ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണ് എഫ്‌സിആർഎ ബിൽ പാസാക്കിയത്; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തിരുവല്ലയിലെ പ്രസംഗത്തിന് മറുപടിയുമായി കോൺഗ്രസ്

തിരുവല്ലയിലെ എൻഡിഎ റാലിയിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിമർശനം. പാർലമെന്ററി ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണ് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് കത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ. ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടയുടെ തുടർച്ചയാണോ പുതിയ നീക്കമെന്നും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചോദ്യം.

Published : April 6, 2026 at 1:26 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ (എഫ്സിആർഎ) നിയമ ഭേദഗതികളെക്കുറിച്ച് യുഡിഎഫ് നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ. യുഡിഎഫ് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവല്ലയിൽ നടന്ന എൻഡിഎ റാലിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് വേണുഗോപാൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചത്.

എഫ്സിആർഎ, ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് റാലിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഗോവയിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷം ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയത്.

പ്രസ്താവന നിർഭാഗ്യകരം

അഗാധമായ വേദനയോടെയും നിരാശയോടെയുമാണ് കത്തെഴുതുന്നതെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി എഫ്സിആർഎയെക്കുറിച്ച് യുഡിഎഫ് നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവന ഒരു വിഭാഗത്തിന് തന്നെ കളങ്കമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

പുണ്യദിനത്തിൽ ഇത്തരമൊരു പരാമർശം നടത്തിയത് തീർത്തും നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമത്തിലെ നിർദിഷ്ട ഭേദഗതികളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൂരവ്യാപകമായ ദോഷങ്ങളെയും അപകടങ്ങളെയും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. സർക്കാർ ജനങ്ങളോട് വ്യക്തമായ പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കണമെന്നും നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹിക, സമുദായ സംഘടനകളെ തകർക്കാനുള്ള ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഗൂഢാലോചനയെന്ന് ആരോപണം

പ്രധാനമന്ത്രി അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷം ക്രിസ്ത്യാനികളും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളുടെയും കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും തുടർച്ചയാണോ എഫ്സിആർഎ ഭേദഗതിയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഭേദഗതികളെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച മുതിർന്ന മത, സാമുദായിക നേതാക്കൾക്ക് എന്ത് മറുപടിയാണ് നൽകാനുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. മുന്നറിയിപ്പുകളെല്ലാം അവഗണിച്ച് സർക്കാർ ബില്ലുമായി മുന്നോട്ട് പോയത് വ്യക്തമായ ഗൂഢാലോചനയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.

ബിൽ സംബന്ധിച്ച് ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടിയാലോചനകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നും സമിതി സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. എല്ലാ പാർലമെൻ്ററി നടപടിക്രമങ്ങളും സ്ഥാപിത മാനദണ്ഡങ്ങളും ലംഘിച്ച് നിയമനിർമാണം വേഗത്തിലാക്കാൻ സർക്കാരിനെ നിർബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും വേണുഗോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പാർലമെൻ്ററി ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനം

കോൺഗ്രസ് എംപി മനീഷ് തിവാരി പാർലമെൻ്റിൽ ഉന്നയിച്ച വ്യക്തമായ എതിർപ്പുകൾക്ക് സർക്കാർ മറുപടി നൽകാത്തത് ദുരൂഹമാണ്. ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പൂർണമായി അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിൽ തിരക്കിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. സഭ പിരിച്ചുവിടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള അവസാന ദിവസമാണ് ബിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. എംപിമാർ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനമാണെന്ന് സ്പീക്കർ മറുപടി നൽകി. ഇതിനർഥം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നാണെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

സുതാര്യത വർധിപ്പിക്കാനും വിദേശ ഫണ്ടുകളുടെ ശരിയായ വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 25ന് ലോക്‌സഭയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ് എഫ്സിആർഎ ഭേദഗതി ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും താത്പര്യങ്ങൾക്കും എതിരായ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം തടയാനാണ് ഇതെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

