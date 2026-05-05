തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം: വർഗീയത ഇളക്കിവിടാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകിയത് കനത്ത തിരിച്ചടിയെന്ന് കെ.സി വേണുഗോപാൽ

കെ.സി വേണുഗോപാൽ മാധ്യമങ്ങളോട്
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 5, 2026 at 9:04 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: വർഗീയത ഇളക്കിവിടാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് ജനം നൽകിയത് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണെന്ന് സംഘടനാചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി വേണുഗോപാൽ. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രാജ്യത്ത് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യാനാണ് ചിലർ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചത്. ജനങ്ങൾ ഇവർക്ക് ശക്തമായ മറുപടി നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നത് മതേതരത്വത്തിലാണെന്ന് ഈ വിധിയെഴുത്ത് അടിവരയിടുന്നു.

മതനിരപേക്ഷതയുടെ വിജയം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ജനങ്ങളെ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വലിയ ഗൂഢാലോചന നടന്നു. സ്ഥാനാർഥികളും ചില നേതാക്കളും ഇതിനായി വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ പതിവാക്കി. ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ രാജ്യത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു.

വിദ്വേഷ പ്രചാരണം നടത്തി വോട്ട് നേടാമെന്നത് ചിലരുടെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശിലയായ മതനിരപേക്ഷത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ വോട്ടർമാർ ഒന്നടങ്കം തയാറായി. വർഗീയവത്കരണം നാടിന് ആപത്താണെന്ന് സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് വലിയ ജനവിധിയിൽ കണ്ടത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് വർഗീയ ശക്തികളെ ജനാധിപത്യരീതിയിൽ തന്നെ ജനങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഭരണഘടനാമൂല്യങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഈ മുന്നേറ്റം വലിയൊരു താക്കീതാണ് നൽകുന്നത്.

ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ
വികസനവും പുരോഗതിയുമാണ് സാധാരണക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയമല്ല. ജനങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മയും വിലക്കയറ്റവും പോലുള്ള അതിരൂക്ഷമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ഭരണകൂടം വർഗീയതയെ കൂട്ടുപിടിച്ചത്. ഈ തന്ത്രം പക്ഷേ വിലപ്പോയില്ല. പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും അനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആശ്വാസ പദ്ധതികളാണ്.

ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന താത്കാലിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോലും പരിഹാരം കാണുന്നതിൽ ഭരണാധികാരികൾ പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടു. ഈ ഭരണപരാജയം മറച്ചുവയ്ക്കാനാണ് ഭരണകൂടം മതങ്ങളെ പരസ്പരം തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയത്. വർഗീയ കലാപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് അധികാരം നിലനിർത്താമെന്ന മോഹത്തിനേറ്റ കനത്ത പ്രഹരമാണ് ജനം നൽകിയത്. ഇതിനുള്ള കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം.

രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഉൾപ്പെടെ കർഷകരും തൊഴിലാളികളും നടത്തിയ സമാനതകളില്ലാത്ത പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ നിരന്തര ശ്രമങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ വലിയ പിന്തുണ നൽകിയെന്നും കെ.സി വേണുഗോപാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തുടർപോരാട്ടം ശക്തമാക്കും
ഫാഷിസ്റ്റ് നിലപാടുകൾക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന പോരാട്ടം വരും നാളുകളിലും കൂടുതൽ കരുത്തോടെ തുടരും. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് പാർട്ടിയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടക്കം കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടികൾക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്. സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരു നീക്കത്തെയും പാർട്ടി ശക്തമായി ചെറുത്തുതോൽപിക്കും. ഇതിനായി എല്ലാ മതേതര വിശ്വാസികളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം.

രാജ്യത്ത് സമാധാനവും ഐക്യവും നിലനിർത്തേണ്ടത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറെ അനിവാര്യമാണ്. ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ കോൺഗ്രസ് തെരുവിലിറങ്ങും. പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചത് ജനങ്ങളുടെ ഈ കടുത്ത രോഷമാണ്. വർഗീയ ശക്തികളെ എന്നന്നേക്കുമായി വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ ഇത്തരം ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ നോക്കുന്നവർക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകിയ ശക്തമായ പ്രതികരണമാണ് ഈ വലിയ തിരിച്ചടിയെന്നും കെ.സി വേണുഗോപാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അത്യന്തം ഗൗരവമുള്ള ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷം എക്കാലവും കൃത്യമായതും യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാത്തതുമായ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കുന്ന നയങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

