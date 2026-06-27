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കീം റാങ്ക് പട്ടികയില്‍ സംസ്ഥാന സിലബസുകാരുടെ സമഗ്രാധിപത്യം, ഫലം നിശ്ചയിക്കാന്‍ വിവിധ ബോര്‍ഡുകളുടെ മാര്‍ക്ക് സമീകരണം എങ്ങനെ? വിദഗ്ദ്ധര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു

കീം റാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ക്ക് ഏകീകരണ സംവിധാനങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമാണ്. വിവിധ ബോര്‍ഡുകളില്‍ പന്ത്രണ്ടാംക്ലാസ് പരീക്ഷ പാസായവരുടെ മാര്‍ക്കുകള്‍ എങ്ങനെയാണ് കീമിന്‍റെ റാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി ഏകീകരിക്കുന്നത്. ഇവര്‍ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ...

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 27, 2026 at 5:12 PM IST

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എന്‍ജീനീയറിങ്-ഫാര്‍മസി കോഴ്‌സുകള്‍ക്കുള്ള റാങ്ക് പട്ടിക പുറത്ത് വന്നപ്പോള്‍ ഇത് പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ ചില വസ്‌തുതകള്‍ കാണാനാകും. ഇക്കുറി റാങ്ക് പട്ടികയില്‍ സംസ്ഥാന സിലബസുകാരുടെ തികഞ്ഞ ആധിപത്യമാണ്. ഐസിഎസ്‌ഇ സിലബസുകാരാകട്ടെ നാമമാത്രവും.

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അതിസങ്കീര്‍ണമായ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് എന്‍ജിനീയറിങ്ങ് ഫാര്‍മസി പ്രവേശനത്തിനുള്ള റാങ്ക് പട്ടിക തയാറാക്കുന്നത്. കീം പരീക്ഷയിലെ മാർക്കും പ്ലസ്‌ടു പരീക്ഷയുടെ മാർക്കും തുല്യമായി പരിഗണിച്ചാണ് എൻജിനിയറിങ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. പ്രവേശന പരീക്ഷയിലെ നോർമലൈസ് ചെയ്‌ത മാർക്കും പ്ലസ്‌ടു ബോർഡ് പരീക്ഷയുടെ പിസിഎം മാർക്കും ചേർത്ത് ആകെ 600 മാർക്കിലാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കൊല്ലം പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ രസതന്ത്രം അധ്യാപിക സ്‌മിത ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

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600 ല്‍ 586.1408 സ്കോര്‍ നേടിയവരാണ് ഇക്കുറി എന്‍ജിനീയറിങ്ങിലെ ആദ്യ രണ്ട് റാങ്കുകാരും. എന്തു കൊണ്ടാണ് ഒരേ സ്കോര്‍ ലഭിച്ചിട്ടും റാങ്ക് ഒന്നും രണ്ടുമായിപ്പോകുന്നത്. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തില്‍ ഒന്നാമനെ കണ്ടെത്താന്‍ പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറേറ്റിന് ഒരു ഫോര്‍മുലയുണ്ട്. തുല്യ മാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുമ്പോള്‍ കണക്ക് പരീക്ഷയില്‍ മാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ നേടിയത് പരിഗണിച്ചാണ് ഇത്തവണ ഒന്നാം റാങ്ക് കാരനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. 300 ല്‍ 286.2576 മാര്‍ക്ക് നേടിയവരാണ് ഫാര്‍മസിയിലെ ആദ്യ രണ്ട് റാങ്കുകാരും.

ഇത്തവണത്തെ കീം എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് പരീക്ഷയില്‍ ആദ്യ 100 റാങ്കുകാരില്‍ 48 പേര്‍ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ്സില്‍ നിന്ന് വന്നവരാണ്. 47 പേര്‍ സിബി എസ് സിലബസില്‍ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഐസിഎസ് ഇയില്‍ നിന്ന് നാല് പേര്‍ മാത്രമാണ് ആദ്യ നൂറ് റാങ്കിലുള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇക്കുറി ഇവര്‍ക്ക് യാതൊരു വെയിറ്റേജും നല്‍കാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും സ്‌മിത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ആദ്യ 5000 റാങ്കില്‍ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസില്‍ നിന്ന് 2127 പേര്‍. 2029 സിബി എസ്ഇക്കാര്‍, ഐ സിഎസ് ഇയില്‍ നിന്ന് 191 പേര്‍ എന്ന തരത്തിലാണ് യോഗ്യത നേടിയിരിക്കുന്നത്. 44921 പേര്‍ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസില്‍ നിന്ന് പരീക്ഷ എഴുതി. സിബിഎസ് ഇയില്‍ നിന്ന് 18482 പേരാണ് പേരാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. കൂടുതല്‍ പേര്‍ യോഗ്യത നേടിയത് സ്വാഭാവികമായും സ്റ്റേറ്റ് സിലബസില്‍ നിന്നാണ്. വിജയശതമാനം കൂടുതല്‍ സിബിഎസ് ഇയിലും.

സിബി എസ് ഇ സ്കോറും സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലെ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി മാര്‍ക്കും താരതമ്യം ചെയ്‌തു കൊണ്ടുള്ള നോര്‍മലൈസേഷന്‍ എങ്ങനെയാണ് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറേറ്റ് നടത്തുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം

കീം പരീക്ഷയിലെ മാർക്കും പ്ലസ്‌ടു പരീക്ഷയുടെ മാർക്കും തുല്യമായി പരിഗണിച്ചാണ് എൻജിനിയറിങ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. പ്രവേശന പരീക്ഷയിലെ നോർമലൈസ് ചെയ്‌ത മാർക്കും പ്ലസ്‌ടു ബോർഡ് പരീക്ഷയുടെ പിസിഎം മാർക്കും ചേർത്ത് ആകെ 600 മാർക്കിലാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക.

കേരളത്തിലെ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദ പ്രവേശനത്തിന് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിലെ മാർക്കും 12–ാം ക്ലാസിലെ മാർക്കും തുല്യ വെയ്റ്റ് നൽകി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് റാങ്ക് നിർണയിക്കുന്ന രീതിയാണു നിലവിലുള്ളത്. കേരളത്തിലും പുറത്തുമുള്ള പല ബോർഡുകളിലും പല വർഷങ്ങളിലും നേടിയ മാർക്കുകൾ അതേപടി കൂട്ടിയെടുത്തു റാങ്ക് തീരുമാനിക്കുന്നതു നീതിയല്ല. സിലബസ് ഒന്നുതന്നെയെന്നു പറഞ്ഞാലും പല ബോർഡുകളും പല വർഷങ്ങളിൽ പരീക്ഷയ്ക്കു നൽകുന്ന ചോദ്യക്കടലാസുകളുടെ നിലവാരത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. അക്കാരണത്താൽ മാർക്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് നിശ്ചിത ഫോർമുല പ്രകാരം സമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നിലവിലെ സമീകരണരീതിയിൽ അപാകതയുണ്ടെന്ന പരാതികളെത്തുടർന്ന് അതു പരിഷ്‌ക്കരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവായി (2025 ഡിസംബർ 26ലെ 1615/2025/HEDN നമ്പർ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ (ജി) വകുപ്പ്)

ഇക്കൊല്ലത്തെ മാര്‍ക്ക് സമീകരണം ഇങ്ങനെ

1. പ്രവേശന പരീക്ഷയിലെ മാർക്കിനും 12–ാം ക്ലാസിലെ മാർക്കിനും തുല്യ വെയ്റ്റ് നൽകിയാണ് റാങ്ക് പട്ടിക തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ മൊത്തം മാർക്കല്ല പരിഗണിക്കുന്നതെന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക. (പ്രവേശനയോഗ്യതയ്‌ക്ക് ഈ രീതിയല്ല. 11, 12 ക്ലാസുകൾ രണ്ടിലും ബോർഡ് പരീക്ഷയാണെങ്കിൽ രണ്ടു ക്ലാസുകളിലെയും മൊത്തം മാർക്കാണ് മിനിമം പ്രവേശനയോഗ്യതയ്‌ക്കു നോക്കുക).

A. ഗണിതം, ഭൗതികശാസ്‌ത്രം, രസതന്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്ക് യഥാക്രമം 5:3:2 എന്ന തോതിൽ വെയ്റ്റ് നൽകി കൂട്ടിയെടുത്താണ് എൻട്രൻസ് മാർക്ക് കണക്കാക്കുക. ആകെയുള്ള 150 ചോദ്യങ്ങൾ മാത്‌സ് (75 ചോദ്യം), ഫിസിക്സ് (45), കെമിസ്ട്രി (30) എന്നിങ്ങനെ വിഭജിച്ച് ഈ അനുപാതം സാധ്യമാക്കും.

B. ഐച്ഛികവിഷയമായി കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാർക്ക് നോക്കും. ഇവ രണ്ടുമില്ലെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജിയുടെയും മൂന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയുടെയും മാർക്ക് നോക്കും.

2. എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ പല ദിവസങ്ങളിൽ പല സെഷനുകളിലായി നടത്തുന്നതിനാൽ ചോദ്യനിലവാരത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാം. ഇതുകാരണം ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർഥിക്കു മാർക്കിൽ ക്രമരഹിതമായ ലാഭമോ നഷ്‌ടമോ വരാതിരിക്കാൻ, സ്കോറുകൾ നോർമലൈസ് ചെയ്‌താണ് റാങ്കിങ്ങിന് എടുക്കുക. ഈ നോർമലൈസേഷന്‍റെ രീതി പ്രോസ്പെക്‌ടസിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

3. പല ബോർഡുകളിലും പല വർഷങ്ങളിലും നേടിയ മാർക്കുകൾ സമീകരിക്കുന്നതിന് ലളിതമായ അനുപാതക്രമമാണ് ഇത്തവണ സ്വീകരിച്ചത്. ഏതു ബോർഡായാലും ഇതേ രീതിയായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് സിബിഎസ്ഇ 2026 പരീക്ഷയിൽ ഭൗതികശാസ്‌ത്രത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള പരമാവധി മാർക്ക് 95 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. ഏതെങ്കിലുമൊരു കുട്ടിക്ക് 75 മാർക്ക് കിട്ടിയെന്നും കരുതുക. ആ കുട്ടിയുടെ സമീകരിച്ച മാർക്ക് കണ്ടെത്താൻ, കുട്ടി നേടിയ മാർക്ക് 100 എന്ന ബേസിലേക്കു പരിവർത്തനം ചെയ്യും. അതായത് 95ൽ 75 എന്നതിനു തുല്യമായി 100ൽ എത്ര കിട്ടും എന്നു നോക്കും. 75x100/95 = 78.9473. . കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി 2026 പരീക്ഷയിൽ ഫിസിക്‌സിന് നൽകിയിട്ടുള്ള പരമാവധി മാർക്ക് 100 ആണെങ്കിൽ 75 മാർക്കു കിട്ടിയ കുട്ടിയുടെ നോർമലൈസ് ചെയ്‌ത മാർക്ക് 75x100/100 = 75 തന്നെയായിരിക്കും.

4. നോർമലൈസ് ചെയ്‌തു കഴിഞ്ഞ് 12ലെ മാത്തമാറ്റിക്‌സ്, ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ട്രി എന്നിവയുടെ മാർക്കുകൾ യഥാക്രമം 150, 90, 60 എന്നീ ബേസുകളിലാക്കും. അതുവഴി അവയുടെ വെയ്റ്റ് 5:3:2 എന്ന തോതിലാകും. മൂന്ന് വിഷയങ്ങളുടെയും മൊത്തം മാർക്ക് 300ൽ ആകുകയും ചെയ്യും.

5. ഏതു ബോർഡായാലും ഓരോ വർഷത്തെയും മാർക്കുകൾ തനതായിട്ടാകും പരിഗണിക്കുക. അതായത്, ഏതു ബോർഡ്, ഏതു വർഷം എന്നതു നോക്കിയാവും സമീകരണം.

6. നോർമലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ മൊത്തം മാർക്ക് എൻട്രൻസിലും, 12ലെ പരീക്ഷയിലും 300 വീതം. അങ്ങനെ ആകെ 600 മാർക്കിൽ കണക്കാക്കിയ നോർമലൈസ്ഡ് സ്കോർ ഉപയോഗിച്ച് എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള റാങ്ക് നിശ്ചയിക്കും.

7. ഫാർമസി എൻട്രൻസ് മാർക്ക് സമീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്തരവിൽ പരാമർശമില്ലെങ്കിലും ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരമാവധി മാർക്ക് 300 ആയിരിക്കും

ഇപ്പോൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ

(എ) മാത്തമാറ്റിക്‌സ്, ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ട്രി എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്ക് 5:3:2 അനുപാതത്തിൽ വെയ്റ്റേജ് നൽകുന്ന രീതി 12ലെ മാർക്കിലും ഏർപ്പെടുത്തി.

(ബി) പല വർഷങ്ങളിൽ പല സ്കീമുകളിൽ കുട്ടികൾ നേടിയ മാർക്കുകളുടെ ഗ്ലോബൽ മീനും ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേഡ് ഡീവിയേഷനും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീകരണരീതി നിർത്തലാക്കി. പകരം 100 മാർക്ക് ബേസാക്കി കേവല അനുപാതം വഴിയുള്ള പുതിയ രീതി ഏർപ്പെടുത്തി.

കേരളത്തില്‍ ഏപ്രില്‍ 17 മുതല്‍ 22 വരെയായിരുന്നു പരീക്ഷ. കേരളത്തില്‍ 192 കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഡല്‍ഹി മുംബൈ ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂര്‍, ഷാര്‍ജ, ബഹ്റൈന്‍ കുവൈറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലും പരീക്ഷ നടന്നു. 31124 പേര്‍ ബി ഫാമിന് പരീക്ഷയെഴുതി.

TAGGED:

KEAM RESULT 2026
HSC VS CBSE NORMALISATION FORMULA
ICSE
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KEAM TOPERS HSC

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