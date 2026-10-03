ETV Bharat / state

യുഡിഎഫിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും; ആ കട്ടിൽ കണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പനിക്കേണ്ടെന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ എതിർപ്പുകളെ ഉരുക്കുമുഷ്‌ടി ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ ആരോപിച്ചു.

KC Venugopal ADOOR PRAKASH STATEMENT ISSUES UDF KC Venugopal slams opposition
KC Venugopal (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: യുഡിഎഫിനുള്ളിലെ ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് രമ്യമായി പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ. കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സ്വസ്ഥമായും നന്നായുമായാണ് ഭരിക്കുന്നതെന്നും കെസി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

"കോൺഗ്രസിൽ ചില അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ വലിയ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രശ്‌നമില്ലെ. യുഡിഎഫിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്‌ത് പരിഹരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സമാധാനമായി ഇരിക്കാണമെന്നും," കെസി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ എതിർപ്പുകളെ ഉരുക്കുമുഷ്‌ടി ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും കെസി വേണുഗോപാൽ ആരോപിച്ചു. എല്ലാ എതിർ അഭിപ്രായങ്ങളെയും തമസ്‌കരിക്കുന്ന സമീപനമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇത്തരം സമീപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ടിപി ചന്ദ്രശേഖരനെ കൊല്ലാൻ പോലും ആ പാർട്ടി തയ്യാറായതെന്നും വേണുഗോപാൽ ആരോപിച്ചു.

കെസി വേണുഗോപാൽ സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

അതേസമയം, കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ ജനാധിപത്യപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്‌ത് പരിഹരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുഡിഎഫിനുള്ളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും ആ കട്ടിൽ കണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പനിക്കേണ്ട എന്നും കെസി വേണുഗോപാൽ പരിഹാസരൂപേണ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ അടൂർ പ്രകാശ് എംപി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നത്. യുഡിഎഫ് കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ തന്നോട് പാര്‍ട്ടിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഒരു കാര്യവും ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്ന് തുറന്നടിച്ചതോടെ പാർട്ടി അകത്തപം പുറത്തും വിഷയം ആളിക്കത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത്.

"യുഡിഎഫ് കൺവീനർ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത് എഐസിസിയാണ്. യുഡിഎഫ് കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ തന്നോട് ഒരു കാര്യവും ആലോചിക്കുന്നില്ല. ഒരു കാര്യവും യുഡിഎഫ് കൺവീനറെ അറിയിക്കുന്നില്ല. ദേവരാജന്‍റെയും മുനീറിന്‍റെയും നിയമനം താൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് താൻ അറിയുന്നത്. മുമ്പ് നടന്ന നിയമനങ്ങളും യുഡിഎഫിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തനിക്ക് മറുപടി നൽകാനാവുന്നില്ല. മുനീറും ദേവരാജനും അർഹതപ്പെട്ടവരാണെന്നും" അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. നിയമനങ്ങളില്‍ തനിക്ക് വ്യക്തി താൽപര്യങ്ങളില്ല, എന്നാൽ അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടണമെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്രയുടെ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Also Read: 'പൊളിറ്റിക്‌സ് അല്ലേ, ചട്ടീം കലവും തട്ടീം മുട്ടീം പോകും', യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനറുടെ പരാമര്‍ശത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ

TAGGED:

KC VENUGOPAL
ADOOR PRAKASH CONTROVERSY STATEMENT
UDF CONTROVERSY
KC VENUGOPAL SLAMS OPPOSITION
KC VENUGOPAL ON UDF CONTROVERSY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.