'വരാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ'; ജോസ് കെ മാണിയുടെ മടങ്ങിവരവിൽ നയം വ്യക്തമാക്കി കെസി വേണുഗോപാൽ

കെസി വേണുഗോപാൽ (ETV Bharat)
Published : January 13, 2026 at 3:56 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിനായുള്ള സൂചനകളാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ. ജനങ്ങൾ പോസിറ്റീവായ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തെ ഭരണത്തിൽ അവർ മടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ മാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

യുഡിഎഫിൻ്റെ അടിത്തറ വിപുലീകരിക്കുക എന്നതാണ് നിലവിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി പ്രധാനമായും രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് മുന്നണി സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുക, രണ്ട്, യുഡിഎഫിൻ്റെ ഈ ചരിത്രപരമായ യാത്രയിൽ പങ്കുചേരാൻ താത്പര്യമുള്ളവരെ ഒപ്പം കൂട്ടുക. ജോസ് കെ മാണിയുടെ മടങ്ങിവരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ, ആരെങ്കിലും മുന്നണിയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആദ്യം അത് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നാണ് കെസി വേണുഗോപാൽ പ്രതികരിച്ചത്. അത്തരമൊരു തീരുമാനം അവർ എടുത്താൽ മാത്രമേ യുഡിഎഫിന് അതിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

നിലവിൽ ഹൈക്കമാൻഡോ കേരളത്തിലെ നേതാക്കളോ ജോസ് കെ മാണിയുമായി ഔദ്യോഗികമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മാധ്യമ വാർത്തകളിലൂടെയുള്ള അറിവ് മാത്രമേ തനിക്കുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും മുന്നണിയിലേക്ക് വരാൻ താത്പര്യപ്പെട്ടാൽ പാർട്ടി നേതാക്കൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആലോചിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കും. സീറ്റ് വിഭജനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എതിർപ്പില്ലെന്ന് മോൻസ് ജോസഫ്

ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തെ യുഡിഎഫിൽ തിരികെ എടുക്കുന്നതിൽ തങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പില്ലെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ മോൻസ് ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. മുന്നണി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ യുഡിഎഫ് ഔദ്യോഗികമായി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ജോസഫ് വിഭാഗം സഹകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫിൻ്റെ ജനകീയ അടിത്തറ വിപുലീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നല്ല നിർദേശങ്ങൾ വന്നാൽ അക്കാര്യം ഗൗരവമായി ആലോചിക്കും. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗമാണ് ആദ്യം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതെന്ന് മോൻസ് ജോസഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അവർ മുന്നണിയിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന വിഷയം ചർച്ചയാകട്ടെ എന്നും തങ്ങൾ ആരും അവരുടെ പുറകെ നടക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം വിട്ടുപോയതിനു ശേഷവും യുഡിഎഫിന് തകർച്ചയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മോൻസ് ജോസഫ് ഓർമിപ്പിച്ചു. മുന്നണി വിപുലീകരണത്തെക്കുറിച്ച് യുഡിഎഫ് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെന്നത് ഘടകകക്ഷികളുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിലൂടെ തീരുമാനിക്കുമെന്നും ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തെ മുന്നണിയിൽ എടുക്കരുത് എന്ന് തങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

