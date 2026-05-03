കഴക്കൂട്ടം ആര് പിടിക്കും? കടകംപള്ളിക്ക് ചെക്ക് മേറ്റായി വി മുരളീധരൻ

പൊതുവേ ഒരു വലതുപക്ഷ ആഭിമുഖ്യമുള്ള മണ്ഡലമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കഴക്കൂട്ടം തെരഞ്ഞെടുത്തയച്ചവരില്‍ ഇടതു പക്ഷത്തെ കരുത്തരുമുണ്ട്...

Kazhakkoottam Candidates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 7:01 PM IST

കേരളത്തിന്‍റെ ഐടി തലസ്ഥാനമാണ് കഴക്കൂട്ടം. ടെക്നോപാര്‍ക്ക് അടക്കം അഭിമാനത്തോടെ തലയുയര്‍ത്തി നില്‍ക്കുന്ന വിവര വിജ്ഞാന വ്യവസായങ്ങളുടെ ഭൂമിക. കഴക്കൂട്ടത്തിന്‍റെ മനസ്സ് ആധുനിക കേരളത്തിന്‍റെ മനസ്സാണെന്നാണ് പൊതുവേ ധാരണ. കഴക്കൂട്ടം നിയമ സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടര്‍മാരും എന്നും മാറ്റങ്ങള്‍ക്കും പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കും മടിക്കാത്തവരാണ്. പൊതുവേ ഒരു വലതുപക്ഷ ആഭിമുഖ്യമുള്ള മണ്ഡലമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കഴക്കൂട്ടം തെരഞ്ഞെടുത്തയച്ചവരില്‍ ഇടതു പക്ഷത്തെ കരുത്തരുമുണ്ട്. എ കെ ആന്‍റണിയും എം എം ഹസ്സനും തലേക്കുന്നില്‍ ബഷീറും എം എ വാഹിദുമൊക്കെ കോണ്‍ഗ്രസ് ടിക്കറ്റില്‍ ജയിച്ചു വന്ന മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നു തന്നെ സിപിഎമ്മില്‍ അതി ശക്തനായിരുന്ന കാലത്ത് എം വി രാഘവനും പിന്നീട് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും ജയിച്ചു വന്നു.

കാലപ്രവാഹത്തിനിടെ കഴക്കൂട്ടത്തിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവവും ഏറെ മാറി. ഇത്തവണ കഴക്കൂട്ടത്തെ വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് 29804 പേരാണ്. 2021 ല്‍ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ കഴക്കൂട്ടത്ത് നേടിയ ഭൂരിപക്ഷം 23497 വോട്ടിന്‍റേതായിരുന്നു. ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിക്ക് കഴക്കൂട്ടത്ത് ലീഡ് 10842 വോട്ട്. 2025 ഡിസംബറില്‍ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതു മുന്നണിയുടെ ലീഡ് 1909 വോട്ട്. 2021 ല്‍194365 വോട്ടര്‍മാരുണ്ടായിരുന്ന കഴക്കൂട്ടത്ത് ഇത്തവണ 164561 വോട്ടര്‍മാര്‍ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

അതില്‍ ഇത്തവണ നടന്നത് 78.62 ശതമാനം പോളിങ്ങാണ്. 2016 ല്‍ 7347 വോട്ടിനാണ് കടകം പള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ ബിജെപിയിലെ വി മുരളീധരനെ തോല്‍പ്പിച്ചത്. 2021 ല്‍ വി മുരളീധരന്‍ മാറി ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി എത്തിയപ്പോള്‍ കടകംപള്ളിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം 23497 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ഇത്തവണ വി മുരളീധരന്‍ തന്നെ വീണ്ടും കടകം പള്ളിയുടെ എതിരാളിയായി എത്തുമ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ശരത് ചന്ദ്ര പ്രസാദിലൂടെ ശക്തമായ മല്‍സരം നല്‍കുന്നു. ശക്തമായ ത്രികോണപ്പോരില്‍ ആര് കഴക്കൂട്ടം കടക്കുമെന്നതാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്.

ചില വോട്ടു കണക്കുകള്‍ ഈ മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ പ്രസക്തമാണ്. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും ശശി തരൂരും ഏറ്റുമുട്ടിയ തീപാറും ലോക്‌സഭാ പോരാട്ടത്തില്‍ കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തില്‍ ബിജെപിക്കായിരുന്നു 10842 വോട്ടിന്‍റെ മേധാവിത്തം. 2019 ലെ 45479 ല്‍ നിന്ന് ബിജെപി വോട്ടുകള്‍ 50444 ല്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വോട്ടുകള്‍ 39602 മാത്രമായിരുന്നു. ഇടതു മുന്നണി പിടിച്ചതാകട്ടെ 34382 വോട്ടും.

2011 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജെ ആര്‍ പത്മ കുമാര്‍ മല്‍സരിച്ചപ്പോള്‍ കിട്ടിയ 7508 വോട്ടില്‍ നിന്ന് 2016 ലെ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വി മുരളീധരന്‍ 42732 ലേക്ക് ബിജെപിയുടെ വോട്ട് നേട്ടം ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. 2021 ലേക്കെത്തുമ്പോള്‍ ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് പിടിക്കാനായത് 40193 വോട്ടുകളായിരുന്നു. 2011 ല്‍ 50787 വോട്ട് പിടിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് കഴക്കൂട്ടത്ത് 2016 ല്‍ 38602 വോട്ടിലേക്കും 2021 ല്‍ 33995 വോട്ടിലേക്കും ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു. വര്‍ഷങ്ങളായി കഴക്കൂട്ടത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവൃത്തിക്കുന്ന വി മുരളീധരന്‍ ഈ കണക്കുകളിലാണ് പ്രതീക്ഷയര്‍പ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തില്‍ താമര വിരിയുന്ന മണ്ഡലമായി ബിജെപി കഴക്കൂട്ടത്തെ എണ്ണുന്നു. ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസും കഴക്കൂട്ടത്ത് കടകംപള്ളിക്കെതിരെ ആയുധമാക്കിയിരുന്നു.

