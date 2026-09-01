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വയനാടൻ തണുപ്പിൽ കശ്‌മീരിൻ്റെ മാധുര്യം; വീട്ടുമുറ്റത്ത് ആപ്പിൾ വിളയിച്ച് മീനങ്ങാടിയിലെ കർഷകൻ

വ്യത്യസ്‌ത പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ വിളയുന്ന വയനാടൻ കാലാവസ്ഥയിൽ ഇതുവരെ ആപ്പിൾ കൃഷി വിജയകരമായി കായ്ച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ആ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് മീനങ്ങാടി ചൂതുപാറ സ്വദേശി പേരാശ്ശേരിയിൽ വീട്ടിൽ സുദേവൻ

KASHMIR APPLE WAYANAD APPLE FARM FARMER SUDEVAN APPLES GROW IN WAYANAD
വയനാട്ടിൽ വളർന്ന ആപ്പിൾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 1, 2026 at 4:23 PM IST

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വയനാട്: പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ പറുദീസയായ വയനാടിൻ്റെ മണ്ണിലും ഇനി ആപ്പിൾ വിളയും. കശ്മീരിലെ ആപ്പിൾ ചെടികൾ വയനാടൻ മണ്ണിലും അനുയോജ്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മീനങ്ങാടി ചൂതുപാറയിലെ പേരാശ്ശേരിയിൽ വീട്ടിൽ സുദേവൻ. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നട്ട ആപ്പിൾ ചെടിയിൽ കായ്‌കൾൾ നിറഞ്ഞതോടെ ആവേശത്തിലാണ് ഈ കർഷകൻ. മലയോര മേഖലയിലെ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും ഫലഭൂയിഷ്‌ഠമായ മണ്ണുമാണ് ഇവിടെ ആപ്പിൾ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായത്.

വ്യത്യസ്‌ത പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ വിളയുന്ന വയനാടൻ കാലാവസ്ഥയിൽ ഇതുവരെ ആപ്പിൾ കൃഷി വിജയകരമായി കായ്ച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് മീനങ്ങാടി ചൂതുപാറ സ്വദേശി പേരാശ്ശേരിയിൽ വീട്ടിൽ സുദേവൻ. സുദേവൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ ആപ്പിൾ ചെടിയിലാണ് മനോഹരമായ ആപ്പിളുകൾ വിളഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്.

KASHMIR APPLE WAYANAD APPLE FARM FARMER SUDEVAN APPLES GROW IN WAYANAD
കർഷകനായ സുദേവൻ (ETV Bharat)

വയനാടിൻ്റെ മണ്ണിൽ ആദ്യമായാണ് ആപ്പിൾ മരം ഫലം നൽകുന്നത്. ഏകദേശം 150 ഗ്രാം വീതം ഭാരമുള്ള രണ്ട് ആപ്പിളുകളാണ് ഇത്തവണ ചെടിയിൽ കായ്ച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നര വർഷം മുൻപ് മീനങ്ങാടി കാര്യമ്പാടി തറപ്പേൽ നഴ്‌സറിയിൽ നിന്നാണ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സുദേവൻ ഈ തൈ വാങ്ങി വീട്ടുമുറ്റത്ത് നട്ടത്. ജൈവവളങ്ങളായ ചാണകവും എല്ലുപൊടിയും മാത്രമാണ് ഈ ആപ്പിൾ ചെടിക്ക് വളമായി നൽകിയത്.

വീട്ടിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ആപ്പിൾ മരം വളർത്തണമെന്നത് എനിക്ക് വർഷങ്ങളായുള്ള വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മുമ്പ് രണ്ട് തവണ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആപ്പിൾ തൈ വാങ്ങി നട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് മനസ്സിലായത് അത് യഥാർത്ഥ ആപ്പിൾ തൈയല്ലെന്നും റോസാപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാമ്പക്കയുടെ തൈയാണെന്നുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പലതവണ നിരാശപ്പെട്ട ശേഷമാണ് കാര്യമ്പാടിയിലുള്ള ഒരു നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ആപ്പിൾ തൈ വാങ്ങിയത്.

ആപ്പിൾ വിശേഷങ്ങളുമായി സുദേവൻ (ETV Bharat)

ഈ തവണ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയോടെയാണ് തൈ പരിപാലിച്ചത്. കൂടുതൽ പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ വീടിൻ്റെ മുൻപിൽ തന്നെ നട്ടു. വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ചാണകവും ജൈവവളങ്ങളും നൽകി കൃത്യമായി പരിചരിച്ചു. കാലാവസ്ഥയിലും പരിചരണത്തിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.

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രണ്ടുമാസം മുമ്പാണ് മരത്തിൽ ആദ്യമായി പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞത്. അത് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സന്തോഷമായിരുന്നു. ഇത്രയും കാലത്തെ ആഗ്രഹവും കാത്തിരിപ്പും വെറുതെയായില്ലെന്ന തോന്നലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മരത്തിൽ ആപ്പിൾ കായ്ച്ച് വിളഞ്ഞതോടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയായി.

വയനാട്ടിലെ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് സ്വന്തമായി വളർത്തിയ ആപ്പിൾ കാണാൻ നാട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും ഇടയ്ക്കിടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പലർക്കും ഇത് കൗതുകമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ ആപ്പിൾ വളർത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന സംശയം പലർക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കൃത്യമായ തൈ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നല്ല പരിചരണവും നൽകിയാൽ വീട്ടുവളപ്പിലും പലതരം ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വളർത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം.

ആപ്പിൾ മാത്രമല്ല, വീടിന് സമീപം നിരവധി ഫലവൃക്ഷങ്ങളും മറ്റ് വൃക്ഷത്തൈകളും ഞാൻ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ചെടിയും വളർന്ന് പൂവിടുന്നതും കായ്ക്കുന്നതും കാണുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം വളരെ വലുതാണ്. ഒരു ചെറിയ തൈ നട്ട് അതിനെ സ്നേഹത്തോടെ പരിപാലിച്ചാൽ, ഒരുനാൾ അത് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷവും ഫലവും തിരികെ നൽകും എന്നതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. കർഷകനായ പേരാശ്ശേരിയിൽ സുദേവൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

KASHMIR APPLE WAYANAD APPLE FARM FARMER SUDEVAN APPLES GROW IN WAYANAD
ആപ്പിൾ (ETV Bharat)

അവക്കാഡോയും ചാമ്പക്കയും വൈവിധ്യമാർന്ന മാവുകളും പ്ലാവുകളും നിറഞ്ഞ സുദേവൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാന ആകർഷണം ഈ ആപ്പിൾ മരം തന്നെയാണ്. വയനാടൻ കാലാവസ്ഥയിലും ആപ്പിൾ കൃഷി സാധ്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെ കൂടുതൽ കർഷകർ ആപ്പിൾ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയാൻ ഈ സംഭവം പ്രചോദനമാകും.

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TAGGED:

KASHMIR APPLE
WAYANAD APPLE FARM
FARMER SUDEVAN
APPLES GROW IN WAYANAD
KASHMIR APPLES WAYANAD

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