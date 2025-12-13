പെരിയയിൽ ബലാബലം; ഇടതുമുന്നണി തിരിച്ചെത്തി, സീറ്റുകൾ നിലനിർത്തി യുഡിഎഫ്
Published : December 13, 2025 at 1:46 PM IST
കാസർകോട്: സംസ്ഥാന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടന്ന പഞ്ചായത്തുകളിലൊന്നായ പുല്ലൂർ-പെരിയയിൽ അപ്രതീക്ഷിത ഫലം. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ രാഷ്ട്രീയ അടിയൊഴുക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ച്, ഇത്തവണ പഞ്ചായത്ത് ഭരണത്തിൽ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമെത്തി. ആകെയുള്ള 19 സീറ്റുകളിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഇരു മുന്നണികൾക്കും ഒൻപത് വീതം സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചു. ഒരു സീറ്റ് എൻഡിഎ നേടി. വിഷ്ണുമംഗലത്താണ് ബിജെപി സ്ഥാനാര്ഥി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പെരിയ അലയൊലികൾ മാഞ്ഞപ്പോൾ എൽഡിഎഫ് തിരിച്ചെത്തി
കഴിഞ്ഞ 2020 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം എൽഡിഎഫിന് നഷ്ടമായിരുന്നു. 17 വാർഡുകളുണ്ടായിരുന്ന അന്ന്, 9 സീറ്റ് നേടി യുഡിഎഫ് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു. ഏഴ് സ്ഥലത്ത് എൽഡിഎഫ്, ഒരു വാർഡിൽ ബിജെപി എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു സീറ്റ് നില. ഇത് പരമ്പരാഗത ഇടത് ശക്തികേന്ദ്രമായ പുല്ലൂർ-പെരിയയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം മാറ്റിമറിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇത്തവണ, സംഘടന സംവിധാനമാകെ ഉപയോഗിച്ച് ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശക്തമായ ശ്രമമാണ് ഇടതുമുന്നണി നടത്തിയത്. വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയുള്ള എൽഡിഎഫിൻ്റെ പ്രചാരണം ഫലം കണ്ടു. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിക്ക് ശേഷം ശക്തമായ തിരിച്ചു വരവാണ് എൽഡിഎഫ് കാഴ്ചവെച്ചത്.
ഭരണ നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം ഇത്തവണയും യുഡിഎഫിൻ്റെ പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ വൈകാരികത വോട്ടാക്കി മാറ്റാനാണ് യുഡിഎഫ് ശ്രമിച്ചത്. അതേസമയം, പ്രാദേശിക വികസന നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഇടതുമുന്നണിയുടെ വോട്ടുപിടിത്തം.
ഫലം വന്നപ്പോൾ, പെരിയ രാഷ്ട്രീയ വികാരം നിലനിർത്താൻ യുഡിഎഫിനായെങ്കിലും പരമ്പരാഗത വോട്ടർമാരെ തിരികെയെത്തിക്കുന്നതിൽ എൽഡിഎഫ് വിജയിച്ചു. ഒൻപത് സീറ്റുകൾ വീതം നേടി ഇരുമുന്നണികളും തുല്യത പാലിച്ചതോടെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ സ്വതന്ത്ര അംഗത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ വിലപേശലിനോ സാധ്യതയുണ്ട്.
അതേസമയം കാസർകോട് നഗരസഭാ ഭരണം യുഡിഎഫ് നിലനിർത്തി. 39 സീറ്റുകളിൽ 24 സീറ്റുകൾ യുഡിഎഫ് നേടി. ഇതിൽ 22 സീറ്റുകളും ലീഗിൻ്റേതാണ്. എൻഡിഎയ്ക്ക് 14 സീറ്റിൽ നിന്നും 12 ആയി കുറഞ്ഞു. അതേസമയം എൽഡിഎഫ് ഒരു സീറ്റിൽ നിന്നും 2 സീറ്റ് ആയി വർധിപ്പിച്ചു. എൽഡിഎഫിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി വിജയിച്ചു. മറ്റുള്ളവ ഒന്ന്.
നഗരസഭാ രൂപീകരിച്ചതുമുതൽ രണ്ടു തവണ മാത്രമാണ് യുഡിഎഫിന് ഭരണം നഷ്ടമായത്. രണ്ട് തവണയും ഇടതുപക്ഷമാണ് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തത്. നിലവിൽ നഗരസഭയിലെ വലിയ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷി ബിജെപിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ സീറ്റ് കുറഞ്ഞു. വർഷങ്ങളായി നഗരസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപി ഇത്തവണ ഭരണം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു.