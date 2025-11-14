ആർസി മാറ്റാതെ വണ്ടി വിറ്റോ? പണി വരുന്നുണ്ടവറാച്ചാ...; ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ആർടിഒ പറയുന്നു
സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടികള് വാങ്ങുമ്പോള് പലപ്പോഴും നാം നിസാരമായി കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വാങ്ങുന്ന വണ്ടി നിയമ പ്രശ്നത്തില് പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതടക്കം എത്രപേർ തിരക്കും? വിഷയത്തില് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ.
Published : November 14, 2025 at 11:21 AM IST
നവംബർ 11ന് വൈകിട്ട് 6.52. ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ റെഡ് സിഗ്നലിലേക്ക് ഒരു ഹ്യുണ്ടായ് ഐ20 കാർ സാവധാനം നീങ്ങിയെത്തി. കാറിനകത്ത് വൈറ്റ് കോളർ ഭീകര സംഘടനയിലെ അംഗമായിരുന്ന ഉമർ നബി. കാർ ട്രാഫിക്കിലേക്കെത്തിയതിന് പന്നാലെ ഉഗ്ര ശബ്ദത്തോടെ അതൊരു തീഗോളമായി മാറി, പരിസരം വിഴുങ്ങി. 13 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. നിരധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം നടത്തിയ ഉമർ നബി കാർ ഒഎൽഎക്സിൽ നിന്നാണ് എടുത്തതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. കാറുകൾ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തരം വാഹനങ്ങളും ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും സാധിക്കും. നമ്മളും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഓണ്ലൈനില് വാഹനം വാങ്ങുകയും വില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. എന്നാല് ഇതിന് പിന്നില് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 'പണി' എത്ര പേർക്കറിയാം?
ഇത്തരത്തില് വാഹനം വാങ്ങുകയും വില്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഏറെയുണ്ട്. ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് തിരുവനന്തപുരം ജോയിൻ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർ മനോജ് കുമാറും അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറി സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയിലെ ദീപുവും ഇടിവി ഭാരതുമായി വിവരങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
വാഹനം വിൽക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
- മുൻപ് വരെ ആർക്കു വേണമെങ്കിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടാതെ വാഹനം വാങ്ങാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് മനോജ് കുമാർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ യൂസ്ഡ് കാർസ് ഷോറൂമുകൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ കേരളാ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ലൈസൻസിങ് സമ്പ്രദായം മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക.
- ഇതിലൂടെ വാഹനം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആർടിഒയിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക. ഇതുവരെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തഞ്ചോളം വാഹനങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ അപേക്ഷിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്ന് കമ്മിഷണർ പറയുന്നു. പിന്നീട് ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പരിശോധനകളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
- വാഹനം വാങ്ങുന്നയാളും വിൽക്കുന്നയാളും ഓൺലൈനായി അപ്പോൾത്തന്നെ ആർസിയും ഇൻഷുറൻസും സംബന്ധിക്കുന്ന രേഖകൾ സബ്ജക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർ പറയുന്നു.
വാഹനം വാങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി...
- നിങ്ങൾ ഒരു വാഹനം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ലീഗൽ ആക്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.
- അതിനായി വാഹൻ പരിവാഹൻ (പരിവാഹന സേവ) എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുക.
- ഇതിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പരും വിവരങ്ങളും കൊടുത്തതിന് ശേഷം എൻടിബിടി (NOT BE TRANSACTED) എന്ന സ്റ്റാറ്റസ് എടുക്കുക.
- ഇതിലൂടെ ഇലക്ട്രോണിക് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് വഴി എന്തെങ്കിലും ചലാനുകളോ മറ്റോ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയും.
- തുടർന്ന് വാഹനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
- ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തടസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വാഹനം വാങ്ങുന്നത് സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം ചലാനുകളെല്ലാം തീർത്തശേഷം വാഹനം വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.
- ഓൺലൈനായി വാഹനം എടുക്കുമ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും കമ്മിഷണർ പറയുന്നു.
കൂടാതെ ആർ സി മാറുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറി സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയിലെ ദീപു ചില നിർദേശങ്ങളും മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. അവയാണ് താഴെ പറയുന്നത്.
- ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എവിടെവച്ചും ആളുകൾക്ക് ആധാർ ഒതൻ്റിക് ആയിട്ട് ആർ സി മാറ്റാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആധാറിലെ പേര് തന്നെയായിരിക്കണം ആർ സിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം വാഹനം വിറ്റതിനോ വാങ്ങിയതിനോ ശേഷം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ കേസുകളോ ഉണ്ടായാൽ നമ്മളും അതിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു.
- വാങ്ങുന്ന വാഹനത്തിന് ചലാനുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം വാഹനം വാങ്ങുക എന്നും ഓഫിസർ നിർദേശിക്കുന്നു.
- കൂടാതെ വിൽപ്പന സമയത്ത് ഇരു കക്ഷികളും ഫോം 29, ഫോം 30 എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിടുക. വാക്കാലുള്ള കരാറുകളെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക എന്നും നിർദേശിക്കുന്നു.
