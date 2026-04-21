ഒരു വീടുപോലും നിർമിച്ച് നൽകാത്തവരാണ് വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് കെ ഇ ഇസ്മായിൽ
സർക്കാർ എല്ലാവർക്കും മികച്ച താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്നും റോഡുകളുടെ പണി പൂർത്തിയായാൽ ഈ മാസം തന്നെ വീടുകൾ കൈമാറുമെന്നും ഇസ്മായിൽ വ്യക്തമാക്കി.
Published : April 21, 2026 at 3:39 PM IST
വയനാട്: ദുരന്തബാധിതരുടെ പുനരധിവാസം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകുന്നതായി മുതിർന്ന സിപിഐ നേതാവ് കെഇ ഇസ്മായിൽ. വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്നും ഇസ്മായിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണവുമായി അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തിയത്.
ഇന്ന് രാവിലെ 11:30 മണിയോടെയാണ് സിപിഐ നേതാവും മുൻ റവന്യൂ മന്ത്രിയുമായ കെ ഇ ഇസ്മായിൽ കൽപ്പറ്റയിലെ ടൗൺഷിപ്പിൽ സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയത്. നിർമാണം പൂർത്തിയായ വീടുകളിലും നിർമാണം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തി. ദുരന്തബാധിതരെയും, നിർമ്മാണ കമ്പനി അധികൃതരെയും നേരിൽ കണ്ടും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു.
ആദ്യഘട്ട വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബാക്കി വീടുകളുടെ പണിയും വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞു. ഒരു വീടുപോലും നിർമിച്ച് നൽകാത്തവർ ടൗൺഷിപ്പിനെതിരെ വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെന്നും പണി പൂർത്തിയാകാത്ത വീടുകൾ കാട്ടി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളോടെ നിർമിച്ച ടൗൺഷിപ്പിനെ പരാജയമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതിന് വിലയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സർക്കാർ എല്ലാവർക്കും മികച്ച താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്നും റോഡുകളുടെ പണി പൂർത്തിയായാൽ ഈ മാസം തന്നെ വീടുകൾ കൈമാറുമെന്നും ഇസ്മായിൽ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും വീടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ്. പണി പൂർത്തിയകാത്ത വീടുകളിൽ വന്ന് ചോർച്ചയുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ ശത്രുവായി മാറും എന്നത് തീർച്ചയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇത്തരം തെറ്റായ കാര്യങ്ങളായ പറയുന്നവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. പ്രകൃതിദുരന്തം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എത്ര സഹായം ചെയ്ത് എന്ന് ചോദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോൺഗ്രസ് അനാവശ്യമായ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന പ്രവണതയിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നും ഇസ്മായിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ടൗൺഷിപ്പിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയാണ് സിപിഐ നേതൃത്വം രംഗത്തെത്തിയത്. സിപിഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ ജെ ബാബു, എഐടിയുസി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് വിജയൻ ചെറുകര , കൃഷ്ണ കുമാർ അമ്മാത്തുവള്ളപ്പിൽ , ജസ്മൽ മുണ്ടേരി എന്നിവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
