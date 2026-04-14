കായംകുളത്ത് യുവതിക്ക് നേരെ അതിക്രമം: സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ
അന്വേഷണം നടത്തി 15 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആലപ്പുഴ ജില്ല പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ
Published : April 14, 2026 at 1:05 PM IST
ആലപ്പുഴ: കായംകുളത്ത് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട കമ്മിഷൻ, വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി 15 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആലപ്പുഴ ജില്ല പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകി. വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി നേതാവായ സിനിൽ സബാദാണ് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി. ഇയാൾ നിലവിൽ ഒളിവിലാണ്.
അന്വേഷണം ഡിവൈഎസ്പിക്ക്
കേസിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് അന്വേഷണ ചുമതല കായംകുളം ഡിവൈഎസ്പിക്ക് കൈമാറി. നേരത്തെ കായംകുളം എസ്ഐയാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഏൽപിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നടപടികളിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായോ എന്നതും വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിടാവുന്ന വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണവും പൊലീസിനെതിരെ ഉയർന്നിരുന്നു. പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ വൈകുന്നതിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് വ്യാപക പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നിരുന്നു. ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിക്കായി പൊലീസ് ഊർജിതമായ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും
പീഡനത്തിന് ഇരയായ യുവതിയുടെ രഹസ്യമൊഴി ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തും. ഇതിനായി ആലപ്പുഴ സിജെഎം കോടതി മാവേലിക്കര മജിസ്ട്രേറ്റിന് പ്രത്യേക നിർദേശം നൽകി. യുവതിയുടെ ആരോഗ്യനില പരിഗണിച്ച് മൊഴിയെടുക്കുന്ന സ്ഥലവും സമയവും തീരുമാനിക്കും. യുവതിക്ക് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ അവരുടെ താമസസ്ഥലത്തോ ആശുപത്രിയിലോ നേരിട്ടെത്തി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം. ഇതിന് പുറമെ അന്വേഷണ സംഘവും യുവതിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വിശദമായ മൊഴിയെടുക്കും. മുൻപ് നൽകിയ മൊഴിയിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനും വിട്ടുപോയ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താനുമാണിത്.
ഭീഷണിയും വാഗ്ദാനങ്ങളും
കേസ് പിൻവലിക്കാനും ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനും യുവതിക്ക് മേൽ കടുത്ത സമ്മർദമുള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പ്രതി സിനിൽ സബാദും ഇയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും യുവതിയെ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായാണ് പുതിയ വിവരം. പരാതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ വൻ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായും ആരോപണമുണ്ട്. ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുവതിക്ക് ആവശ്യമായ പൊലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന യുവതിക്ക് എല്ലാവിധ നിയമസഹായവും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിയെ എത്രയും വേഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ശക്തമായിരിക്കുന്നത്.
യുവതിക്ക് നേരെ നടന്ന അതിക്രമം സമൂഹത്തിൽ വലിയ നടുക്കമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് നിസ്സഹായവസ്ഥയിലായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേരെയാണ് ഇത്തരമൊരു ക്രൂരത അരങ്ങേറിയത് എന്നത് സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന സംശയവും ശക്തമാണ്. ഇത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. എന്നാൽ പൊലീസ് ഈ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
മുഖം നോക്കാതെയുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സിനിൽ സബാദിനെതിരെ സമാനമായ മറ്റ് പരാതികൾ ഉണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ്റെ ഇടപെടൽ കൂടിയായതോടെ പൊലീസിന് മേൽ കടുത്ത സമ്മർദമാണുള്ളത്. കേസിൻ്റെ നാൾവഴികൾ കമ്മിഷൻ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തും.
