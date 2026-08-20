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വിദ്യാർഥിനിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പാലക്കാട് കഥകളി അധ്യാപകനെതിരെ പോക്സോ കേസ്

കല്ലേക്കുളങ്ങര കഥകളി ഗ്രാമത്തിലെ അധ്യാപകനായ വെങ്കിട്ടരാമനെതിരെയാണ് മങ്കര പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

Kathakali Teacher pocso case Palakkad Kathakali Teacher latest news
കഥകളി അധ്യാപകൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 2:57 PM IST

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പാലക്കാട്: കഥകളി അഭ്യസിക്കാനെത്തിയ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർഥിനിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കഥകളി അധ്യാപകനെതിരെ പോക്സോ ചുമത്തി കേസ് എടുത്തു. കല്ലേക്കുളങ്ങര കഥകളി ഗ്രാമത്തിലെ അധ്യാപകനായ വെങ്കിട്ടരാമനെതിരെയാണ് മങ്കര പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

2019-ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. കല്ലേക്കുളങ്ങരയിലെ കഥകളി ഗ്രാമത്തിൽ പരിശീലനത്തിനെത്തിയ പെൺകുട്ടിയോട് ഇയാൾ അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് കടുത്ത മാനസിക ആഘാതത്തിലായ കുട്ടി ഏറെക്കാലമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

Kathakali Teacher pocso case Palakkad Kathakali Teacher latest news
കഥകളി അധ്യാപകൻ (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് നടന്ന കൗൺസിലിങ്ങിനിടെയാണ് പെൺകുട്ടി നേരിട്ട ക്രൂരതയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടറോട് തുറന്നുപറഞ്ഞത്. കുട്ടിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രി അധികൃതർ വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

"ആശുപത്രി അധികൃതരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2019-ൽ നടന്ന സംഭവമായതിനാൽ ശാസ്ത്രീയവും കൃത്യവുമായ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ്. പ്രതിക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്." - മങ്കര പൊലീസ് അറിയിച്ചു

"കൗൺസിലിങ് വേളയിലാണ് കുട്ടി മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ യഥാർത്ഥ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിക്ക് നേരെ നടന്ന അതിക്രമമായതിനാൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ പാലിച്ച് ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു." - ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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