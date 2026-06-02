ETV Bharat / state

അപ്രതീക്ഷിതം, അപൂർവം: വിരമിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം; ഉദ്യോഗസ്ഥന് സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥലംമാറ്റവും

കാസർകോട് ഗവൺമെൻ്റ് പോളിടെക്നിക് കോളജിൽ സൂപ്രണ്ടായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു ടിഎസ് സതീഷ്കുമാർ. തടസം നീക്കാൻ ഞായറാഴ്ചയും തുറന്ന് കാമ്പസ്.

KASARAGOD GOVERNMENT POLY POLYTECHNIC COLLEGE TS SATHEESH KUMAR RETIREMENT PROMOTION TRANSFER AND RETIREMENT
T S Satheesh kumar (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 2, 2026 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: സർവീസിൽനിന്ന് വിരമിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥലംമാറ്റവും. കാസർകോട് ഗവൺമെൻ്റ് പോളിടെക്നിക് കോളജിലെ സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന ടിഎസ് സതീഷ്കുമാറിനാണ് ഈ അപൂർവ നേട്ടം ലഭിച്ചത്. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച പദവിയിൽ ചുമതലയേൽക്കാൻ അവധിദിവസമായിട്ടും പുതിയ ഓഫിസ് തുറന്നുപ്രവർത്തിച്ചു.

അപൂർവനേട്ടം വിരമിക്കൽ ദിനത്തിൽ
മാലോം വള്ളിക്കടവ് സ്വദേശിയാണ് ടിഎസ് സതീഷ്കുമാർ. കാസർകോട് ഗവൺമെൻ്റ് പോളിടെക്നിക് കോളജിൽ സൂപ്രണ്ടായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സർവീസിൽനിന്ന് വിരമിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു. സാധാരണയായി ജീവനക്കാർ വിരമിക്കുന്ന ദിവസം സഹപ്രവർത്തകർ യാത്രയയപ്പ് നൽകുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ സതീഷ്കുമാറിൻ്റെ വിരമിക്കൽ ദിനം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴുമണിക്കാണ് പുതിയ സർക്കാർ ഉത്തരവ് വന്നത്.

സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽനിന്നാണ് ഇ-ഓഫിസ് വഴി ഉത്തരവ് ലഭിച്ചത്. സതീഷ്കുമാറിന് സീനിയർ സൂപ്രണ്ടായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയുള്ളതായിരുന്നു ഉത്തരവ്. ഇതിനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെൻ്റ് പോളിടെക്നിക് കോളജിലേക്കായിരുന്നു സ്ഥലംമാറ്റം. വിരമിക്കാൻ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ഉയർന്ന പദവിയിൽ വിരമിക്കുന്നത് ഏതൊരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. വിരമിക്കൽ ദിനത്തിൽ ലഭിച്ച ഈ അംഗീകാരം അദ്ദേഹത്തിന് ഇരട്ടി മധുരമായി. പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥാനക്കയറ്റം പ്രതിഫലിക്കും. ഇതാണ് ഈ ഔദ്യോഗിക നടപടിയെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്.

അവധിയായിട്ടും തുറന്ന കലാലയം
ഉയർന്ന പദവിയിൽ വിരമിക്കണമെങ്കിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച ഓഫിസിൽ അന്നുതന്നെ ചുമതലയേൽക്കണം. എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച പൊതുഅവധിയായതിനാൽ തൃക്കരിപ്പൂർ കോളജ് അടഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു. പുതിയ തസ്തികയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇത് വലിയ തടസമായി. സതീഷ്കുമാറിന് സീനിയർ സൂപ്രണ്ടായി വിരമിക്കുന്നതിന് ഈ തടസം നീക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനായി തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെൻ്റ് പോളിടെക്നിക് കോളജ് ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നിട്ടും പ്രത്യേകം തുറക്കുകയായിരുന്നു.

ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന മുഹൂർത്തത്തിന് കോളജ് അധികൃതർ പൂർണ പിന്തുണ നൽകി. രാവിലെത്തന്നെ അദ്ദേഹം പുതിയ ഓഫിസിലെത്തി. അവിടെ വച്ച് സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി ചുമതലയേറ്റു. തുടർന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽനിന്ന് പടിയിറങ്ങി. പുതിയ തസ്തികയിലെ സേവനം ചുരുങ്ങിയ സമയത്തേക്ക് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിലും അതൊരു വലിയ നേട്ടമായിരുന്നു.

വൈകിവന്ന സന്തോഷം
സ്ഥാനക്കയറ്റം നേരത്തെ ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് സതീഷ്കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. എങ്കിലും വൈകിയാണെങ്കിലും അർഹിച്ച അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷത്തോടെയാണ് താൻ വിരമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച ദിവസം വിരമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സർക്കാർ സർവീസിൽ വളരെ അപൂർവമായ കാര്യമാണ്. അത്തരമൊരു ഭാഗ്യം തനിക്ക് ലഭിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒരു മാസം മുൻപുതന്നെ വകുപ്പുതലത്തിൽ പൂർത്തിയായതാണ്. എന്നാൽ ചില ഭരണപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് അന്തിമ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങാൻ വീണ്ടും വൈകിയത്. ഇ-ഓഫിസ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയാണ് അവധി ദിവസം രാവിലെതന്നെ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങാൻ സഹായിച്ചത്. സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ സർവീസ് ജീവിതത്തിന് പൂർണത നൽകി.

ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന മണിക്കൂറുകളിലെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത ഭരണനടപടി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ വൻ കൗതുകമായി. നിരവധി സഹപ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തിന് വിരമിക്കൽ ആശംസകൾ നേർന്നു. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട മികച്ച സേവനത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം സർക്കാർ സർവീസിൽനിന്ന് മടങ്ങുന്നത്.

Also Read: ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കാലാവധി വെട്ടിച്ചുരുക്കി സർക്കാർ; തൊഴിൽ പ്രതിസന്ധിയിൽ ജീവനക്കാർ

TAGGED:

KASARAGOD POLYTECHNIC COLLEGE
KERALA TECHNICAL EDUCATION
GOVERNMENT JOB RETIREMENT
STATE SERVICE RULES KERALA
KERALA GOVT EMPLOYEE PROMOTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.