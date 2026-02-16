'ഏറ്റവും വേദനിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷക്കാർക്ക്'; പ്രേംകുമാർ ഉൾപ്പെടെ ആര് വന്നാലും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ
മണിശങ്കർ അയ്യരുടെ പരാമർശം കോൺഗ്രസിൻ്റേതല്ലെന്ന് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ. കർഷക ആത്മഹത്യയിൽ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ വിമർശിച്ചു. ക്രിമിനലുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പൊലീസിൻ്റെ മനോവീര്യം തകർക്കുന്നുവെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.
Published : February 16, 2026 at 11:45 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരായ ആളുകളാണെന്നും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി മുൻ ചെയർമാനും നടനുമായ പ്രേംകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരുന്നതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ. പ്രേംകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരുന്നത് സംബന്ധിച്ച വാർത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പ്രേംകുമാർ ഇപ്പോൾ കരുതുന്നുണ്ടാകുക തന്നെയൊന്ന് ചേർത്തുനിർത്താൻ ഇത്രയേറെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമൊക്കെയുണ്ടോ എന്നായിരിക്കുമെന്നും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി മുൻ ചെയർമാൻ കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തെ കോൺഗ്രസ് ഇരു കൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിയുള്ളവരുടെ മനസ്സിനുള്ളിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നത്. പല ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർക്ക് പാർട്ടിയിൽ തുടരാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തെറ്റുകൾ കണ്ടാൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരെ ശത്രുക്കളായി കാണുന്ന പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് എതിരെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്ന ആരെയും കോൺഗ്രസ് സന്തോഷപൂർവം സ്വീകരിക്കുമെന്നും പ്രേംകുമാറിൻ്റെ കോൺഗ്രസ് പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം എപ്പോൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ലെന്നും വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി.
മണിശങ്കർ അയ്യരുടെ പരാമർശം
മണിശങ്കർ അയ്യരുടെ പരാമർശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളല്ലെന്ന് വേണുഗോപാൽ പ്രതികരിച്ചു. അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസുകാരനായിരുന്നു എന്നത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണ്. അതിന് പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് ഇതിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും എഐസിസി കമ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കർഷക ആത്മഹത്യ: സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കർഷക അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള മാതൃകാപരമായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കർഷകൻ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം അതീവ സങ്കടകരമാണ്. സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട തുക കിട്ടാനായി കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി അദ്ദേഹം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് ലഭിക്കാത്തതിലുള്ള കടുത്ത മനോവിഷമം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വാർത്തകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരുടെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ്.
പാലക്കാട് കൃഷിക്കാരുമായി സംവദിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മാച്ചിങ് ഗ്രാൻ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ കുറച്ചതായി അവർ പറഞ്ഞു. കുറച്ച തുക പോലും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇരുട്ടടിയാണ്. ഒരു വശത്ത് കടക്കെണിയും മറുവശത്ത് പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും മൂലം ദുരിതക്കയത്തിലായ കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ സർക്കാരുകൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് കർഷക ആത്മഹത്യകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അവാർഡ് നേടിയ ഒരു കർഷകൻ തന്നെ ജീവനൊടുക്കിയത് കേരളത്തെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്.
പൊലീസിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് സംവിധാനത്തെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പൊലീസിൻ്റെ മുന്നിൽ സിപിഎമ്മിന് വേണ്ടി ഗുണ്ടാപ്പണി നടത്തുന്നവർക്കും കൊള്ള നടത്തുന്നവർക്കും മാത്രമേ പ്രത്യേക പരിഗണനയുള്ളൂ. അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ പൊലീസുകാർക്ക് ഭയമാണ്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിന് പോയ ഒരു പൊലീസുകാരനെ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് ആക്രമിച്ച സംഭവം ഒറ്റപ്പെട്ടതായി കാണാൻ കഴിയില്ല.
ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനിടയിൽ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും ഒരാളെ കാത്തിരുന്ന് വകവരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗൗരവകരമാണ്. ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെ നടക്കുകയാണ്. സർക്കാർ ഇതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തത് പൊലീസുകാരുടെ മനോവീര്യം തകർക്കും.
സിപിഎം സഖാക്കളും ക്രിമിനലുകളും പറയുന്നത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്ന സന്ദേശമാണ് പൊലീസിന് നൽകുന്നത്. ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ, ശരത്ലാൽ, കൃപേഷ്, ശുഹൈബ് വധക്കേസുകളിലെ പ്രതികൾക്ക് ജയിലിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിഗണന അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രിവിലേജിന് തെളിവാണ്. ക്രമസമാധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പകരം കേരളത്തെ അരാജകത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഇതിനെല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്ത്യമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
