കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടും ഇഎസ്എ വിജ്ഞാപനവും; ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ, വനംവകുപ്പിനെതിരെ കർഷകർ
ഇഎസ്എയില് നിന്നൊഴിവാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ചത് വോട്ടു ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന് പ്രമുഖ പരിസ്ഥി പ്രവര്ത്തകനും റിട്ടേഡ് പ്രൊഫസറുമായ ഇ കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്
Published : September 29, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 2:51 PM IST
ബിജു ഗോപിനാഥ്
തിരുവനന്തപുരം: കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഇഎസ്എ ഏഴാം കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന്മേൽ ആക്ഷേപങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ടും അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചുമുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ തുടരുന്നു. നിയമം മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും കർഷകർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോൾ, പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പിന്നിൽ വനംവകുപ്പാണെന്ന് പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിലെ കർഷകർ ആരോപിക്കുന്നു.
കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്രം ഇറക്കിയ ഏഴാമത് ഇഎസ്എ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ മലയോര മേഖലയിലെ കർഷകർ ഒരു തരത്തിലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും റിട്ടയേർഡ് പ്രൊഫസറുമായ ഇ. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇഎസ്എ നിയമം ഒരിക്കലും വനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെന്നും അത് മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് 1980ലെ വനസംരക്ഷണ നിയമവും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് 1961ലെ വനനിയമവുമുണ്ട്. വൻതോതിൽ പരിസ്ഥിതി മലിനമാക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ ഇഎസ്എ മേഖലയിൽ അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത്. കരിങ്കൽ ക്വാറി, ഖനി, ആണവനിലയം, താപവൈദ്യുതി നിലയം എന്നിവ ഇഎസ്എ വിജ്ഞാപനം ചെയ്താൽ അനുവദിക്കില്ല. കാടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം നിർമിതികൾ ഒന്നും നിലവിലെ നിയമപ്രകാരം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ വനത്തിന് ഇഎസ്എ നിയമത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല.
വൻകിട മാഫിയകൾ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ആ പ്രദേശത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് അതാത് പഞ്ചായത്തുകൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളെ ഇഎസ്എയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഎസ്എയുടെ കരട് വിജ്ഞാപനം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇഎസ്എ നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു.
അതിനാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ മലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളോ 20,000 ചതുരശ്ര അടിക്കു മുകളിൽ വിസ്തീർണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളോ സാധ്യമല്ല. നിലവിൽ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന 123 വില്ലേജുകളിലും കൃഷിയും കാലിവളർത്തലും പന്നിവളർത്തലുമെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ആരും തടസപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അന്തിമ വിജ്ഞാപനം വന്നാലും അത് അതുപോലെ തന്നെ തുടരും. വനത്തോട് ചേർന്നു കിടക്കുന്ന ജനവാസ മേഖലകളെയും ഇത് ബാധിക്കുമെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയ ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചു നിർത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലെ നിലവിലെ ഇഎസ്എ 9,993 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററായി കുറയ്ക്കണമെന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. അന്തിമ വിജ്ഞാപനം വരുമ്പോൾ അത് കുറയാൻ സാധ്യതയില്ല. നേരത്തെ 123 വില്ലേജുകളാണ് ഇഎസ്എ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് 130 വില്ലേജുകളായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അന്തിമ വിജ്ഞാപനം വരുമ്പോൾ അത് 130 ആയി തന്നെ വന്നേക്കാം.
ഇഎസ്എ ആയി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഭാവിയിൽ വനമായി മാറ്റപ്പെടുമെന്ന പ്രചാരണത്തിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല. ഇത് 1986ലെ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ളതുമായ നിയമമാണ്. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ചത് വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സർക്കാരിന് മുഴുവൻ വില്ലേജുകളും ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാമായിരുന്നു.
കൃഷിക്കാർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ കൂടുതൽ സംരക്ഷിതരാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജനവാസമേഖലകളിൽ പരിസ്ഥിതി നാശമുണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളോ ഖനനമോ വരില്ല. എന്നാൽ ഈ വിജ്ഞാപനം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയ്ക്ക് ദോഷമാണ്. വസ്തുക്കൾക്ക് വില കുറയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും. അവരാണ് വിജ്ഞാപനം പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജനങ്ങളെ തെരുവിലിറക്കുന്നത്.
ജനങ്ങളെ കോർപ്പറേറ്റ് അധിനിവേശത്തിൽ നിന്ന് തടയാനുള്ള വിജ്ഞാപനമാണിത്. മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇഎസ്എ ആരംഭിക്കുന്നത്. അവിടെ ജനവാസമേഖലകളിലെ മലകളിൽ മുഴുവൻ ഖനനം നടക്കുകയാണ്. ഈ വിജ്ഞാപനത്തോടെ ജനവാസമേഖലകളിൽ ഇനി ഖനനം നടക്കില്ല. ഈ ഖനന മാഫിയയാണ് ജനങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും ഇത് കണ്ട് കേരള ജനത പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് 33 വില്ലേജുകളെ കൂടി
2013ലെ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ 123 വില്ലേജുകളിലായി 13,108 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശമാണ് ഇഎസ്എ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിനെതിരെ കേരളത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയർന്നതിനെ തുടർന്ന് അന്നത്തെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ ഉമ്മൻ വി. ഉമ്മൻ ചെയർമാനായ കമ്മിറ്റിയെ ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കാൻ നിയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ഇഎസ്എ പരിധി 9,993.7 കിലോമീറ്ററാക്കി കുറച്ച് കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചു.
ഇത് 8,590.69 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാക്കി കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പുതിയതായി നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ വില്ലേജുകളുടെ എണ്ണം 131ൽ നിന്ന് 98 വില്ലേജുകളായി കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രനാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അതേസമയം കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കർഷകർ ഉൾപ്പെടെ ഉയർത്തുന്ന ആശങ്കകൾ നിരവധിയാണ്.
കർഷകരുടെ ആശങ്കകൾ
വനസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള വിവിധ കേന്ദ്ര ഫണ്ടുകൾ കൂടുതൽ നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി വനംവകുപ്പ് വനവിസ്തൃതി പെരുപ്പിച്ചു കാണിച്ചതാണ് ഇഎസ്എ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദഗ്ധ സമിതിക്ക് മുന്നിൽ കേരളത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായതെന്നാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മലയോര കർഷകരുടെ പ്രധാന ആരോപണം. കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിക്ക് മുന്നിൽ കേരളം സമർപ്പിച്ച ഭേദഗതി നിർദേശങ്ങൾ തുടർച്ചയായി തള്ളപ്പെടാൻ പ്രധാന കാരണം വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതര വീഴ്ചയാണെന്ന് രേഖകൾ നിരത്തി കർഷക സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രാജകുമാരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ 856 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വരുന്ന കാർഡമം ഹിൽ റിസർവ് (സിഎച്ച്ആർ) ഭൂമി പൂർണമായും റവന്യു ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ളതാണെന്നിരിക്കെ, 2008 മുതൽ വനംവകുപ്പ് തങ്ങളുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇതിനെ സംരക്ഷിത വനം എന്ന പട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
സിഎച്ച്ആർ ഭൂമിയുടെ അവകാശം റവന്യു വകുപ്പിനും അതിലെ മരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണച്ചുമതല വനംവകുപ്പിനുമാണെന്ന് മുൻപ് വനംവകുപ്പ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതിന് വിരുദ്ധമാണിതെന്ന് കർഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2008ൽ സംസ്ഥാനത്ത് 9,107 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ സംരക്ഷിതവനമുണ്ടെന്ന് വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വനംവകുപ്പ്, 2014ൽ ഇത് 9,176 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററായും 2017ൽ 9,339.186 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററായും ഉയർത്തിയെന്നും ഇത് തങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ അവകാശം ഉന്നയിക്കുന്നതിനാണെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് 2021ൽ 6,442.737 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററായും 2022ൽ 6,444.771 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററായും സംരക്ഷിത വനവിസ്തൃതി കുറച്ചപ്പോഴും സിഎച്ച്ആർ ഭൂമി ഈ സംരക്ഷിത വനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു.
ഇടുക്കിയിലെ വിവിധ സംഘടനകളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ
ഇഎസ്എ പരിധിയിൽ നിന്ന് 23 വില്ലേജുകൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശുപാർശ സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും എന്നാൽ ജനവാസ മേഖലകൾ ഒന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ സർക്കാർ എത്രയും വേഗം കാഡസ്ട്രൽ ഭൂപടം പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നും കത്തോലിക്കാ സഭ ഇടുക്കി രൂപത മീഡിയ കമ്മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഫാ. ജിൻസ് കാരയ്ക്കാട് പറഞ്ഞു. റവന്യു ഭൂമി ഇഎസ്എയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കെഎംഎൽ ഫയൽ പുറത്തുവിട്ട് പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിർത്തി പരിശോധിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകണമെന്ന് കിഫ (കേരള ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ) ചെയർമാൻ അലക്സ് ഒഴുകയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്തിമ വിജ്ഞാപനത്തിന് മുൻപ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രവുമായി ശക്തമായ ചർച്ച നടത്തണമെന്ന് അതിജീവന പോരാട്ട വേദി ചെയർമാൻ റസാഖ് ചുരവേലിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട വില്ലേജുകൾ
ഇഎസ്എയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിച്ച നിവേദനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വില്ലേജുകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കൊക്കയാർ, ആനവിലാസം, അയ്യപ്പൻകോവിൽ, അണക്കര, കട്ടപ്പന, പാമ്പാടുംപാറ, അറക്കുളം, ഇരട്ടയാർ, തങ്കമണി, കൽക്കൂന്തൽ, പാറത്തോട്, ഉപ്പുതോട്, ഉടുമ്പൻചോല, വാത്തിക്കുടി, ചതുരംഗപ്പാറ, കാന്തിപ്പാറ, കൊന്നത്തടി, രാജാക്കാട്, രാജകുമാരി, കുഞ്ചിത്തണ്ണി, കരുണാപുരം, വണ്ടൻമേട് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പൂഞ്ഞാർ, തെക്കേക്കര, തീക്കോയി, മേലുകാവ്, കൂട്ടിക്കൽ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മണ്ണൂർക്കര, കള്ളിക്കാട്, വയനാട് ജില്ലയിലെ അച്ചൂർണ്ണം, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കെടാവൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചുങ്കത്തറ, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മുതലമട എന്നീ വില്ലേജുകളെ കൂടി ഇഎസ്എയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇഎസ്എ പരിധിയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ
ഇക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയയിൽ (ഇഎസ്എ) നിർദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാന നിരോധനങ്ങൾ ഇവയാണ്. ഖനനത്തിന് സമ്പൂർണ നിരോധനമുണ്ട്. ഇഎസ്എ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം നിലവിൽ വന്ന് അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഖനികളുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതോ അവയുടെ പാട്ടകാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതോടെ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടതോ ആണ്. താപവൈദ്യുതി നിലയങ്ങളോ നിലവിലുള്ള നിലയങ്ങളുടെ വിപുലീകരണമോ ഇഎസ്എയിൽ പാടില്ല. കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡോ സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡുകളോ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന റെഡ് കാറ്റഗറി വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പൂർണ നിയന്ത്രണമുണ്ട്.
20,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററോ അതിനു മുകളിലോ ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിപുലീകരണമോ നിർമാണമോ പാടില്ല. 50 ഹെക്ടറിനോ അതിനു മുകളിലോ വിസ്തൃതിയിലോ 1,50,000 ചതുരശ്രമീറ്ററിലധികമോ ഉള്ള ടൗൺഷിപ്പ് പ്രൊജക്ടുകളും പാടില്ല. എന്നാൽ നിലവിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പാർപ്പിടങ്ങൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുകയോ നവീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമില്ല. ഇഎസ്എയിൽ നിലവിലെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടരുന്നതിനോ പുതിയതായി പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ തടസ്സമില്ല. പുതിയ ജലവൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച്, വൈറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ കർശനമായ പാരിസ്ഥിതിക നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ തുടരുന്നതിനും ആരംഭിക്കുന്നതിനും തടസ്സമില്ല.
പശ്ചിമഘട്ടം: കേരളത്തിൻ്റെ ഹരിത മടിത്തട്ട്
ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുനിന്ന് ആരംഭിച്ച് തെക്കേയറ്റത്ത് സമാപിക്കുന്ന പർവതനിരയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം. ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് കേരളത്തിലെത്തി തമിഴ്നാട്ടിലാണ് പശ്ചിമഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നത്. ആകെ വിസ്തൃതി 1,60,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ്. സഹ്യാദ്രി, സഹ്യപർവതം എന്നീ വിളിപ്പേരുകളും ഈ പർവതനിരയ്ക്കുണ്ട്. 5000 ഇനം പുഷ്പിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളും 139 സസ്തനികളും 508 പക്ഷിവർഗങ്ങളും 179 ഉഭയജീവികളും ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു.
ലോകത്തിലെ തന്നെ വംശനാശം സംഭവിക്കുന്ന 325 ജന്തുക്കളാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ അധിവസിക്കുന്നത്. മലബാർ വെരുക്, സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ്, ഏഷ്യൻ ആന, കടുവ, കരിമ്പുലി, പുള്ളിപ്പുലി, മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ, വ്രോട്ടൺസ് ഫ്രീ ടൈൽഡ് വാവൽ എന്നിവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ കൂടിയാണിവിടം. ഇവയ്ക്കെല്ലാം പുറമേ തോഡ, സോളിഗ, ഹല്ലകി, പണിയ, അടിയ, കുറുമ തുടങ്ങി നിരവധി ആദിവാസി ഗോത്രവർഗങ്ങളുടെ ജീവിതം കൂടി ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ പർവതനിരയുടെ ഏകദേശം 40 ശതമാനവും കേരളത്തിലാണെന്ന് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ 44 നദികളിൽ 41 എണ്ണവും ഉദ്ഭവിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ്.
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പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശമായ ആനമുടി കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ്. യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 39 പശ്ചിമഘട്ട സൈറ്റുകളിൽ 19 എണ്ണം കേരളത്തിലാണ്. സൈലൻ്റ് വാലി പാർക്ക്, ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക്, പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ്, ചെന്തുരുണി, നെയ്യാർ, പേപ്പാറ, ചിന്നാർ, ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പശ്ചിമഘട്ടത്തിലാണ്.
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