തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങി കാസർകോട്; ജില്ലയിൽ മാത്രം നാല് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, എല്ലാം സജ്ജമെന്ന് കലക്ടർ
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ജില്ല സജ്ജമാണെന്നും ഒരുക്കങ്ങള് പൂര്ത്തിയായതായും ജില്ലാ കലക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ
Published : April 8, 2026 at 7:19 PM IST
കാസർകോട്: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകൾ പഠിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഹൈദരാബാദ് നാഷണൽ പൊലീസ് അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് നാല് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാസർകോട്. ഒരു നേപ്പാൾ പൊലീസ് ഓഫിസർ ഉൾപ്പടെ നാല് ഐപിഎസ് ട്രയിനികളാണ് കാസർകോട് നായന്മാർമൂല തൻബിഹുൽ ഇസ്ലാം ഹയർ സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിൽ എത്തിയത്.
മയാങ്ക് ബാജ്പേയ്, രോഹിത് ഗർ, പാണ്ഡുരംഗ് എസ് കംബളി എന്നീ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നേപ്പാൾ കമാന്ഡോ വിഭാഗത്തിലെ ദീപക് ലുഹാറുമാണ് ജില്ലയിലെത്തിയത്. ഇതര ജില്ലകളിലും ഹൈദരാബാദിലെ നാഷണൽ പൊലീസ് അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം നേടുന്ന ഐപി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ കലക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ, ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വിജയ് ഭാരത് റെഡ്ഡി, അഡീഷണൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അച്ചുത് അശോക് എന്നിവരുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥര് ചർച്ച നടത്തി.
അതേ സമയം നാളെ നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ജില്ല സജ്ജമാണെന്നും ഒരുക്കങ്ങള് പൂര്ത്തിയായതായും ജില്ലാ കലക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ പറഞ്ഞു. അഞ്ച് വരണാധികാരികള്, ഉപ വരമാധികാരികള്, 23 വിവിധ നോഡല് ഓഫിസര്മാര് തുടങ്ങിയവര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് സജീവമാണ്. രാവിലെ ഏഴ് മുതല് വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. രാവിലെ 5.30ന് മോക് പോള് ആരംഭിക്കും. പോളിങ് ദിനത്തില് ജില്ലയിലെ എല്ലാ സര്ക്കാര്, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിലവില് ആറ് വി.എഫ്.സികള് പോസ്റ്റല് വോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമഗ്രികള് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ദിവസം കൂടുതല് വി.എഫ്.സി കള് സജ്ജീകരിക്കുമെന്നും ജില്ലയിലെ മുഴുവന് ആളുകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയയില് പങ്കാളികളായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും കലക്ടര് പറഞ്ഞു.
പോളിങ് ബൂത്തുകളില് മൊബൈല് അനുവദനീയമല്ലാത്തതിനാല് എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും മൊബൈല് വെക്കാനുള്ള പൗച്ചുകള് ക്രമീകരിക്കും. ബൂത്തിനുള്ളിലും പുറത്തും ക്യാമറയോടു കൂടിയ വെബ്കാസ്റ്റിങ് സംവിധാനം ആണ് ഉണ്ടാവുക. സ്ത്രീകള് മാത്രം പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടുള്ള അഞ്ച് പിങ്ക് ബൂത്തുകളും ഒരു ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ബൂത്തും ജില്ലയില് ഉണ്ട്. 20% റിസേര്വോടെ 5504 പോളിUd ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 60% സ്ത്രീകളാണ്. ജില്ലയില് 116 സെക്ടറല് ഓഫീസര്മാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ പറഞ്ഞു
ജില്ലയിലാകെ 1992 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്
പോളിങ് ദിനത്തിന് 72 മണിക്കൂര് സമയത്ത് അതീവ ജാഗ്രത പാലിച്ചാണ് പൊലീസ് സംവിധാനം പ്രവര്ത്തിക്കുക. അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളില് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് ക്വിക്ക് റെസ്പോണ്സ് സ്കീം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ലയിലാകെ 1992 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെന്ട്രല് ആംഡ് ഫോഴ്സ് കമ്പനി ജില്ലയില് എത്തിച്ചേര്ന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ 780 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ കേന്ദ്ര സേനയും ബി.എസ്.എഫ് കമ്പനിയും അടക്കം 16 കമ്പനി ജില്ലയില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവര് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില് റൂട്ട് മാര്ച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലയില് ആകെ 11,03,618 വോട്ടര്മാര്
കാസര്കോട് ജില്ലയില് അഞ്ച് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലായി ആകെ 11,03,618 വോട്ടര്മാരുണ്ട്. ഇതില് 5,44,543പുരുഷന്മാരും 5,59,063 സ്ത്രീകളും 12 ട്രാന്സ്ജെന്ഡറും ഉള്പ്പെടുന്നു. ജില്ലയില് 1141 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണുള്ളത്.
വീട്ടില് വോട്ട് ചെയ്തത് 6679 പേര്
ഉദ്യോഗസ്ഥര് വീട്ടിലെത്തി സമ്മതിദായകര് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന 'വീട്ടിലെ വോട്ട് 'സേവനം വഴി ജില്ലയില് വോട്ട് ചെയ്തത് 6679 പേരാണ്. 98.11 % പോളിങ്ങാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കും 85 വയസ്സിന് മുകളില് പ്രായമുള്ളവര്ക്കുമാണ് വീട്ടില്നിന്ന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന് അവസരം. ജില്ലയില് 85 വയസ്സിന് മുകളില് പ്രായമുള്ള 3189 വോട്ടര്മാരും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ 3490 വോട്ടര്മാരും വീട്ടില് വോട്ട് ചെയ്തു.
വീട്ടിലെ വോട്ട് കണക്ക്
|നിയോജക മണ്ഡലം
|85നു മുകളില് പ്രായമുള്ളവര്
|ഭിന്നശേഷിക്കാര്
|മഞ്ചേശ്വരം
|341
|642
|കാസര്കോട്
|344
|540
|ഉദുമ
|648
|879
|കാഞ്ഞങ്ങാട്
|923
|718
|തൃക്കരിപ്പൂര്
|933
|711
രണ്ട് പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്, ഒരു മൈക്രോ ഒബ്സര്വര്, വീഡിയോഗ്രാഫര്, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്, ബൂത്ത് ലെവല് ഓഫീസര് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് വീട്ടില് വോട്ടിൻ്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വീടുകളിലെത്തുന്നത്. റാന്ഡമൈസേഷന് നടത്തിയാണ് പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇതിനായി കാഞ്ഞങ്ങാടും തൃക്കരിപ്പൂരും 30 വീതവും ഉദുമയില് 28 ഉം, കാസര്കോട്, മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലങ്ങളില് 17 വീതവും പോളിങ് സംഘങ്ങളെയാണ് നിയോഗിച്ചത്. 85 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ 3281 പേര്ക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ 3529 പേര്ക്കുമാണ് ജില്ലയില് വീട്ടില് വോട്ട് അനുവദിച്ചത്. മരണപ്പെട്ടവര്, സ്ഥലം മാറ്റം, മറ്റ് അസൗകര്യങ്ങള് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാല് ചില വോട്ടര്മാര്ക്ക് വീട്ടില് വോട്ട് സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താന് സാധിച്ചില്ല.
മുഴുവന് ബൂത്തുകളിലും വെബ്കാസ്റ്റിങ്
ജില്ലയില് 1146 ബൂത്തുകളാണുള്ളത്. എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും വെബ്കാസ്റ്റിങ് സജ്ജമാക്കും. ഏപ്രില് ഒന്പതിന് രാവിലെ മോക്പോള് ആരംഭിക്കുന്നതു മുതല് പോളിങ് അവസാനിച്ച് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങള് പെട്ടിയിലാക്കുന്നതുവരെയുള്ള പോളിങ് ബൂത്തുകളിലെ നടപടികള് കളക്ടറേറ്റിലെ കണ്ട്രോള് റൂമിലൂടെ തത്സമയം വീക്ഷിക്കും.
ക്രിട്ടിക്കല് ബൂത്തുകള് മണ്ഡലം തിരിച്ച്
മഞ്ചേശ്വരം 36
കാസര്കോട് 57
ഉദുമ 34
കാഞ്ഞങ്ങാട് 45
തൃക്കരിപ്പൂര് 66
ജില്ലാതലത്തില് ആകെ 238 ക്രിട്ടിക്കല് ബൂത്തുകള്
ജില്ലയിലെ 268 ക്രിട്ടിക്കല് ബൂത്തുകളിലും സുരക്ഷാ ശക്തമാക്കും. കേന്ദ്രസേനകളായ ബി.എസ്.എഫ്, സി ഐ.എസ്.എഫ്, തമിഴ്നാട് സ്പെഷ്യല് പൊലീസ്, മഹാരാഷ്ട്ര സ്പെഷ്യല് പൊലീസ്, എസ്.എസ്.ബി എന്നീ ഫോഴ്സുകളുടെ സേവനം ജില്ലയിലുണ്ട്. 171 മൈക്രോ ഒബ്സര്വര്മാര് ക്രിട്ടിക്കല് ബൂത്തുകള് നിരീക്ഷിക്കും.