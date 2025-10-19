ETV Bharat / state

ഒന്നിലധികം ഹോസ്റ്റലുകളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി? കഴക്കൂട്ടത്തെ ബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതിയെ മധുരയിൽനിന്ന് പിടികൂടി

കഴക്കൂട്ടം അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് പ്രതിയെ മധുരയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത്

തിരുവനന്തപുരം: കഴക്കൂട്ടത്ത് ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ കയറി പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ മധുരയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയെന്ന് കഴക്കൂട്ടം പൊലീസ്. അതേ സമയം പ്രതിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് പുറത്തു വിടുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സി സി ടി വി കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. സമീപത്തെ മറ്റൊരു ഹോസ്റ്റലിൽ കയറി അന്തേവാസിയുടെ പേഴ്സ് മോഷ്ടിച്ചതും ഇയാളാണെന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.

കഴക്കൂട്ടം അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് പ്രതിയെ മധുരയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത്. സമീപത്തെ ഹോസ്റ്റലിൽ നടന്ന മോഷണത്തിലും ഇയാൾക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം സ്ഥിരീകരിക്കും. നിലവിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പ്രതിയുമായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ഇവർ കഴക്കൂട്ടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇന്നുതന്നെ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് നീക്കം.

കഴക്കൂട്ടം വാർഡ് പ്രദേശത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന അതിക്രമത്തിന് പിന്നിൽ പുറത്തുനിന്നും എത്തുന്നവർ ആണെന്ന് മുൻ കഴക്കൂട്ടം കൗൺസിലർ എൽ എസ് കവിത ഇ ടി വി ഭാരതിനോട്‌ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. മുൻപും സമാനമായ കേസിൽ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെയായിരുന്നു പിടികൂടിയത്. മേഖലയിൽ പൊലീസ് പെട്രോളിങ് ശക്തമാക്കണമെന്നും പിങ്ക് പൊലീസിന്‍റെ സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർക്കിടയിലും ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്.

സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ അജ്ഞാതനായ ഒരാളെ ഹോസ്റ്റലിന് സമീപം കണ്ടതാണ് നിർണായകമായത്. വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു (ഒക്ടോബർ 16) കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം. യുവതി താമസിക്കുന്ന കഴക്കൂട്ടത്തെ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ കടന്നു കയറിയാണ് അജ്ഞാതൻ ബലാത്സംഗ ശ്രമം നടത്തിയത്. മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചു വന്നിരുന്ന പെൺകുട്ടി ഐ ടി ജീവനക്കാരിയാണ്. ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഇവർ ഞെട്ടി ഉണർന്നപ്പോൾ പ്രതി ഇറങ്ങി ഓടി. രാത്രിയിലുണ്ടായ ഭയം കാരണം ഉടന്‍ തന്നെ പുറത്തുപറയാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന യുവതി, രാവിലെ ഹോസ്റ്റല്‍ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ച ശേഷം കഴക്കൂട്ടം പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ ശേഷമായിരുന്നു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഐടി മേഖലയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായ കഴക്കൂട്ടത്ത് ഇത്തരമൊരു സംഭവം നടന്നത്, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. പ്രതിയെ മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി. സംഭവം നടന്ന ദിവസം രാത്രി തന്നെ ഇയാൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നതായാണ് സൂചന.

