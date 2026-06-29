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കീഴാറ്റൂര്‍ വയല്‍ക്കിളി സമരത്തില്‍ മുഴുവന്‍ പ്രതികളെയും വെറുതെ വിട്ടു, കേസില്‍ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് 28 പ്രതികള്‍

2018 മാര്‍ച്ച് 14നാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ദേശീയ പാത ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാന്‍ എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിലാണ് കോടതി നടപടി

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കീഴാറ്റൂര്‍ വയല്‍ക്കിളി സമരത്തില്‍ നിന്ന് (vayalkkili facebook)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 3:22 PM IST

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കണ്ണൂര്‍: കേരള രാഷ്‌ട്രീയത്തിലും സമൂഹത്തിലും വന്‍ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കിയ കീഴാറ്റൂര്‍ വയല്‍ക്കിളി സമരത്തില്‍ മുഴുവന്‍ പ്രതികളെയും വെറുതെ വിട്ടുകൊണ്ട് തളിപ്പറമ്പ് ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. 2018 മാര്‍ച്ച് 14നാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്.

ദേശീയ പാത ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാന്‍ എത്തിയ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിലാണ് കോടതി നടപടി. സുരേഷ് കീഴറ്റൂര്‍ ഉള്‍പ്പടെ 28 പ്രതികളാണ് കേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്പ്രാടത്ത് ജാനകി, സി. മനോഹരന്‍, നോബില്‍ എം. പൈകട ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നത്

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കീഴാറ്റൂരില്‍ നെല്‍വയല്‍ നികത്തി ബൈപ്പാസ് റോഡ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനെതിരെയായിരുന്നു വയല്‍ക്കിളി സമരം നടന്നത്. തളിപ്പറമ്പ് ടൗണില്‍ ദേശീയപാത വീതി കൂട്ടാന്‍ നിരവധി വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും പൊളിക്കേണ്ടിവരുമെന്നായതോടെ വയലിലൂടെ ബൈപ്പാസ് നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം ഉയരുകയായിരുന്നു. ആറ് കിലോമീറ്റര്‍ ബൈപ്പാസില്‍ നാലര കിലോമീറ്ററും വയലിന് നടുവിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്.

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എന്നാല്‍ കൃഷി നടക്കുന്ന വയലില്‍ നിന്ന് റോഡിന്‍റെ അലൈന്‍മെന്‍റ് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാര്‍ സമരവുമായി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. വയലിന് നടുവില്‍ കുടില്‍കെട്ടി സമരം കിടക്കുന്നതായിരുന്നു സമരരീതി. സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതൃത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചേർന്നായിരുന്നു വയൽക്കിളി കൂട്ടായ്‌മ രൂപീകരിച്ചത്. പിന്നീട് പാർട്ടി സമരത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയിരുന്നു.

വയല്‍ നികത്തുന്നതിനായി സ്ഥലം അളക്കാനെത്തിയ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സുരേഷ് കീഴാറ്റൂരിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമരസമിതി അംഗങ്ങള്‍ പെട്രോള്‍ നിറച്ച കുപ്പികളുമായി തടയുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടന്ന് കടുത്ത സംഘര്‍ഷാവസ്ഥയ്‌ക്കൊടുവില്‍ പൊലീസ് സമരക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് നീക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒടുവില്‍ 49 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തെങ്കിലും 28 പേരാണ് അന്തിമ പ്രതിപ്പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നത്. നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘം ചേരല്‍, ലഹളയുണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കല്‍, ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിര്‍വഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തല്‍ തുടങ്ങിയ കടുത്ത വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് ഇവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നത്. എന്നാല്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവില്‍ പ്രതികള്‍ക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റങ്ങള്‍ തെളിയിക്കാനാകാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് കോടതി ഇവരെ വെറുതെവിടുകയായിരുന്നു.

അന്നത്തെ ഭരണകക്ഷിയായ സിപിഎമ്മിനെ പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ ഒന്നായിരുന്നു കീഴാറ്റൂരിലെ വയല്‍ക്കിളി സമരം. സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതൃത്വവും അണികളും ചേര്‍ന്നായിരുന്നു തുടക്കത്തില്‍ ഈ വയല്‍ സംരക്ഷണ സമരം ആരംഭിച്ചത്. പാര്‍ട്ടി കോട്ടയിലെ ഈ വേറിട്ട പ്രക്ഷോഭം സിപിഎം നേതൃത്വത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയെങ്കിലും, പിന്നീട് ഔദ്യോഗിക നിലപാടുകളുടെ ഭാഗമായി പാര്‍ട്ടി സമരത്തില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണ്ണമായി പിന്‍വാങ്ങി. എങ്കിലും പാര്‍ട്ടി വിലക്ക് ലംഘിച്ചും ഒരുവിഭാഗം ആളുകള്‍ സമരം തുടര്‍ന്നു കൊണ്ടുപോയി.

തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാന ബിജെപി നേതൃത്വം സമരത്തിന് പരസ്യ പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ബംഗാളിലെ നന്ദിഗ്രാമില്‍ നിന്നുള്ള മണ്ണ് കീഴാറ്റൂരില്‍ എത്തിച്ച് പ്രതീകാത്മകമായി സമരം നടത്തുകയും ചെയ്‌തതോടെ പ്രക്ഷോഭം ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചു. എന്നാല്‍, വയലിലെ ചതുപ്പുനിലത്തിന് വലിയ തുക (മോഹവില) നഷ്‌ട പരിഹാരമായി നിശ്ചയിച്ചു നല്‍കിക്കൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ സമരത്തിന്‍റെ ആവേശം തണുപ്പിച്ചു.

ഇതിനുപുറമെ സമരക്കാരുടെ വാദങ്ങള്‍ പഠിക്കാന്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘത്തിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ടും സമരത്തിന് തിരിച്ചടിയായി. കഴിഞ്ഞ 20 വര്‍ഷമായി ഈ വയലില്‍ കൃഷിയില്ലെന്നും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ പുല്ലുവളര്‍ത്തല്‍ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നതെന്നുമായിരുന്നു കേന്ദ്രസംഘം സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട്. ബിജെപി സമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഈ തള്ളിക്കളയല്‍.

ജില്ലയിലെ പ്രധാന നഗരമായ തളിപ്പറമ്പിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കും മറ്റ് നഷ്‌ടങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു കുപ്പം-കീഴാറ്റൂര്‍-കൂവോട്-കുറ്റിക്കോല്‍ ബൈപ്പാസ് വിഭാവനം ചെയ്‌തത്. നീലേശ്വരം പള്ളിക്കര റെയില്‍വേ മേല്‍പ്പാലം മുതല്‍ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ കുറ്റിക്കോല്‍ പാലം വരെയുള്ള ദേശീയപാതയുടെ ആകെ നീളം 40.110 കിലോമീറ്ററാണ്. ഇതില്‍ 5.660 കിലോമീറ്റര്‍ ഭാഗമാണ് കീഴാറ്റൂര്‍ ബൈപ്പാസ് റീച്ചില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്.

തളിപ്പറമ്പ് നഗരം എത്തുന്നതിന് മുന്‍പ് പട്ടുവം റോഡില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങി മാന്ധംകുണ്ട് വഴി കീഴാറ്റൂര്‍ വയലിലൂടെയാണ് ഈ പാത കടന്നുപോകുന്നത്. ഇതിനായി പ്രദേശത്തെ മഞ്ചക്കുഴിക്കുന്ന് പൂര്‍ണ്ണമായി ഇടിച്ചുനിരത്തിയിരുന്നു. തളിപ്പറമ്പ് ബൈപ്പാസിലെ ഏറ്റവും നീളംകൂടിയ മേല്‍പ്പാലം വരുന്നത് കീഴാറ്റൂര്‍-മാന്ധംകുണ്ട് മേഖലയിലാണ്. 42 തൂണുകളിലായി 600 മീറ്റര്‍ നീളത്തിലാണ് ഈ മേല്‍പ്പാലം നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒടുവില്‍ കനത്ത പ്രതിഷേധങ്ങളെയും സമരങ്ങളെയും മറികടന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് വയല്‍ നികത്തിക്കൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ ദേശീയപാത നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു.

എങ്കിലും വികസനവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു സംവാദത്തിന് തുടക്കമിട്ട ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഒരു സമരത്തിന്‍റെ നിയമപരമായ അധ്യായത്തിനാണ് കോടതി വിധിയിലൂടെ ഇപ്പോള്‍ അന്ത്യമായിരിക്കുന്നത്.

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SURESH KEEZHATTOR
BYPASS CONSTRUCTION
THALIPPARAMBA COURT
VAYALKKILI PROTEST

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