പെസഹ, ഈസ്റ്റർ ദിവസങ്ങളിലെ പരീക്ഷ; മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമെന്ന് കെസിബിസി
ഏപ്രിൽ രണ്ടിനും ഒൻപതിനും ഇടയിൽ എൻജിനീയറിങ് പരീക്ഷ നടത്തനാണ് തീരുമാനം. എന്നാൽ ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് പെസഹ വ്യാഴവും ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് ഈസ്റ്ററുമായ ദിവസത്തിൽ പരീക്ഷ നിശ്ചയിച്ചതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്.
By PTI
Published : March 23, 2026 at 8:37 PM IST
എറണാകുളം: പെസഹ വ്യാഴാഴ്ചയിലും ഈസ്റ്ററിലും അഖിലേന്ത്യാ എൻജിനീയറിങ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകൾ നടത്താനുള്ള തീരുമാനം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് കേരള കത്തോലിക് ബിഷപ്പ്സ് കൗൺസിൽ. ക്രൈസ്തവരുടെ പുണ്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന പെസഹ വ്യാഴം ഈസ്റ്റർ ദിനങ്ങളിൽ മത്സര പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള അനാവിശ്യമായ കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് കെസിബിസി ആരോപിച്ചു.
പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാറുണ്ടെന്നും ഇത് ക്രൈസ്തവ യുവജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസം സ്വതന്ത്രമായി ആചരിക്കുവാൻ ഇന്ത്യ ഭരണഘടന നൽകുന്ന മൗലികാവകാശത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്നും കെസിബിസി വിമർശിച്ചു.
ഈ വര്ഷത്തെ പെസഹാ, ഈസ്റ്റര് ദിവസങ്ങളില് നടത്തുവാന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകള് മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് കെസിബിസി പ്രസിഡൻ്റ് ആര്ച്ചുബിഷപ് ഡോ. വര്ഗീസ് ചക്കാലയ്ക്കല്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ബിഷപ് ഡോ. സാമുവേല് മാര് ഐറേനിയോസ്, സെക്രട്ടറി ജനറല് ആര്ച്ചുബിഷപ് മാര് തോമസ് തറയില് എന്നിവര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കത്തയക്കുമെന്ന് കെസിബിസി വക്താവ് ഫാദർ തോമസ് തറയിൽ പറഞ്ഞു. അതേസമയം മാർച്ച് 12 നാണ് എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷയായ ജോയിൻ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ മെയിൻ 2026 രണ്ടാം സെഷൻ പരീക്ഷയുടെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഏപ്രിൽ രണ്ടിനും ഒൻപതിനും ഇടയിൽ പരീക്ഷ നടത്തനാണ് എൻടിഎ താരുമാനം. പെസഹ വ്യാഴമായ ഏപ്രിൽ രണ്ടിനും ഈസ്റ്റർ ദിവസമായ ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനും പരീക്ഷ നിശ്ചയിച്ചതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്.
