെയുള്ള കൈയഴുത്ത് മാസികയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്.
1947 മാർച്ച് 19 മുതൽ 1959 ജനുവരി 25 വരെയും, 1947 മാർച്ച് 19 മുതൽ 1948 മാർച്ച് 31 വരെയും, 1948 മാർച്ച് 18 മുതൽ 1950 ഓഗസ്റ്റ് 14 വരെയും,1950 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 1955 മെയ് 18 വരെയും, 1956 ജൂലൈ എട്ടു മുതൽ 1958 മാർച്ച് 18 വരെയും 1945 ഡിസംബർ 9 മുതൽ 1959 ജനുവരി 28 വരെയുള്ള ജനുവരി 25 വരെയും ഉള്ള ഡയറി കുറിപ്പുകൾ ആണിത്.
400 പേജ് വീതം ഉള്ള 6 പുസ്തകങ്ങൾ ആണുള്ളത്. കേളപ്പൻ സർവീസ് സൊസൈറ്റിക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട പുസ്തകം ആയതിനാൽ തന്നെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ തിരിച്ചേല്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ ഇതിന്റെ കോപ്പി എടുത്ത് ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ചരിത്രം പറയുന്ന ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മാത്രമേ പയ്യന്നൂരിലെ ചരിത്രം പൂർണമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് എഴുത്തുകാരൻ കെ പി ശ്രീധരൻ.
1960 കാലം മുതൽ ഉള്ള സ്പോർട്സ് മാസികകളും ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ദാമോദരൻ മാസ്റ്ററുടെ മരണത്തോടെ പുസ്തകങ്ങൾ അനാഥമാവാതിരിക്കാൻ ചരിത്ര രേഖകളും പുസ്തകങ്ങളും പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥാലയമായ സഞ്ജയനിലേക്ക് കൈമാറാൻ ആണ് കുടുംബത്തിന്റെ തീരുമാനം.
