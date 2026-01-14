ETV Bharat / state

കുമ്പളയിൽ സംഘർഷം; ടോൾ ബൂത്ത് അടിച്ചുതകർത്തു, കാമറകളും ചില്ലുകളും തവിടുപൊടി; പ്രതിഷേധം കത്തുന്നു

ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതോടെ എംഎൽഎ സമരം തുടരുന്നു. സ്ഥലത്ത് വൻ പൊലീസ് കാവൽ.

ടോൾ ബൂത്തിൽ പ്രതിഷേധം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 14, 2026 at 9:45 PM IST

2 Min Read
കാസർകോട്: കുമ്പള ആരിക്കാടിയിൽ ടോൾ പിരിവിനെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായി. ടോൾ ബൂത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയ പ്രതിഷേധക്കാർ കാമറകളും ചില്ലുകളും അടിച്ചുതകർത്തു. രാത്രിയോടെയാണ് ടോൾ പ്ലാസയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായത്.

സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയാണ്. വൻ പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുമ്പള ടോൾ പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ കലക്ടർ ഇമ്പശേഖറുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിഷേധം കനത്തത്. യോഗത്തിൽ ടോൾ പിരിവ് തുടരുമെന്ന നിലപാടാണ് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ സത്യഗ്രഹ സമരം തുടരുമെന്ന് എകെഎം അഷ്‌റഫ് എംഎൽഎ വ്യക്തമാക്കി. യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കുമെന്ന് കലക്ടർ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മഞ്ചേശ്വരം എംഎൽഎ എകെഎം അഷ്‌റഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടോൾ ബൂത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്നലെ മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സത്യഗ്രഹം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഹൈക്കോടതിയിൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി നൽകിയ ഹർജിയിൽ വിധി വരുന്നത് വരെ ടോൾ പിരിക്കരുതെന്നാണ് സമരക്കാരുടെ ആവശ്യം.

നിയമതടസമില്ലെന്ന് അധികൃതർ

ദേശീയപാത 66ലെ തലപ്പാടി മുതൽ ചെങ്ങള വരെയുള്ള 39 കിലോമീറ്റർ പാതയുടെ നിർമാണം പൂർണമായും പൂർത്തിയാക്കി പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തതായി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ഈ പാതയിൽ യൂസർ ഫീ (ടോൾ) ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം 2025 നവംബർ 4ന് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. 2008ലെ നാഷണൽ ഹൈവേ ഫീ റൂൾസ് സെക്ഷൻ 8(2) പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ച്, അടുത്തുള്ള ടോൾ പ്ലാസയിൽ നിന്ന് 60 കിലോമീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ കുമ്പള ടോൾ പ്ലാസ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കുമ്പള ടോൾ പ്ലാസ ആരംഭിക്കുന്നതിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് 2025 ഓഗസ്റ്റ് 13ലെ വിധിന്യായത്തിലൂടെ കേരള ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിട്ട് അപ്പീലും 2025 ഓഗസ്റ്റ് 25ന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളിയതാണ്. നിലവിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ പുതിയ ഹർജികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ടോൾ പിരിവ് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള യാതൊരു സ്റ്റേ ഉത്തരവും കോടതി നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ടോൾ പിരിവ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ നിയമപരമായ തടസങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വികസിപ്പിച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തതിനാലും സർക്കാരിന് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വരുമാന നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ 2026 ജനുവരി 12ന് രാവിലെ 8 മണി മുതലാണ് കുമ്പള ടോൾ പ്ലാസ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചതെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ച സമരക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയ ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടോൾ പിരിവ് തുടങ്ങിയത്. കുമ്പള ആരിക്കാടിയിൽ ടോൾ പിരിവിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച മഞ്ചേശ്വരം എംഎൽഎ എകെഎം അഷ്‌റഫിനെ അടക്കം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ടോൾ ബൂത്തിന് മുന്നിൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചത്. ബിജെപി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. 60 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധി എന്ന മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ചാണ് തലപ്പാടിക്ക് പുറമെ കുമ്പളയിലും ടോൾ പിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഹർജിയിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി എന്ത് മറുപടി നൽകുമെന്നതും നിർണായകമാണ്.

