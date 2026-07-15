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കുളിക്കാൻ വന്നവർ പൊലീസിനെ കണ്ട് ചിതറിയോടി; മഞ്ചേശ്വരത്തെ വൈറൽ കുളത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണം

വയലിൽ കവുങ്ങിൻ തോട്ടങ്ങൾക്ക് നാടുവിലായാണ് ഈ കുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത കുളത്തിൻ്റെ ഭംഗി ഒരു യുവാവ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു. ഇതോടെയാണ് കുളം കാണാൻ നിരവധപ്പേർ എത്തിത്തുടങ്ങിയത്.

വൈറൽ കുളം കാസർകോട് BATHING ISSUE IN POND KASARAGOD VIRAL POND VIRAL POND BATHING KASARAGOD
വൈറൽ കുളത്തിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പൊലീസിനെ കണ്ട് ആളുകൾ ഓടുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 11:44 AM IST

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കാസർകോട്: കോവിഡ് കാലത്തേതിന് സമാനമായി പൊലീസിനെ കണ്ട് ആളുകൾ ഭയന്നോടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വൈറലാണ്. കാസർകോട് മഞ്ചേശ്വരം ബച്ചലിക്കെയിലെ കുളത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം ഈ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. വേനൽക്കാലത്ത് സമീപത്തെ വീടുകളിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ 2022-23 കാലയളവിൽ ഒൻപത് ലക്ഷത്തോളം (9,84,000) രൂപയ്ക്ക് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകാത്തതും, പലതവണ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും നടപടി വൈകിയതുമാണ് ഈ വൈറൽ കുളത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം.

കുളം വൈറലായതോടെ നാട്ടുകാർ പ്രതിസന്ധിയിൽ
കുറേ ആളുകൾ കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ എത്തുന്നത് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയ സമയം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളായിരുന്നു ഓടിയതെന്നും ഇതാണ് വൈറലായതെന്നും നാട്ടുകാരനായ റുഫൈസ് പറഞ്ഞു. ഇതൊരു കുടിവെള്ള പദ്ധതിയാണെന്നും പണികൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കുളത്തിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ പൊലീസിനെ കണ്ട് പേടിച്ചോടുകയായിരുന്നു. ഇത് കുടിവെള്ളമാണെന്നും ഇവിടെ കുളിക്കരുതെന്നും നേരത്തെ പൊലീസ് നിർദേശം നൽകിയതായിരുന്നു. എന്നാൽ വീണ്ടും ആളുകൾ എത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് അസദും വ്യക്തമാക്കി.

വൈറൽ കുളത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

കുളിക്കാൻ എത്തുന്നത് കർണാടകക്കാർ
വയലിൽ കവുങ്ങിൻ തോട്ടങ്ങൾക്ക് നടുവിലായാണ് ഈ കുളം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത കുളത്തിൻ്റെ ഭംഗി ഒരു യുവാവ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു. ഇതോടെ കുളം കാണാൻ നിരവധിപ്പേർ എത്തിത്തുടങ്ങി. കുളത്തിലെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം കണ്ടതോടെ നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് കുളിക്കാനും തുടങ്ങി. കുടിവെള്ളത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ആരും കേട്ടില്ല. കൂടുതലും കർണാടകക്കാരാണ് എത്തിയത്. ബച്ചലിക്കെയിൽനിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് കർണാടകയിലേക്കുള്ള ദൂരം. രാത്രിവരെ കുളത്തിൽ കുളിക്കാറുണ്ടെന്നും സ്ത്രീകൾ നടന്നുപോകുന്ന വഴിയാണ് ഇതെന്നും നാട്ടുകാരനായ ഗംഗാധരൻ പറഞ്ഞു.

പ്രദേശത്ത് കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കുളം നിർമിച്ചത്. മൂന്ന് സെൻ്റ് സ്ഥലത്താണ് കുളം പണിതിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ഈ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം കാണുമ്പോൾ കുട്ടികളുമെല്ലാം കുളിക്കാൻ വരികയാണ്. കർണാടകക്കാരാണ് കൂടുതലായും എത്തുന്നത്. കുളത്തിൻ്റെ വീഡിയോ വൈറലായതോടെയാണ് ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയതെന്ന് നാട്ടുകാരനായ റസാഖും പറഞ്ഞു.

വൈറൽ കുളം കാസർകോട് BATHING ISSUE IN POND KASARAGOD VIRAL POND VIRAL POND BATHING KASARAGOD
വൈറൽ കുളത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡ് (ETV Bharat)

പ്രശ്‌നം രൂക്ഷമായതോടെയാണ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ആദ്യം പൊലീസ് എത്തി കുളിക്കരുതെന്ന നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചതോടെ പൊലീസ് വീണ്ടും എത്തുകയായിരുന്നു. പൊലീസിനെ കണ്ടതോടെ കുളിക്കുന്നവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത്. ദയവുചെയ്‌ത് വൈറൽ കുളത്തിൽ ആരും കുളിക്കാൻ വരരുതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ അപേക്ഷിക്കുന്നത്. കാസർകോടിൻ്റെ അതിർത്തി പ്രദേശമാണ് ബച്ചലിക്കെ.

വൈറൽ കുളം കാസർകോട് BATHING ISSUE IN POND KASARAGOD VIRAL POND VIRAL POND BATHING KASARAGOD
വൈറൽ കുളം (ETV Bharat)

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TAGGED:

വൈറൽ കുളം കാസർകോട്
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KASARAGOD VIRAL POND
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