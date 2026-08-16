'വന്ദേമാതരം ബിജെപിക്ക് രാഷ്ട്രീയായുധം, കോൺഗ്രസിന് വൈകാരികം'; കെ സി വേണുഗോപാൽ
സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ എഐസിസി ആസ്ഥാനത്തുണ്ടായത് ചില ആശയവിനിമയ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും വന്ദേമാതരത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ടെന്നും എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ.
Published : August 16, 2026 at 4:01 PM IST|
Updated : August 16, 2026 at 8:16 PM IST
കൊല്ലം: വന്ദേമാതരവും സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുമെല്ലാം ബിജെപി കേവലം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുകയാണെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ. വന്ദേമാതരവും സ്വാതന്ത്ര്യസമരവും ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ വിഷയമല്ല, മറിച്ച് വൈകാരികമായ വിഷയമാണെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായ വന്ദേമാതര വിവാദത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ എഐസിസി ആസ്ഥാനത്തുണ്ടായത് ചില ആശയവിനിമയ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ്. വന്ദേമാതരത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ടെന്നും അത് വഴിയെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാകുമെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. വന്ദേമാതരം ബിൽ വിഭാഗീയ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ ബിൽ ബിജെപി പാസാക്കിയെടുത്തത്. വന്ദേമാതരത്തെയും ദേശീയ ഗാനത്തെയും പൂർണമായി ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് കോൺഗ്രസുകാർ.
രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി സുരക്ഷയിൽ കേന്ദ്രം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ മൗനം പാലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഭൂമിയുടെ വിഷയം പരിഹരിക്കുക. ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണ് ചൈന കൊണ്ടുപോയികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ചൈന പിടിച്ചെടുത്ത ഭൂമി ആദ്യം തിരിച്ചെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിപ്രധാനമായ വിഷയങ്ങളാണ് ആദ്യം പാർലമെന്റിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആദ്യം ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ.
വന്ദേമാതരത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് വ്യക്തമായ നിലപാട് ഉണ്ട്. അത് വഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കെപിസിസി പുനസംഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കെ പി സി സി പുനസംഘടന നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ ആണ് വേണ്ടതെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് മാറാൻ സന്നദ്ധ പ്രകടിപ്പിച്ചിണ്ടുണ്ടെന്നും അനുയോജ്യമായ സമയം ആകുമ്പോൾ പുനസംഘടന നടപടികൾ പൂർത്തിയാകും.
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കൂടാതെ വിവിധ ബോർഡുകളിലെയും കോർപ്പറേഷനുകളിലെയും പുനസംഘടന പാർട്ടി വളരെ ഗൗരവമായിത്തന്നെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പി സി ജോർജിന്റെ ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിനും അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇത് പണ്ടേ കോൺഗ്രസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ കാര്യമാണെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പണം മാത്രം കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ജയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കോണ്ഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന കർണാടക ഒഴികെ കേരളമടക്കം വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപിച്ചിരുന്നില്ല. കർണാടകയിൽ പൂർണമായും ഗീതം ആലപിക്കുകയായിരുന്നു. മത്രവുമല്ല വന്ദേമാതരത്തെ അപമാനിച്ചാൽ ജയിൽ ശിക്ഷ എന്ന ബില്ലിനെ അടക്കം കോണ്ഗ്രസ് പാർലമെൻ്റി ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപച്ചത്.
ദേശിയ ഗീതത്തിൻ്റെ ആദ്യ വരികള് പാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള് തന്നെ സോണിയ ഗാന്ധിയും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും പരസ്പരം മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. ശേഷം ആലാപനം നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പാട്ട് പൂർണമായും പാടുകയായിരുന്നു. വന്ദേമാതരം ബിൽ പാർലമെൻ്റിൽ വന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നതാണ് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ വിഭജനത്തിന് വന്ദേമാതരം ബിൽ കാരണമാകുമെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് അവകാശപ്പെട്ടത്. കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്ദേമാതരം ആലാപനത്തിൽ നിശിതമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിനിടെയാണ് എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് വന്ദേമാതരം പൂർണമായി ആലപിച്ചത്.
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