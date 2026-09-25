ETV Bharat / state

വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേട്; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ നിയമവിരുദ്ധ നടപടികളിൽ വ്യക്തത വേണമെന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ

കേരളത്തിലെത്തുന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ വോട്ടർ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറയണമെന്നും കെസി വേണുഗോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

KC VENUGOPAL ELECTION COMMISSION വോട്ടർ പട്ടിക ക്രമക്കേട് SIR ISSUE
കെസി വേണുഗോപാൽ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 6:27 PM IST

|

Updated : September 25, 2026 at 7:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം: വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ക്രമക്കേട് നടത്താൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന തരത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിയമവിരുദ്ധ നടപടികൾ നടക്കുന്നതായി കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ ആരോപിച്ചു. നിലമ്പൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പുതിയ വോട്ടർമാരെ ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ഫോം ആറ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ നിയമപരമായും സാങ്കേതികമായും കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കണം നടത്തേണ്ടതെന്ന് വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. വോട്ടർ പട്ടികയുടെ അധികാരം പ്രാദേശികതലത്തിലുള്ള റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർമാർക്കായിരുന്നുവെന്നും, പട്ടികയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ഐടി വിഭാഗത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് മാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

''വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇഷ്‌ടമുള്ളവരുടെ പേരുകൾ മാത്രം ചേർക്കുകയോ നിലവിലുള്ളവരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്ക് വഴിയൊരുക്കും. വോട്ടർ പട്ടികയുടെ അധികാരം പ്രാദേശികതലത്തിലുള്ള റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർമാർക്കായിരുന്നു. പട്ടികയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ഐടി വിഭാഗത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് മാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വേണം,'' ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള ലോക്‌സഭാംഗവുമായ കെസി വേണുഗോപാൽ ആരോപിച്ചു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ നിയമവിരുദ്ധ നടപടികളിൽ വ്യക്തത വേണമെന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

''സമാനതകളില്ലാത്ത വർഗീയ ഭൂകമ്പമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മുന്ന് പേർ അടങ്ങുന്നതാണ് കമ്മീഷൻ. എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ രണ്ട് പേർ ഏകപക്ഷീയ നിലപാടിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ അധികാരം കേന്ദ്രത്തിന് അറിവുള്ളതാണ്. ആരെ വേണമെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള തീരുമാനം ഗ്യാനേഷ്‌ കുമാർ ഒറ്റയ്‌ക്ക് എടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് നിയമ വിരുദ്ധമാണ്,'' കെസി വേണുഗോപാൽ ആരോപിച്ചു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ നടപടികൾക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുമെന്നും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലടക്കം പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമരം തുടരും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ പിൻവലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളത്തിലെത്തുന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ വോട്ടർ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറയണമെന്നും കെസി വേണുഗോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്‌കരണ (SIR) പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധുവും വിവേക് ​​ജോഷിയും ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നതായി 'ദി ഇന്ത്യൻ എക്‌സ്‌പ്രസ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിനും വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

Also Read: ശബരിമല തീർഥാടനം; സുരക്ഷയ്ക്കായി വിപുലമായ പൊലീസ് സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല

Last Updated : September 25, 2026 at 7:02 PM IST

TAGGED:

KC VENUGOPAL
ELECTION COMMISSION
വോട്ടർ പട്ടിക ക്രമക്കേട്
SIR ISSUE
IRREGULARITIES IN THE VOTERS LIST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.