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വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം വേണ്ട; സർക്കാരിന് കർശന നിർദേശങ്ങളുമായി കെസിബിസി മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി

മുൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാരുകളായ എ കെ ആൻ്റണി, ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നിവരുടെ മദ്യനയങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രകടന പത്രികയിൽ നിന്നും പിന്നോക്കം പോകുന്നതായിരിക്കരുത് പുതിയ മദ്യനയമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കുമെന്നും സമിതി

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2026 at 5:19 PM IST

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എണറാകുളം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതിയ മദ്യനയം പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെ, മദ്യവർജനത്തിനും നിരോധനത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന കർശന നിർദേശങ്ങളുമായി കെസിബിസി മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി രംഗത്തെത്തി. വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യോല്‌പാദനം അനുവദിക്കരുതെന്നും വിനോദസഞ്ചാരത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മദ്യപാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുതെന്നും സമിതി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മദ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തങ്ങളെ വേണ്ട രീതിയിൽ സഹകരിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് കെസിബിസി മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രസാദ് കുരുവിള കുറ്റപ്പെടുത്തി.

മുൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാരുകളായ എ കെ ആൻ്റണി, ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നിവരുടെ മദ്യനയങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രകടന പത്രികയിൽ നിന്നും പിന്നോക്കം പോകുന്നതായിരിക്കരുത് പുതിയ മദ്യനയമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കുമെന്നും സമിതി വ്യക്തമാക്കി. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൽ തങ്ങൾക്ക് പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും പ്രസാദ് കുരുവിള കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മദ്യനയ രൂപീകരണത്തിന് മുന്നോടിയായി പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നും അഭിപ്രായ സ്വരൂപണം നടത്തുന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണെങ്കിലും അത് വെറുമൊരു വോട്ടെടുപ്പ് പോലെയാകരുതെന്ന് സമിതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നയരൂപീകരണ വേളയിൽ കൃത്യമായ പ്രത്യാഘാത പഠനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ലഹരിയുടെ ഇരകളുടെയും ആശ്രിതരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഡി-അഡിക്ഷൻ സെൻ്ററുകൾ, ആതുരാലയങ്ങൾ, പൊലീസ്, എക്സൈസ്, ജയിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യഥാർഥ റിപ്പോർട്ടുകൾ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കണമെന്നും സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കെസിബിസി മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി (ETV Bharat)

സമ്പൂർണ മദ്യനിരോധന നടപടികളുടെ തുടർച്ചയാകണം പുതിയ മദ്യനയം. ബെവ്കോ, കൺസ്യൂമർഫെഡ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ ഓരോ വർഷവും 10 ശതമാനം വീതം കുറവ് ചെയ്യണം. ബാറുകൾ ഉൾപ്പെടെ പുതിയ മദ്യശാലകളൊന്നും അനുവദിക്കരുത്. നിലവിലുള്ള ബാറുകളുടെ സമയപരിധി രാവിലെ 10 മുതൽ രാത്രി 10 വരെയായി ചുരുക്കണമെന്നും പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇളവുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. പഞ്ചായത്തീരാജ് നഗരപാലിക ആക്‌ട് 232, 447 വകുപ്പുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കള്ളുഷാപ്പുകളിൽ കൃത്രിമ കള്ള് ഉല്‌പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം നടത്തുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഓപ്പറേഷൻ തുഫാൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് കള്ളുഷാപ്പുകളെയും മറ്റ് മദ്യശാലകളെയും ഒഴിവാക്കരുത്. ചെത്തുന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെയും കള്ളിൻ്റെയും അളവ് യഥാസമയം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം. കള്ളുഷാപ്പുകൾ ഹോട്ടലുകളായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയതുൾപ്പെടെയുള്ള 2025-26 ലെ 'കടുംവെട്ട് മദ്യനയം' പിൻവലിക്കണം.

KCBC
കെസിബിസി (ETV Bharat)
ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള 'ഓപ്പറേഷൻ തുഫാൻ' പദ്ധതിക്ക് സമിതി പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ മദ്യമെന്ന അപകട ലഹരിയോട് ഈ പദ്ധതി അകലം പാലിക്കരുത്. മയക്കുമരുന്നുകളോട് മാത്രം പോരാടുകയും മറുവശത്ത് മദ്യത്തിന് മാന്യതയും മഹത്വവൽക്കരണവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. സർക്കാരിൻ്റെ ബോധവൽക്കരണ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് മദ്യം പുറത്തായ അവസ്ഥയാണ്. ഒരുവശത്ത് മദ്യം നൽകുകയും മറുഭാഗത്ത് ബെവ്കോ സിഎസ്ആര്‍ ഫണ്ടിൻ്റെ 25% ഉപയോഗിച്ച് എക്സൈസ് വകുപ്പ് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് വിരോധാഭാസമാണെന്നും സമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.മദ്യത്തിനും മാരക ലഹരികൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾക്കും ബോധവൽക്കരണത്തിനും ചികിത്സകൾക്കുമായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രവർത്തിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ 'ഓപ്പറേഷൻ ലൈറ്റ്നിംഗ്' എന്ന പുതിയ പദ്ധതിയും കെസിബിസി മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.Also Read: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ തീവ്ര ന്യൂനമർദം: വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ; കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലെർട്ട്

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