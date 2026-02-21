ETV Bharat / state

"ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം നീട്ടരുത്", സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനങ്ങളുമായി കെസിബിസി മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി

ബാറുകളുടെ സമയം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ആശങ്കയോടെയാണ് കാണുന്നതതെന്നും ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയായി മാറുമെന്നും കെസിബിസി ഭാരവാഹികൾ.

Prasad Kuruvila, State Secretary of the Anti-Liquor Commitee (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 21, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
കോട്ടയം: ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം ദീർഘിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കെസിബിസി മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി. ബാറുകളുടെ സമയം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ആശങ്കയോടെയാണ് കാണുന്നതതെന്നും ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയായി മാറുന്നുവെന്നും ബസേലിയസ് മാർത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്കാ ബാവ പറഞ്ഞു.

മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രസാദ് കുരുവിള സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ക്രൈസ്‌തവർ മാത്രമല്ല എല്ലാ മതങ്ങളും ഇതിനെതിരെ ശബ്‌ദമുയർത്തണം. മദ്യം സുലഭമായി ലഭിക്കുമ്പോൾ അക്രമവും അനീതിയും വർധിക്കും. മദ്യം വിറ്റ് ലഭിക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് സർക്കാർ അനാവശ്യമായി ആഗോള സംഗമങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെന്നും കത്തോലിക്ക ബാവ പറഞ്ഞു.

മദ്യത്തിൽ നിന്നും 1850 കോടി രൂപ അധിക വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പണം ധൂർത്തടിച്ച് ആഗോള സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തി പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് ഡി എ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുവെന്നും കത്തോലിക്ക ബാവ പറഞ്ഞു.

ബാറുകളുടെ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ച തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് ഹർജി നൽകും. മദ്യ നയത്തിനെതിരെ എല്ലാ മത സമുദായങ്ങളെയും ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള നീക്കത്തിന് ശ്രമിക്കുമെന്നും മുന്നണി നേതൃത്വങ്ങൾക്കും നിവേദനം നൽകുമെന്നും മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രസാദ് കുരുവിള പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്ത് ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം മാറ്റുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചത്. ഇനി മുതൽ രാവിലെ പത്ത് മുതൽ രാത്രി 12 മണിവരെയായിരിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ബാറുകളും പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്.

നിലവിൽ ടൂറിസം മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാറുകൾക്കായിരുന്നു രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ രാത്രി 12 മണിവരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളത്. നേരത്തെ പുതുവത്സര തലേന്ന് 12 മണി വരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

ബാറുടമകളുടെ ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അനുകൂല തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാറുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കുറയുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രവർത്തന സമയം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടി നീട്ടണമെന്ന് ബാറുടമകൾ നേരത്തെ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ടൂറിസം മേഖലയിലെ ബാറുകൾക്ക് മാത്രം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ 12 മണിവരെ അനുമതി നൽകുമ്പോൾ മറ്റ് ബാറുകൾക്ക് ആ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതിയും ബാറുടമകൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തെ ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം വർധിപ്പിച്ചത് ഇടതുമുന്നണിയിലോ മന്ത്രിസഭയിലോ ചർച്ച ചെയ്യാതെയാണെന്ന പരാതിയും ശക്തമായിരുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

