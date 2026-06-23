മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ അഹങ്കാരി പദപ്രയോഗം: 'പ്രോട്ടോക്കോള് എല്ലാവരും പാലിക്കണം'; സുകുമാരൻ നായരോട് ഗണേഷ് കുമാർ
സതീശൻ ഏത് പാർട്ടിയിൽ പെട്ടയാളായാലും നിലവിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും അതിനാൽ ആവശ്യമായ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മര്യാദയാണെന്നും ഗണേഷ് കുമാർ.
By PTI
Published : June 23, 2026 at 8:43 PM IST
എറണാകുളം: എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർക്കെതിരെ കേരള കോൺഗ്രസ് (ബി) നേതാവ് കെബി ഗണേഷ് കുമാർ. ജി സുകുമാരൻ നായർ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശത്തിലാണ് ഗണേഷ് കുമാർ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് അർഹമായ ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറണമെന്ന് അദ്ദേഹം സുകുമാരൻ നായരോട് പറഞ്ഞു.
അടുത്തിടെ സുകുമാരൻ നായർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്ന് രണ്ട് തവണ അപ്പോയ്ന്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തനിക്ക് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു. സതീശനെ അഹങ്കാരിയെന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഈ പ്രയോഗത്തിനെതിരെയാണ് ഗണേഷ് കുമാർ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.
പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കണം: മുഖ്യമന്ത്രിയെ അഹങ്കാരി എന്ന വിശേഷിപ്പിച്ച സുകുമാരൻ നായരുടെ വാക്കുകളെ അനാദരവോടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഏത് സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
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സതീശൻ ഏത് പാർട്ടിയിൽ പെട്ടയാളായാലും നിലവിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും അതിനാൽ ആവശ്യമായ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മര്യാദയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അന്തസിനും മാന്യതയ്ക്കും യോജിച്ചതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സുകുമാരൻ നായരുടെ പ്രസ്താവനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച ഗണേഷ് കുമാർ മുഖ്യമന്ത്രി തിരക്കുള്ള ആളാണെന്നും നിയമനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ പ്രായോഗിക പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകാമെന്നും പറഞ്ഞു. 25 വർഷത്തിലേറെയായി തനിക്ക് സതീശനെ അടുത്തറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഗണേഷ് കുമാർ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന് അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ അപമാനകരമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോഴും താൻ സമാനമായി എതിർത്തിരുന്നുവെന്നും അതേ നിലപാട് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആരോടെങ്കിലും ഉള്ള താത്പര്യമോ, അല്ലെങ്കിൽ വിദേഷ്വമോ കൊണ്ടോ അല്ല. അത് ചില ഭരണഘടനാപരമായ പ്രോട്ടോക്കോളാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾക്കിടയിലെ പരാമർശങ്ങൾ
കാലാവധി പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായരെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലേക്ക് വീണ്ടും നിയമിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ പരാമർശം എന്നത് ഇവർക്കിടയിലെ അഭിപ്രായ ഭിന്നത തുറന്നുകാട്ടുന്നതാണ്.
ഗണേഷ് കുമാർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പത്തനാപുരം താലൂക്ക് യൂണിയൻ കമ്മിറ്റിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളും രാജിവച്ചിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹവും സംഘടനയും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത രൂക്ഷമായിരുന്നു. കമ്മിറ്റിയിലെ 18 അംഗങ്ങളിൽ 12 പേരുടെ പിന്തുണ തനിക്ക് ലഭിച്ചൂവെന്ന് കുമാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ട് പകരം ഒരു അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതിനിടയിൽ എൻഎസ്എസ് ബോർഡിലെ കുമാറിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചുവെന്നും പുതിയ ബോർഡിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ ഭിന്നതകൾക്കിടയിലാണ് വീണ്ടും എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ ഗണേഷ് കുമാർ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.
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