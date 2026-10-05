കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു; പുതിയ ചട്ടപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ പുകയിലരഹിത ഗ്രാമമായി കീഴ്മാട്
രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പുകയിലമുക്ത ഗ്രാമമായി അറിയപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൂളിമാട് ഗ്രാമമാണ്. 1995ൽ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിലൂടെയും ബോധവത്കരണത്തിലൂടെയുമാണ് കൂളിമാട് ഈ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്
Published : October 5, 2026 at 10:05 AM IST
എറണാകുളം: കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ പുകയിലരഹിത ഗ്രാമമായി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കീഴ്മാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതുതായി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള കർശന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ച്, ആകെ ലഭിക്കേണ്ട 150ൽ 144 മാർക്കും നേടിയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഈ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. പുകയിലമുക്ത ഗ്രാമമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള നിർണായക നാഴികക്കല്ലാണ് കീഴ്മാട് പിന്നിട്ടത്.
പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾക്കെതിരെ ജനങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ അവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ദൗത്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ പുകവലി തടയൽ, വിദ്യാലയങ്ങളുടെ 100 വാര ചുറ്റളവിൽ പുകയില വിൽപന നിരോധിക്കൽ തുടങ്ങിയവ കർശനമാക്കി. കൂടാതെ 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നിർണായക ചട്ടങ്ങളും പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി.
വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും സർക്കാർ ഓഫിസ് കെട്ടിടങ്ങളിലും മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിശോധനകളുടെ ഭാഗമായി എക്സൈസ് വിഭാഗവുമായി ചേർന്ന് നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു. പൊതുസ്ഥലത്ത് പുകവലിച്ചവരിൽ നിന്നായി 14,800 രൂപ പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു.
വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ജനപങ്കാളിത്തം
വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തമാണ് പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, ഹരിതകർമസേന, ആശാപ്രവർത്തകർ, അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർ, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, വ്യാപാരികൾ എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമം ഗ്രാമത്തെ ഈ നേട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു. എല്ലാ വാർഡുകളിലും വീടുകളിലും ലഘുലേഖകൾ എത്തിച്ചും ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചും വിപുലമായ പ്രചാരണമാണ് നടത്തിയത്. സ്കൂളുകളിൽ പ്രത്യേക ബോധവത്കരണ പരിപാടികളും മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചു. സിനിമാതാരം സാജു കൊടിയനായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക അംബാസഡർ.
കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയാണ് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതെന്നും തങ്ങൾ അധികാരമേറ്റെടുത്ത ശേഷമുള്ള ഒൻപത് മാസവും പഞ്ചായത്തിനെ പുകയില വിമുക്തമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലായിരുന്നുവെന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സാജു മത്തായി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത്.
അടുത്ത ഘട്ടം പുകയില വിമുക്തമാക്കി പഞ്ചായത്തിനെ നിലനിർത്തുക എന്നതാണെന്നും ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള തുടർപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാനുള്ള പരിശോധനകൾ നിലവിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. മറ്റ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും കീഴ്മാട് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയത് പോലെ പുകയില വിമുക്തമാക്കാൻ തയാറാകണം. അടുത്തഘട്ടമായി പഞ്ചായത്തിനെ പൂർണമായും ലഹരിമുക്തമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൂളിമാടും കീഴ്മാടും; വ്യത്യാസമെന്ത്?
രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പുകയിലമുക്ത ഗ്രാമമായി അറിയപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൂളിമാട് ഗ്രാമമാണ്. 1995ൽ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിലൂടെയും ബോധവത്കരണത്തിലൂടെയുമാണ് കൂളിമാട് ഈ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ, അന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മാനദണ്ഡങ്ങളോ മാർക്കിങ് സംവിധാനങ്ങളോ നിലവിലില്ലായിരുന്നു. അടുത്തിടെയാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തെ പുകയിലമുക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം 150 മാർക്കിൻ്റെ കർശന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഈ പുതിയ ഔദ്യോഗിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി പുകയിലമുക്ത പദവി നേടുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രാമമാണ് കീഴ്മാട്.
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നിലവിൽ രാജ്യത്ത് എത്ര ഗ്രാമങ്ങൾ പുകയിലമുക്തമായിട്ടുണ്ടെന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും, ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങൾ ഇതിനോടകം പുകയിലമുക്ത പദവി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരിയാനയിൽ മാത്രം അടുത്തിടെ ആയിരത്തിലധികം ഗ്രാമങ്ങളെ പുകയിലമുക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
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