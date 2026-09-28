കെ.സി വേണുഗോപാലിനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം; അഞ്ചുപേർക്കെതിരെ കേസ്
സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് മികച്ച വിജയം നേടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം
By PTI
Published : September 28, 2026 at 10:25 AM IST
ആലപ്പുഴ: എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി വേണുഗോപാലിനെതിരെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അപകീർത്തികരമായ പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ അഞ്ചുപേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കോൺഗ്രസ് നേതാവും അഭിഭാഷകനുമായ ജോൺസൺ എബ്രഹാം ഞായറാഴ്ച രാത്രി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആലപ്പുഴ സൈബർ പൊലീസാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി നിരന്തരം വ്യക്തിഹത്യ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രധാന ആരോപണം. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മറവിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം
സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് മികച്ച വിജയം നേടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ആര് വരണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുന്നണിക്കുള്ളിൽ സജീവമായ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ്റെ പേരിനൊപ്പം തന്നെ കെ.സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ പേരും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ.സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തുകൊണ്ട് പ്രതികൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അപവാദ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചത്. മെയ് 11 മുതൽ ജൂലൈ 19 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് പ്രതികൾ കെ.സി വേണുഗോപാലിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അപകീർത്തികരവും ആക്ഷേപകരവുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയപരമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളെ ആയുധമാക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ.
വകുപ്പുകൾ കർശനം
പൊതുസമാധാനം തകർക്കുക, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിദ്വേഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് പ്രതികൾ ഇത്തരം പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. കലാപമുണ്ടാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുക, ശല്യപ്പെടുത്തുക, വ്യാജ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ശത്രുത വളർത്തുക തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെയും (ബിഎൻഎസ്) കേരള പൊലീസ് ആക്ടിലെയും വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ആലപ്പുഴ സൈബർ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതികൾക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മുഖംനോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കാനാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം.
തുടർനടപടികൾ ഉടൻ
കെ.സി വേണുഗോപാലിനെതിരെ തുടർച്ചയായി സൈബർ ആക്രമണം നടന്നിട്ടും പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കാര്യമായ നടപടിയുണ്ടാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതും പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തതും. പ്രതികളെക്കുറിച്ചും അവർ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ സഹിതം പൊലീസ് ഇതിനോടകം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിപ്പിക്കുമെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
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രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും, വ്യാജ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
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