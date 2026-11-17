രണ്ട് മണിക്കൂർ നിരാശ, പിന്നെ ഉഗ്രൻ കൊത്ത്! ഷിറിയ പുഴയിൽ ആദ്യ മത്സരത്തില് കൗസറിന് അടിച്ചത് ഭാഗ്യ ചെമ്പല്ലി
ആദ്യമായി ചൂണ്ടയിടൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കൗസർ അഹമ്മദിന് കിട്ടിയത് വമ്പൻ ചെമ്പല്ലി (സ്നാപ്പർ). അതിനു കിട്ടിയതോ 40,000 രൂപ.
Published : November 17, 2026 at 7:39 PM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ
കാസർകോട്: 'രണ്ടു മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് ചൂണ്ടയിൽ എന്തോ കൊത്തിയത് പോലെ തോന്നിയത്. വലിച്ചപ്പോൾ ഉഗ്രൻ ഒരു ചെമ്പല്ലി മീൻ. സമ്മാനത്തിനേക്കാൾ മീൻ കിട്ടിയ സന്തോഷം വളരെ വലുതായിരുന്നുവെന്ന്' കൗസർ പറഞ്ഞു. ആദ്യമായി ചൂണ്ടയിടൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കൗസർ അഹമ്മദിന് കിട്ടിയത് വമ്പൻ ചെമ്പല്ലി (സ്നാപ്പർ). അതിനു കിട്ടിയതോ 40,000 രൂപ.
920 ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ചെമ്പല്ലിയാണ് കൗസറിൻ്റെ ചൂണ്ടയിൽ കുരുങ്ങിയത്. ആരിക്കാടി ഷിറിയ പുഴയോരത്ത് ദേശീയ ചൂണ്ടയിടൽ ചാംപ്യൻഷിപ്പിലാണ് കൗസറിൻ്റെ ചൂണ്ടയിൽ ചെമ്പല്ലി കുരുങ്ങിയത്. ചൂണ്ടയിടലിൽ അത്ര വൈദഗ്ധ്യം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കൗസറിന് മത്സരിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ മത്സരത്തിന് പേര് നൽകി. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ചൂണ്ടയിടൽ വിദഗ്ധരായ നിരവധിപേർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരിന്നു. മത്സരം ആരംഭിച്ച് ആദ്യത്തെ രണ്ടു മണിക്കൂർ നിരാശയായിരുന്നു ഫലമെന്ന് കൗസർ അഹമ്മദ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു.
പിന്നീട് സമ്മാനം തനിക്ക് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരട്ടി സന്തോഷമായി. ചൂണ്ടയിടാൻ ഇടക്ക് പോകാറുണ്ടെങ്കിലും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നക്കുന്നതും ഇത്ര വലിയ മീൻ ലഭിക്കുന്നതും ആദ്യമാണ്. കിട്ടിയ സമ്മാന തുകകൊണ്ട് കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഉണ്ടെന്നും കൗസർ പറഞ്ഞു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി 71 പേരാണ് മത്സരിക്കാൻ എത്തിയത്.
വിനോദ സഞ്ചാര സാധ്യതകൾക്ക് തുടക്കം
ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ കാസർകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, കുമ്പള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ഇന്ത്യ ടൂറിസം എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇതാദ്യമായാണ് ജില്ലയിൽ ദേശീയ ചൂണ്ടയിടൽ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ കാസർകോടിന്റെ പുഴയോരങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. കാസർകോട് എംപി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മത്സരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
പുഴകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ ദേശീയതലത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക കൂടിയായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. സാധാരണ ചൂണ്ടയിടലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കൃത്രിമ ഇരകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലൂർ കാസ്റ്റിംഗ് രീതിയിലായിരുന്നു മത്സരം. പിടിക്കുന്ന മീനുകളെ അളന്ന് തൂക്കം രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം തിരികെ പുഴയിലേക്ക് വിടുന്നതിനും പ്രോത്സാഹനം നൽകി. ഇതോടെ ഷിറിയ പുഴയുടെ വിനോദ സഞ്ചാര സാധ്യതകൾക്ക് കൂടിയാണ് തുടക്കമായത്.
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പുഴയോരത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിഭംഗിയും ജൈവവൈവിധ്യവും മത്സ്യസമ്പത്തും പ്രാദേശിക ജീവിതരീതികളും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് നേരിൽ അനുഭവിക്കാനായി. പ്രാദേശിക ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലും ഉപജീവന അവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ പുഴയോര ടൂറിസം വികസിപ്പിക്കാനും പരിപാടിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വിനോദ സഞ്ചാര വികസനം സാധ്യമാക്കുന്നതിൻ്റെ മാതൃകയാകാനും ഷിറിയയിലെ ആംഗ്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് കഴിയുമെന്നാണ് സംഘാടകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
ദേശീയ തലത്തിൽ നിന്നെത്തിയ ആംഗ്ലർമാരുടെ സാന്നിധ്യവും ജന പങ്കാളിത്തവും ഷിറിയ പുഴയെ പുതിയൊരു ടൂറിസം സാധ്യതയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടി. കുമ്പള ഷിറിയ പുഴയോരത്ത് ചൂണ്ടയിട്ട മത്സരം അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കായിക വിനോദ പരിപാടി മാത്രമല്ല, കാസർകോടിൻ്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും പുഴയോര സംസ്കാരവും ദേശീയതലത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ടൂറിസം സംരംഭം കൂടിയായി മാറി. മുഹമ്മദ് നിസാർ ആരിക്കാടി, അഫ്സൽ നെല്ലിക്കുന്ന് എന്നിവർ രണ്ട്, മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തി.
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