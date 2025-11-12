ETV Bharat / state

ഡൽഹി സ്ഫോടനം; ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് അമിത് ഷാ രാജിവയ്‌ക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്

യുപിഎ അധികാരത്തിലിരുന്ന കാലത്ത് മുംബൈ സ്ഫോടനം നടന്നപ്പോൾ സുരക്ഷയുടെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജിവച്ചിരുന്നുവെന്നും ഓർമപ്പെടുത്തൽ.

KC Venugopal (ETV Bharat)
തിരുവനന്തപുരം: ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ. ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്‌ചയാണ് നടന്നതെന്നും കെസി വേണുഗോപാൽ ആരോപിച്ചു.

"യുപിഎ അധികാരത്തിലിരുന്ന കാലത്ത് മുംബൈ സ്ഫോടനം നടന്നപ്പോൾ, സുരക്ഷയുടെ ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജിവച്ചു. സുരക്ഷാ വീഴ്‌ചയുടെ ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രതിപക്ഷം അമിത് ഷായുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്'' - കെസി വേണുഗോപാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഉത്തരവാദിത്തബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമിത് ഷാ രാജിവയ്ക്കണം. തൻ്റെ കീഴിൽ രാജ്യത്ത് കലാപങ്ങളോ സ്ഫോടനങ്ങളോ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പാർലമെൻ്റിൽ എപ്പോഴും കള്ളം പറയാറുണ്ടെന്നും കെസി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

നമ്മുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പാർലമെൻ്റിൽ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, കലാപങ്ങളില്ല, സ്ഫോടനങ്ങളില്ല എന്ന്. എല്ലായ്‌പ്പോഴും കള്ളം പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺമുന്നിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിന് വളരെ അടുത്താണ് ഈ സ്‌ഫോടനം നടന്നത്. സർക്കാർ വ്യക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്തി രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയും വേണമെന്നും കെസി വേണുഗോപാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും കര്‍ണാടകയിലെ മന്ത്രിയുമായ പ്രിയങ്ക് ഖാര്‍ഗെയും ഡല്‍ഹിയിലെ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെ കുറ്റപ്പെടുത്തി നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സ്വതന്ത്രഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കഴിവുകെട്ട ആഭ്യന്തമന്ത്രിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം അമിത് ഷായെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അമിത് ഷായ്‌ക്കെതിരേ നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്തിനാണ് ഭയക്കുന്നതെന്നും നടപടി സ്വീകരിച്ചാല്‍ ഗുജറാത്തിലെ രഹസ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവരുമെന്നതാണോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭയത്തിന് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തായിരുന്നെങ്കില്‍ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇപ്പോള്‍ രാജിവച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും ഇവിടെ ഇൻ്റലിജന്‍സ് പരാജയപ്പെട്ടെന്നും അതിനാല്‍ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എത്രയുംവേഗം രാജിവയ്ക്ക‌ണമെന്നും പ്രിയങ്ക് ഖാര്‍ഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

നവംബർ 10നാണ് ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 20 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തത്. ജെയ്‌ഷെ-ഇ-മുഹമ്മദ്, അൻസാർ ഗസ്‌വത് ഉൽ ഹിന്ദ് എന്നിവയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന "വൈറ്റ് കോളർ ഭീകര സംഘടന" ഫരീദാബാദിലും ഹരിയാനയിലും അറസ്റ്റിലായി ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഡൽഹി സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

കേസിൽ ഫരീദാബാദിലെ അൽ-ഫലാഹ് സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ അളവിൽ സ്‌ഫോടകവസ്‌തുക്കളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്‌ഫോടനത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

ജമ്മു കശ്‌മീർ, ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദ്, ഉത്തർപ്രദേശിലെ സഹാറൻപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്‌ടർമാർ, സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സംശയിക്കുന്ന ഡോ ഉമർ നബി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം മുതൽ ജമ്മു കശ്‌മീർ പൊലീസിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.

