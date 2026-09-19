നന്ദിഗ്രാം സ്ഥാനാർഥിയുടെ അറസ്റ്റ് ദേശീയ വിഷയമാക്കും; കോൺഗ്രസ് രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിനെന്ന് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ
അറസ്റ്റ് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ ഭയപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നും മിലൻ പ്രധാനെ തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയായി നിലനിർത്തി രാജ്യവ്യാപകമായി ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.
Published : September 19, 2026 at 8:28 PM IST
ആലപ്പുഴ: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നന്ദിഗ്രാം നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി മിലൻ പ്രധാനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടി ദേശീയ വിഷയമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുമെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ. ഇത്തരം പ്രതികാര നടപടികൾ കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ ഭയപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്നും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മിലൻ പ്രധാനെ തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയായി നിലനിർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ബംഗാളിൽ പൊലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ച നടപടി അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. മിലൻ പ്രധാനെ തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാടും. നന്ദിഗ്രാമിലെ ഈ ജനാധിപത്യധ്വംസനം ദേശീയ തലത്തിൽ വൻ പ്രക്ഷോഭമാക്കി കോൺഗ്രസ് മാറ്റും." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
വിവാദമായി അറസ്റ്റിൻ്റെ സമയക്രമം
2007 ലെ ചരിത്രപരമായ നന്ദിഗ്രാം ഭൂസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴയ കേസിലാണ് മിലൻ പ്രധാനെ സെപ്റ്റംബർ 18 ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മമതാ ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥി സഞ്ചിത പ്രധാൻ ഡേ മത്സരരംഗത്തുനിന്ന് പിന്മാറുകയും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് പരസ്യ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ നാടകീയ അറസ്റ്റ്. സംഭവത്തിൻ്റെ സമയക്രമം വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിനാണ് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മിലൻ പ്രധാനെതിരെ പഴയ കേസുകളിൽ അറസ്റ്റ് വാറൻ്റുകൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം.
"ബംഗാളിൽ ബിജെപി ജനാധിപത്യം തകർക്കുന്നു"
ബംഗാളിൽ ബിജെപി ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി തകർക്കുകയാണെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു 'ബനാന റിപ്പബ്ലിക്കാക്കി' മാറ്റുകയാണെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ രൂക്ഷമായി ആരോപിച്ചു. "ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന ബംഗാളിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തറ തകരുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഏജന്റായി മാറിയിരിക്കുന്നു." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
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അതേസമയം, മിലൻ പ്രധാനെതിരെയുള്ള കേസുകൾ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതാണെന്നും സാധാരണ നിയമനടപടികളെ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തി വിവാദമാക്കരുതെന്നുമാണ് ബിജെപി ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്. ഒക്ടോബർ ആറിനാണ് നന്ദിഗ്രാമിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. സ്ഥാനാർഥിയുടെ അറസ്റ്റിൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയതലത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലും കെ സി വേണുഗോപാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. മാസപ്പടി കേസിൽ സർക്കാർ നിയമപരമായ വശങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "റിപ്പോർട്ടർ ടി വിയിലെ പൊലീസ് പരിശോധന സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ വിശദീകരണം വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം." അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി
റിപ്പോർട്ടർ ടി വി ഓഫീസുകളിൽ നടന്നത് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള നിയമപരമായ നടപടിയാണെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ മുൻ വിശദീകരണം. കൂടാതെ, അടുത്തിടെ നടന്ന കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ എസ് യുവിനുണ്ടായ തോൽവി പാർട്ടി ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും, സംഘടനാ തലത്തിൽ ആവശ്യമായ വീഴ്ചകൾ വിലയിരുത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും വേണുഗോപാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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