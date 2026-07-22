കായംകുളം നഗരസഭ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഉന്തും തള്ളും; ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർക്ക് പരിക്ക്
രണ്ടാം വാർഡിലെ അംഗനവാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിനിടെ ഉണ്ടായ വാക്കേറ്റമാണ് പിന്നീട് ഉന്തും തള്ളിലും കൈയാങ്കളിയിലും കലാശിച്ചത്.
Published : July 22, 2026 at 4:23 PM IST
ആലപ്പുഴ: കായംകുളം നഗരസഭാ കൗൺസിൽ യോഗത്തിനിടെ എൽ ഡി എഫ് - യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. സംഘർഷത്തിൽ നഗരസഭ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. രണ്ടാം വാർഡിലെ അംഗനവാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിനിടെ ഉണ്ടായ വാക്കേറ്റമാണ് പിന്നീട് ഉന്തും തള്ളിലും കൈയാങ്കളിയിലും കലാശിച്ചത്.
സംഘർഷത്തിനിടെ നഗരസഭ ചെയർമാൻ ശരത് ലാൽ ബല്ലാരി ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവർ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണെന്ന് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഇരുപക്ഷവും പരസ്പരം ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി. കൗൺസിൽ യോഗത്തിനിടെ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ എൽ ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ മർദിച്ചെന്നാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ആരോപണം.
അതേസമയം യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങളാണ് ചെയർമാനെ തള്ളിയിട്ട് സംഘർഷത്തിന് തുടക്കമിട്ടതെന്നാണ് എൽ ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നഗരസഭാ ഓഫീസിൽ നേരിയ സംഘർഷാവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടു. കൗൺസിൽ യോഗം തടസപ്പെടുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റ് അംഗങ്ങളും ഇടപെട്ട് സ്ഥിതി നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ ഇരുവിഭാഗവും പരാതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നഗരസഭാ ഭരണസമിതിയിലും പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും വിഷയത്തെ ചൊല്ലി കടുത്ത വിവാദം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്.
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