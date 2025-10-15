'പ്രായം വെറുമൊരു നമ്പർ മാത്രമല്ലേ മോനേ'; അവശത മറന്ന് ഡാൻസ് വൈബുമായി മുത്തശ്ശിമാര്‍

ETV Bharat / state

ഒരു വയോജന സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് ആണ് കയ്യൂർ-ചീമേനി എന്നും വയോജങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരവധി പരിപാടികൾ പഞ്ചായത്ത് നടത്തി വരുന്നുണ്ടെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് അജിത് കുമാർ

കയ്യൂർ-ചീമേനി പഞ്ചായത്ത് സംഘിപ്പിച്ച വയോജന മേളയില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
കാസർകോട്: "നിൻമിഴികളില്‍ അഞ്ജനമെഴുതാം ഞാൻ" എന്ന ഗാനം വേദിയിൽ ഉയർന്നതോടെ ആവേശത്തോടെ വെറൈറ്റി സ്റ്റെപ്പുകളുമായി മുത്തശ്ശന്‍മാരും മുത്തശ്ശിമാരും രംഗത്തെത്തി. പിന്നെ പ്രായത്തിൻ്റെ അതിര്‍ വരമ്പുകള്‍ മറന്നുള്ള നൃത്തം. കയ്യൂർ-ചീമേനി പഞ്ചായത്തും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച വയോജന മേളയാണ് ഈ മുത്തശ്ശിമാർക്കും മുത്തശ്ശന്മാർക്കും സ്നേഹാഘോഷ വേദിയായി മാറിയത്.

മനസ്സുനിറഞ്ഞ് നൃത്തം ചെയ്തപ്പോള്‍ പ്രായത്തിൻ്റെ അവശതകളെല്ലാം ഇവര്‍ മറന്നുപോയി. ഈ പ്രായത്തിലും ഡാൻസ് വഴങ്ങുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ 'പ്രായം വെറുമൊരു നമ്പർ മാത്രമല്ലേ മോനേ' എന്നായിരുന്നു മുതിർന്നവരുടെ മറുപടി. 60 വയസ്സുമുതൽ 80 വയസ്സുവരെയുള്ളവരാണ് മേളയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തത്. ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരവസരത്തിനൊപ്പം പാട്ടും കൂടി അയപ്പോള്‍ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്‍മാരെല്ലാം ന്യൂജനറേഷന്‍ കുട്ടികളായി മാറുകയായിരുന്നു. കണ്ടുനിന്നവരും അറിയാതെ ഇവരുടെ താളത്തിനൊത്ത് ചുവടുവെച്ചു.

കയ്യൂർ-ചീമേനി പഞ്ചായത്ത് സംഘിപ്പിച്ച വയോജന മേളയില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)

തലയിൽ ഷാളൊക്കെ കെട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൂപ്പന്മാരുടെ ഡാൻസ്. അതിനെ മറികടക്കാനെന്നവണ്ണം വെറൈറ്റി സ്റ്റെപ്പുകളുമായി അമ്മൂമ്മമാരും രംഗത്തെത്തി. ഇതോടെ വയോജനമേള മറ്റൊരു തലത്തിലേക്കെത്തുകയായിരുന്നു.

പഞ്ചായത്തിലെ തന്നെ മറ്റൊരു വാർഡിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലാകട്ടെ പ്രധാന ഐറ്റം ഒപ്പനയായിരുന്നു. മാപ്പിളപ്പാട്ടിനൊപ്പം മണവാട്ടിയെ സാക്ഷിയാക്കി അമ്മുമ്മമ്മാർ ചുവടു വെച്ചു. അതിനിടയിൽ മറ്റൊരു മുത്തശ്ശിയുടെ മാപ്പിളപ്പാട്ടും ഏറെ ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റി. ഒപ്പന വേഷത്തിൽ തന്നെ മുത്തശ്ശി പാട്ട് ഗംഭീരമാക്കി.

ഇതിനോടകം തന്നെ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിലായി വയോജന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ചിരിച്ചും കളിച്ചും പ്രായമായതിൻ്റെ തളർച്ചയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും വയോജന മേളയിൽ ഒത്തുകൂടിയത്. കണ്ടുനിന്ന ആളുകളുടെ പ്രോത്സാഹനം കൂടിയായതോടെ വയോജന മേള കേങ്കേമമായി. ജീവനക്കാരും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കാളികളായി.

ഒരു വയോജന സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് ആണ് ഇതെന്നും വയോജങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരവധി പരിപാടികൾ പഞ്ചായത്ത് നടത്തി വരുന്നുണ്ടെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് അജിത് കുമാർ പറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്തിലെ 16 വാർഡുകളിൽ 15 എണ്ണത്തിലും ഇത്തരം പരിപാടികൾ നടന്നു. ഓരോ വാർഡിലും 150 ഓളം വയോജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. പരിപാടി കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് അവർക്ക്. അവരുടെ മക്കളും പേര കുട്ടികളും പരിപാടികൾ കാണാൻ എത്താറുണ്ട്.16-ാ മത്തെ വാർഡിലെ പരിപാടികൾ അടുത്ത ദിവസം നടക്കുമെന്നും അജിത് കുമാർ പറഞ്ഞു.

എല്ലാവർഷവും ഒക്ടോബർ മാസമാണ് വയോജന ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. വാർധക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർധിപ്പിക്കാനും, വയോജനങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാനും അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. 1990 ഡിസംബർ 14-ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയാണ് ഈ ദിനം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചത്.

